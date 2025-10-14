Conductor de Venga la alegría se equivoca, dice La casa de los famosos México en lugar de ‘La granja VIP’

Unv error en plena transmisión de “Venga la Alegría” se convirtió en tendencia en redes sociales este lunes.

Durante la emisión de este lunes 13 de octubre, el conductor Ricardo Casares cometió un lapsus al mencionar “La casa de los famosos México” en lugar del nuevo reality de TV Azteca: “La granja VIP”.

El estreno de “La granja VIP” se transmitió este domingo por la señal de Azteca Uno. En este reality, diversas celebridades convivirán las 24 horas del día, los siete días de la semana, dentro de una granja. Allí deberán cumplir con distintas labores del campo que los sacarán de su zona de confort, mientras son grabados y observados por el público.

Mira: ¿Cuánto gana Lola Cortés en La granja VIP? Filtran la presunta cifra que la convertiría en la más cara del reality

Ricardo Casares confunde La granja vip con La casa de los famosos México. / Redes sociales

Así confundió Ricardo Casares ‘La granja VIP’ con La casa de los famosos México

Durante la transmisión, Ricardo Casares felicitó a una de sus compañeras por su participación como panelista en “La granja VIP”.

Sin embargo, al momento de hacerlo dijo: “Qué manera de debutar ayer en “La casa de los famosos”.

La conductora no pareció notar el error y la emisión continuó con normalidad, pero en redes sociales la confusión no pasó desapercibida.

Usuarios de Twitter, TikTok y Facebook rápidamente viralizaron el clip, generando un sinfín de memes y comentarios burlones sobre el error de Casares, recordando la forma en que Pedro Sola, conductor de “Ventaneando”, ha protagonizado lapsus similares en el pasado.

Checa: La granja VIP: Manola Díez pelea con Caro Ross y Kike Mayagoitia ¡por una piña! Adame, ¿la tranquiliza?

La Granja VIP, participantes, revista / @lagranjavipmx, @Itatic_oficial y archivo TVNotas

Critican en redes a Ricardo Casares por su error con “La granja VIP”.

La equivocación de Ricardo Casares en ‘Venga la alegría’ provocó burlas por parte de los internautas. Algunos usuarios bromearon diciendo:



“Se la mató a Pedrito Sola”.

JAJAJAJA a ver si lo castigan como a Pedrito”

“Que la corran”.

“Ricardo lleva tres años aguantándose las ganas de hablar en público de LCDLFM y en algún momento se le iba a salir”.

“Increíble que ni ellos mismos promocionen correctamente los proyectos de su casa”“Pensé que solo yo lo había notado”.



Mira: Error en ‘La granja VIP’ deja expuesta a Kim Shantal con historia de asesinato: "¿No que sin censura?”

❌ ERROR EN VIVO 😳🙊

El conductor RICARDO CASARES confundió La Granja con La Casa de los Famosos durante el matutino y hasta felicitó a Flor Rubio por “su participación en LCDLF” 😂#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX #LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/C2O9J4J7ZD — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 13, 2025

¿Quiénes participan en La granja vip?

El domingo 12 de octubre de 2025, se llevó a cabo el esperado estreno de “La granja VIP”, el nuevo reality show de TV Azteca, que reunió a 16 celebridades dispuestas a dejar atrás el glamour y enfrentarse a las exigencias de la vida rural.

Hasta el momento, estos son los granjeros que forman parte del reality.

Mira: ¿Quién es el capataz de esta semana en La granja VIP hoy, lunes de 13 octubre?