Mánager de Eleazar Gómez arremete contra Linet Puente tras decir que el actor odia a Teo por su orientación

Mánager de Eleazar Gómez, David Corona salió en defensa del actor, luego de que Linet Puente señalara que el actor no quiere a César Doroteo por su orientación. La declaración de la conductora de “Ventaneando” desató polémica en redes.

Ahora David Corena, su mánager sale a defenderlo y responde contundente a Linet Puente, panelista de “La granja VIP”.

¿Qué dijo Linet Puente sobre Eleazar Gómez tras su pleito con César Doroteo en La granja VIP?

Recientemente, Linet Puente se pronunció tras el pleito entre Eleazar Gómez y César Doroteo (Teo) en “La granja VIP”.

La conductora señaló que la actitud de Eleazar tenía trasfondo discriminatorio, asegurando: “¿Lo vamos a decir o no lo vamos a decir? Vamos a sacar al elefante de la sala. A Eleazar le molesta Teo por su orientación..., así de simple. ¿No han visto el 24/7? ¿No han visto los comentarios que dice de Teo?”

El comentario de Linet Puente generó rápidamente polémica en redes sociales. Fans de Eleazar Gómez criticaron a la periodista por emitir un juicio basado en su opinión personal y no en lo sucedido durante el juego.

Mánager de Eleazar Gómez rompe el silencio tras acusación de Linet Puente en La granja VIP

David Corona, mánager de Eleazar Gómez, reaccionó a las declaraciones de Linet Puente, quien aseguró que el actor odia a César Doroteo por su orientación, durante una entrevista con Gerardo Escareño. “Vaya, vaya”, comentó Corona al inicio de su respuesta.

“Me dio risa, la verdad. A veces, como comunicólogo o periodista, siento que pasa mucho que la gente habla por hablar, sin investigar ni tener la verdad absoluta de lo que está diciendo. Obviamente, lo que uno comenta debería estar respaldado con pruebas, especialmente en un programa de televisión”, agregó.

El mánager invitó a Linet Puente a revisar las redes sociales de Eleazar y de la agencia, recordando que el actor participó en la Pride 2025.

“Él fue uno de los invitados en la marcha del orgullo gay, estuvo firmando autógrafos y se publicaron fotos de ese día. La gente y sus fans lo recibieron muy bien, y créeme, si fuera homofóbico ni siquiera hubiera aceptado. Esto es una prueba real de que la comunidad LGBTQ+ lo ha seguido desde hace muchos años, y él participó como una forma de agradecerles”, señaló.

“Realmente no entiendo por qué hace esos comentarios”, concluyó David Corona.

