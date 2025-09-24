Tras polémica en La casa de los famosos México y presunto veto en Hoy, galán regresa a Venga la alegría

Tras su escandaloso paso por la segunda temporada ‘La casa de los famosos México’ y su presunto veto del programa ‘Hoy’, un exgalán y modelo de la empresa de San Ángel sorprendió con su regreso a ‘Venga la alegría’. ¿Traición?

En redes sociales no pasó desapercibida la presencia del modelo en ‘Venga la alegría’. Incluso, algunos usuarios cuestionaron si el famoso sería nuevo conductor del matutino. Esto es lo que sabemos.

Exparticipante de La casa de los famosos México, sería nuevo conductor de Venga la alegría.

Te puede interesar: Conductores de Venga la alegría informan desgarradora muerte de conductora: “Es una desgracia”

¿Qué exhabitante de La casa de los famosos México fue presuntamente vetado de ‘Hoy’ tras su escándalo en el reality?

La participación de Agustín Fernández en ‘La casa de los famosos México’ estuvo rodeada de controversias. No solo formó parte del controversial team Tierra, sino que muchos en redes señalan que su carácter y el ego le hicieron perder oportunidades.

Además, hizo comentarios negativos sobre sus amigos Nicola Porcella y Wendy Guevara, devolvió la ropa que le enviaba el representante de ambos y lanzó críticas contra el programa ‘Hoy’ que anteriormente había impulsado su carrera.

La polémica con el programa ‘Hoy’ surgió a raíz de una conversación en la que Adrián Marcelo comentó que no deseaba asistir al matutino porque le resultaba insoportable. En ese momento, Agustín Fernández lo apoyó y ambos comenzaron a burlarse del guion y de las dinámicas que se realizan en el programa.

Agustín Fernández regresa a Venga la alegría después de su participación en La casa de los famosos México / IG: @agus.fernandezr

Tras su eliminación del reality y en medio de esta polémica, tuvo una aparición en ‘Hoy’, como parte de su gira de medios y lo que llamó la atención fue que este encuentro duró menos de dos minutos al aire. Incluso, esta entrevista la llevaron a cabo dos reporteros y no los conductores titulares del programa, tal como los demás eliminados.

Lo anterior generó especulaciones de un presunto veto del matutino. Por esta razón, Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, habló con TVNotas y señaló si Agustín Fernández estaba vetado del matutino.

“En el programa no me cabe para nada. Tengo 7 conductores y estamos viendo qué va a pasar con Nicola. En el programa ‘Hoy’, no tiene cabida ni él, ni nadie”, dijo la productora en su momento.

Agustín Fernández uya no fue requerido para el matutino Hoy tras despotricar sobre él. / IG: @agus.fernandezr

No te pierdas: Despiden a colaborador de Venga la alegría durante transmisión en vivo: Así fue el momento

¿Agustín Fernández regresó a ‘Venga la alegría’ tras presunto veto de ‘Hoy’?

Aunque Andrea Rodríguez no puntualizó que Agustín Fernández fue vetado de ‘Hoy’, en esta ocasión lo que llamó la atención fue su regreso a ‘Venga la alegría’ tras su participación en ‘Survivor México 2025’, reality en el que logró ser finalista.

Luego de varias semanas desde que terminó el programa, el argentino asistió como invitado especial al matutino de ‘Venga la alegría: fin de semana’ junto a Ferka y Pedro Prieto. Sin embargo, el pasado sábado 20 de septiembre regresó al programa, ahora en el rol de conductor invitado, lo que podría marcar el inicio de una nueva etapa dentro de la emisión. ¿Será?

Al momento, Agustín Fernández no ha revelado si será nuevo conductor de ‘Venga la alegría’ tras su salida de ‘Survivor México’. No obstante, sus seguidores celebraron que el argentino tenga nuevas oportunidades laborales. Aunque hubo otros que señalaron que no daría el ancho como presentador.