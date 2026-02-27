Lola Cortés enfrentó nueva cirugía por su cáncer tras La granja VIP; ¿regresó la enfermedad?

La actriz y cantante mexicana, Lolita Cortés, exhabitante de La granja VIP, volvió al quirófano como parte del proceso para erradicar el cáncer que le fue diagnosticado hace casi dos años. Tras semanas de especulación sobre su estado de salud, fue su hermana, Laura Cortés, aclaró la situación. ¿Qué dijo exactamente?

Lolita Cortés / Redes sociales

¿Qué tipo de cáncer le diagnosticaron a Lolita Cortés?

En octubre de 2023 Lolita Cortés hizo público su diagnóstico de cáncer durante una participación en el programa Venga la alegría. A pesar de realizarse mastografías y chequeos constantes, el cáncer de mama fue detectado mediante un ultrasonido ginecológico.

En ese momento, la actriz fue sometida a una mastectomía como parte del tratamiento inicial. Frente a las cámaras, compartió un mensaje a la audiencia:

La palabra cáncer es algo muy fuerte, pero sigue la vida. No es sinónimo de muerte. Hay una frase que dicen: ‘yo moriría por mi familia’, perdónenme, yo no. Yo quiero vivir para mi familia, quiero vivir para mis nietos. Lolita Cortés

En junio de 2024, el panorama volvió a complicarse cuando fue necesario practicarle otra cirugía, en la que le extirparon el útero y la matriz como medida preventiva y parte del tratamiento integral.

Posteriormente, la actriz decidió iniciar un tratamiento hormonal que, según ha comentado en distintas ocasiones, ha dado resultados positivos en su evolución. ¿La enfermedad volvió?

Hermana de Lolita Cortés explota contra La granja VIP / Redes sociales

¿Por qué Lolita Cortés se sometió a nueva cirugía tras diagnóstico de cáncer?

Tras su participación en La granja VIP, Lolita Cortés había estado constantemente en la conversación digital, pues su salida del reality fue de manera abrupta.

En un encuentro con medios de comunicación, Laura Cortés, hermana de la actriz, explicó que la reciente cirugía intervención se realizó hace aproximadamente dos meses y estuvo relacionada con complicaciones derivadas del tratamiento previo contra el cáncer.

“ Fue sometida a otra cirugía, pero creemos que ya es la última para la recuperación absoluta del bicho, llamado cáncer, y está en remisión. (...) Ha sido ‘pesadillozo’, porque no nada más se enferma la persona, se enferma la familia completa ”, declaró.

De acuerdo con su hermana, el procedimiento fue necesario luego de que el cuerpo de la actriz rechazara unas prótesis que le habían sido colocadas tras una mastectomía. Ante esta reacción, los médicos optaron por retirarlas definitivamente.

Las rechazó, entonces ya se las quitaron y ya dijo: ‘ya no me pongan nada más, planita, bonita, así soy yo’. Laura Cortés

Actualmente, la artista se encuentra en etapa de remisión, un periodo que deberá mantenerse bajo vigilancia médica durante seis años para confirmar la recuperación total.

¿La granja VIP fue la causante de la nueva cirugía de Lolita Cortés?

Aunque la enfermedad fue detectada meses antes de la participación de Lolita Cortés, en La granja VIP, su hermana reveló que el desgaste físico y emocional derivado del reality pudo influir en su recaída quirúrgica más reciente.

“ Fue justo después de La granja, a las dos semanas la operaron porque le causó muchísimo estrés, porque ella no pensaba quedarse más que una semana, no la dejaron salir hasta cuatro semanas después ”, explicó.

El encierro prolongado, la presión mediática y la exigencia del formato habrían impactado en ella, lo que derivó en nuevas complicaciones. A pesar de ello, Laura asegura que Lola se mantiene optimista y enfocada en su recuperación.

