Conductor de Venga la alegría se equivoca, dice La casa de los famosos México en lugar de ‘La granja VIP’

Unv error en plena transmisión de “Venga la Alegría” se convirtió en tendencia en redes sociales este lunes.
Durante la emisión de este lunes 13 de octubre, el conductor Ricardo Casares cometió un lapsus al mencionar “La casa de los famosos México” en lugar del nuevo reality de TV Azteca: “La granja VIP”.
El estreno de “La granja VIP” se transmitió este domingo por la señal de Azteca Uno. En este reality, diversas celebridades convivirán las 24 horas del día, los siete días de la semana, dentro de una granja. Allí deberán cumplir con distintas labores del campo que los sacarán de su zona de confort, mientras son grabados y observados por el público.
Así confundió Ricardo Casares ‘La granja VIP’ con La casa de los famosos México
Durante la transmisión, Ricardo Casares felicitó a una de sus compañeras por su participación como panelista en “La granja VIP”.
Sin embargo, al momento de hacerlo dijo: “Qué manera de debutar ayer en “La casa de los famosos”.
La conductora no pareció notar el error y la emisión continuó con normalidad, pero en redes sociales la confusión no pasó desapercibida.
Usuarios de Twitter, TikTok y Facebook rápidamente viralizaron el clip, generando un sinfín de memes y comentarios burlones sobre el error de Casares, recordando la forma en que Pedro Sola, conductor de “Ventaneando”, ha protagonizado lapsus similares en el pasado.
Critican en redes a Ricardo Casares por su error con “La granja VIP”.
La equivocación de Ricardo Casares en ‘Venga la alegría’ provocó burlas por parte de los internautas. Algunos usuarios bromearon diciendo:
- “Se la mató a Pedrito Sola”.
- JAJAJAJA a ver si lo castigan como a Pedrito”
- “Que la corran”.
- “Ricardo lleva tres años aguantándose las ganas de hablar en público de LCDLFM y en algún momento se le iba a salir”.
- “Increíble que ni ellos mismos promocionen correctamente los proyectos de su casa”“Pensé que solo yo lo había notado”.
❌ ERROR EN VIVO 😳🙊— La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 13, 2025
El conductor RICARDO CASARES confundió La Granja con La Casa de los Famosos durante el matutino y hasta felicitó a Flor Rubio por “su participación en LCDLF” 😂#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX #LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/C2O9J4J7ZD
¿Quiénes participan en La granja vip?
El domingo 12 de octubre de 2025, se llevó a cabo el esperado estreno de “La granja VIP”, el nuevo reality show de TV Azteca, que reunió a 16 celebridades dispuestas a dejar atrás el glamour y enfrentarse a las exigencias de la vida rural.
Hasta el momento, estos son los granjeros que forman parte del reality.
- Alfredo Adame, actor y conductor conocido por su carácter fuerte y su participación en múltiples polémicas mediáticas.
- Jawy Méndez, exintegrante de Acapulco Shore y cantante.
- Kim Shantal, influencer y creadora de contenido con millones de seguidores en redes sociales.
- Sandra Itzel, actriz y cantante reconocida por su paso en telenovelas y reality shows.
- Alberto del Río, luchador profesional y exestrella de la WWE.
- César Doroteo, comediante y actor de teatro.
- Manola Díez, actriz de televisión y teatro con amplia trayectoria en producciones mexicanas.
- Kike Mayagoitia, conductor y cantante, recordado por su participación en programas juveniles.
- Carolina Ross, cantante sinaloense que ha ganado popularidad por su voz y presencia escénica.
- Lis Vega, actriz y vedette cubana que promete ser una de las más controversiales del grupo.
- Omahi, influencer y creador de contenido conocido por su humor y carisma en plataformas digitales.
- Fabiola Campomanes: Actriz mexicana conocida por telenovelas y teatro, con una carrera versátil y presencia en medios..
- Lolita Cortés, Actriz y cantante mexicana, reconocida por su talento escénico y su papel como jueza en La academia.
- Bea: Comediante mexicana destacada por su humor irreverente y sus monólogos que conectan con el público.
- Eleazar Gómez: Actor mexicano destacado en televisión y teatro, con trayectoria en realities y fuerte conexión con la audiencia.
