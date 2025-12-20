Así fue el duro 2025 de una exparticipante de MasterChef: Soñó con ser conductora de TV, pero ¡terminó sola!

Para Nicole Chávez, 2025 fue un año de mucho aprendizaje y, aunque le fue muy bien en lo profesional, en lo personal no todo fue miel sobre hojuelas. Ella misma hace un balance de lo sucedido: “Ayer estaba haciendo recuento de los daños. Emocional y personalmente fue un año muy complicado. Lo de mi hermano fue fuerte (supuestamente tuvo problemas con la justicia). Además, mi mamá (Myriam Escobar) estuvo muy malita de salud. A principio de año se le vino un tipo derrame cerebral y eso hizo que todo cambiara en su vida y en cómo se manejaba. Ahorita está bien, con cuidados, pero pensaba: ‘Qué curioso que el año que se me cumple mi sueño de ser conductora es el año en que la vida me enseñó que tengo que ser fuerte’”.

Nicole Chávez se convierte en conductora de ‘Venga la alegría de Fin de semana’ / IG: @nicolechavez98 / Redes sociales

¿Qué dijo Nicole Chávez sobre su presencia como conductora de Venga la alegría: Fin de semana?

Y es que este año Nicole Chávez fue una de las grandes sorpresas de la televisión abierta, ya que incursionó como conductora en el programa Venga la alegría: Fin de semana. Aunque también ha pasado por situaciones complicadas, dice que ya todo ha mejorado y se enfoca en vivir el ahora, sin descartar que en el futuro vengan otras adversidades.

“Cosas como estas van a seguir pasando y es mejor estar bien plantado en el presente y disfrutar. Ahorita mi mamá está bien. La situación de mi hermano va mejor y disfruto lo que tengo. Estoy abierta a lo que pueda venir”. Nicole Chávez

Señaló que, a sus 27 años, lo que más ha tenido que hacer en su vida es ser fuerte. “Intento cumplir mi deber como hija, no darles preocupaciones, y en su momento, claro que siento que el mundo se me cae y veo todo nublado, pero no hay mal que por bien no venga y tampoco hay mal que dure 100 años. Siempre tuvimos fe en que la situación de mi hermano se iba aclarar. Gracias a Dios, estamos viendo la luz al final del túnel”.

Instagram

¿Cómo le fue a Nicky Chávez en el amor este 2025?

Además, por si eso no era suficiente, Nicky Chávez terminó su relación de poco más de 10 años: “Ya no tengo novio. Estoy soltera. Terminé mi relación. Ha sido un año en que pasaron cosas que nunca me imaginé que pasarían. Me aventé mis buenos tequilas en mi cumpleaños y mi deseo es que quiero ser feliz. Hace mucho tiempo he vivido en la idea de ser feliz y hoy creo que tengo todas las herramientas para hacerlo”.

El precio por cumplir sueños ha sido estar lejos de su familia, ya que ellos se quedaron en Tijuana, donde vive el campeón del box, su papá, Julio César Chávez: “Esa soledad es lo que me ha dado estos frutos de estar hoy aquí (refiriéndose a su trabajo en Venga la alegría, fin de semana), con gente tan exitosa con la que aprendo todos los días. Lo platico con mis papás: Hay veces que uno se va de su casa con esta ilusión de cumplir sueños, pero también viene acompañado de esta soledad. Aguanto porque considero que es lo que me va a hacer romper patrones”.

Su cumpleaños fue el 3 de noviembre. En su celebración siempre está presente la gente que ya no está con ella, pues un día antes recordamos a las personas que se nos fueron. Nicole ha vivido estas ausencias de manera diferente: “Son fechas muy nostálgicas y yo que vivo de esto me agarro de lo mismo. Es fuerte, porque uno celebra lo que ya no está, y al otro día, un día más de vida. Son sentimientos encontrados, pero pasar estas festividades trabajando que es lo que más me gusta”.

Instagram

¿Cuál es la trayectoria de Nicole Chávez?

Nicole Chávez ha llevado su carrera en varios realities:



Es hija del campeón de box Julio César Chávez. Inició su carrera a los 12 años, cuando participó en el show Pequeños gigantes.

En 2021 participó en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

En 2023 entró a La casa de los famosos de Telemundo y después participó en la primera emisión de Los 50, de la misma televisora.

Este año participó en MasterChef generaciones y actualmente la vemos como una de las conductoras de Venga la Alegría, fin de semana.

