Nicky Chávez rompe el silencio tras pelea con Ferka en Venga la alegría fin de semana ¿pide su salida?

Una inesperada pelea entre las conductoras de Venga la alegría fin de semana Nicky Chávez y Ferka, causó revuelo en las redes sociales. Ambas famosas protagonizaron un momento tenso que incluyó gritos, indirectas ¡hasta canciones! ¿Fue real o puro show? Nicky Chávez ya rompió el silencio. ¿Pidió la salida de Ferka?

¿Qué desató la pelea entre Nicky Chávez y Ferka en Venga la alegría fin de semana?

Todo comenzó durante el segmento “Maestros del maquillaje”, donde Ferka, una de las jueces del concurso, le lanzó una crítica directa a Nicky Chávez. Según los espectadores, la actriz le exigió dejar de justificar sus errores y la llamó “niña malcriada”, cuestionando su profesionalismo. Ante esto, la joven conductora no se quedó callada y respondió con una frase que encendió aún más la situación:

“Niña malcriada, cállate, con lo que te viniste a defender, no estás a la altura de este reality, te voy a pedir de favor que no estés metiendo las cosas de Agustín. Adiós” Ferka

La cuenta de X (antes Twitter) de La tía Sandra compartió el video que encendió la polémica. En él se ve a Ferka y Nicky Chávez intercambiando gritos, reproches y frases cargadas de tensión. Ferka, visiblemente molesta, le dijo a Nicky: “Aguántate, es una competencia, punto, basta”. A lo que Nicky respondió con sarcasmo: “Como que no se tomó su pastillita de bajarle ahí...”.

La cosa no paró ahí. Ferka contraatacó con una frase que muchos consideraron fuera de lugar: “A ti no te educaron bien, con todo respeto, campeón (Julio César Chávez), que te eduquen, que no me aguanten, sencillo, adiós”.

Nicky, lejos de quedarse callada, improvisó una versión alternativa de la canción Secretaria del musical Mentiras, lanzando indirectas a Ferka: “Fíjate qué amargada es Ferka porque siempre se cree la productora. Hay dolor, qué dolor, escuchar a Ferka… Ay, no, esta señora”.

Ferka cerró el momento con un contundente: “Vete del programa, es muy sencillo, adiós”.

¿Que dijo ferka de Nicky tras el escándalo en Venga la alegría fin de semana?

Lo que parecía una simple dinámica televisiva terminó en una polémica real. Aunque muchos pensaron que el enfrentamiento entre Ferka y Nicky Chávez en Venga la alegría fin de semana era parte del show, Ferka dejó claro que no se trataba de ninguna broma. La producción incluso publicó el video en Instagram con el mensaje: “¡Esto está que arde! Producción, traigan un cuadrilátero y un psicólogo por si las dudas”.

Ferka reaccionó con seriedad en los comentarios: “No me parece correcto incitar el hate en un programa familiar. Bendiciones”. Aunque no especificó si el mensaje iba dirigido a la producción o al público, el video fue eliminado poco después, lo que generó aún más dudas sobre lo que realmente ocurrió detrás de cámaras.

En su cuenta de X, Ferka reafirmó que mantiene una relación cordial con sus compañeras y que respeta el trabajo de todos. También dejó claro que no le agradan ese tipo de bromas y pidió que se respeten las jerarquías dentro del programa. Finalmente, cerró el tema diciendo que no hablaría más al respecto y que cualquier duda se la hicieran directamente a Nicky Chávez… y así fue.

¿Cuál fue la versión de Nicky Chávez tras su pelea con Ferka, pidió salir de Venga la alegría fin de semana?

Lejos de evadir el tema, Nicky Chávez decidió romper el silencio y dar su versión. En su cuenta oficial de ‘X0, la conductora de Venga la alegría fin de semana escribió:

“Oigan, yo sé dar show cuando tengo que darlo. Todo bien con mi tía @Ferka. En lugar de inventarse guerras inexistentes, pónganse a ver La granja VIP.” Nicky Chávez

Con ese mensaje, Nicky Chávez dejó claro que no hay rencores y que todo fue parte del espectáculo. Su postura contradijo a Ferka, quien aseguró no saber si se trataba de una broma o algo serio y pidió respeto por el trabajo y las jerarquías del programa. Aunque algunos seguidores aplaudieron la actitud relajada de Nicky, otros le pidieron que no hiciera show donde no lo había.



“Pues la que se inventa esas guerras eres tú. No era necesario tu show desde el domingo pasado. Espero que dejes los berrinches.”

“Jajajajaja, muy bien, Nicole.”

“Uy, así qué chiste.”

“Más te vale, porque con @Ferka... nooo.”