¡Sergio Mayer Mori enciente ‘La granja VIP’! Se ‘sabrosea’ a Kike Mayagoitia y enseña de más ante las cámaras

Sergio Mayer Mori está perfilándose como uno de los personajes favoritos, pero también controversiales de ‘La granja VIP’. Y es que el joven no solo alabó los atributos de Kike Mayagoitia, sino que también cometió un descuido que lo hizo enseñar de más ante las cámaras.

¿Cuál fue el descuido que cometió Sergio Mayer Mori en ‘La granja VIP’?

Tras haber sido nombrado como ‘Capataz’ de la semana en ‘La granja VIP’, Sergio Mayer Mori y Kim Shantal, a quien él escogió como acompañante, disfrutaron de la habitación ‘VIP’, la cual, entre otras comodidades, tiene un jacuzzi.

En algún punto, el joven, aparentemente, olvidó que estaba siendo grabado, pues se metió al jacuzzi sin nada de ropa, dejando al aire cada parte de su cuerpo. Todo esto dio mucho de qué hablar en redes sociales; si bien algunos usuarios lo tacharon de “vulgar”, otros simplemente se tomaron la situación con humor.

Estas son algunas opiniones que se pueden leer en redes sociales:

“Está hermoso de todo su ser”

“En un día dio todo el contenido que tenía para el show”

“Madre mía, qué contenido”

“No me convence”

“Es un Sian 2.0”

“Va con todo”

“Vamos, Sergio Mayer Mori”

Recordemos que, al ser ‘Capataz’, el hijo de Bárbara Mori tiene ciertos privilegios como dormir en la habitación especial y obtener total inmunidad para la nominación. No obstante, será el encargado de hacer que sus compañeros cumplan con sus responsabilidades y no haya ninguna indisciplina.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre Kike Mayagoitia en ‘La granja VIP’?

Otro momento que no pasó desapercibido en redes sociales fue la opinión que Sergio Mayer Mori hizo sobre Kike Mayagoitia en ‘La granja VIP'. Todo se suscitó durante una plática con César Doroteo ‘Teo’. El músico y el influencer comenzaron a hablar sobre los grandes atributos del conductor.

Sergio no solo admiró la altura y el físico de Mayagoitia, sino que también admitió que le gustaría que el conductor le “faltara el respeto”.

Sergio Mayer Mori “1.90, mamadísimo, nal…, es que ve, ahorita velo, ve la nal… A mí que me falten al respeto”

César respaldó su postura y dijo haber puesto especial atención a los glúteos de Kike. Finalizó con el tema diciendo que todo era “con respeto”.

Hasta el momento, Kike no se ha pronunciado ante los comentarios de sus compañeros. Sin embargo, la mayoría de los usuarios, principalmente las féminas, parecen estar de acuerdo con la visión de Sergio y César.

📍 SIN CENSURA : SERGIO MAYER MORI admirando el cuerpo de MAYAGOITIA 😱🥵🍑



¿Quién es Sergio Mayer Mori, primer capataz de ‘La granja VIP’?

Sergio Mayer Mori es un actor y cantante mexicano que nació el 7 de febrero de 1998

Es hijo de los actores Sergio Mayer y Bárbara Mori.

Tuvo una relación con la brasileña Natalia Súbtil, con quien tiene una hija.

Su debut en el cine fue en 2016, con la película ‘Un padre no tan padre’. Ha trabajado en series como ‘Cómo dice el dicho’ y la nueva versión de ‘Rebelde’.

En los últimos años, se ha enfocado más en su carrera musical y actualmente está en ‘La granja VIP’.

En su momento, el joven confesó que había aceptado el proyecto para aprender algo de “humildad”.

