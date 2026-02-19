Gomita rompe en llanto en transmisión en vivo y anuncia ¿malas noticias tras cirugía?: “Me duele muchísimo”

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, atraviesa uno de los momentos más sensibles de su vida. Luego de someterse a una delicada intervención quirúrgica por motivos de salud, la influencer reapareció en una transmisión de TikTok, esta vez, vulnerable y en llanto compartió con sus seguidores el difícil proceso que enfrenta.

Recordemos que hace unos días Gomita sorprendió a todos al revelar que había sido hospitalizada y había estado al borde de la muerte. “Solo sé que existen LOS MILAGROS Y MI FE AUMENTA CADA DÍA, el 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad”, expresó.

Ahora, Gomita reaparece en un live, en el cual rompió en llanto al revelar lo qué ¿le está pasando?,¿está enferma? Te contamos.

Gomita alarma en redes al anunciar que fue hospitalizada / Redes sociales

¿Por qué Gomita aparece llorando en TikTok tras su cirugía?

Desde su habitación y aún en recuperación, Gomita habló sobre el dolor que siente, no solo físico, sino anímico, al verse obligada a detener su ritmo de trabajo.

“Todos los días me levanto y le echo muchas ganas, pero voy a negar que me duele mucho, pero me duele estar así porque no es el dolor de la cirugía, me duele estar tirada en mi cama, porque soy muy activa en mi trabajo. Sé que Diosito quiere que descanse un poco, le agradezco porque he trabajado muchos años, la verdad es que ustedes en TikTok me escriben cosas bien bonitas y siguen ayudando a mi fe, a saber que todo va estar bien,”

La influencer explicó que el reposo ha sido uno de los retos más grandes, pues siempre ha sido una persona activa y enfocada en sus proyectos. Sin embargo, aseguró que intenta mantenerse fuerte gracias al apoyo que recibe diariamente de sus seguidores.

Gomita / Instagram @gomita

Gomita responde al hate de quienes le han deseado la muerte

En otro momento del video, Gomita se mostró agradecida por haber salido con bien de la cirugía. Confesó que existía temor antes de entrar al quirófano y que hoy valora más que nunca estar viva y reacciona al hate que ha recibido de algunas personas, que le han deseado la muerte.

“Ya no voy a llorar, gracias de verdad por ver mis videos por comentarlos, sé que algunos han puesto cosas bien fuertes del tipo ojalá que se haya muerto, la verdad yo estoy agradecida con Dios porque sí desperté, me dio una nueva oportunidad de vida, no sabía si iba despertar, sé que hay gente que es muy cruel y que durante muchos años me han lastimado, pero ahora es diferente estoy muy fortalecida”.

Gomita alarma en redes al anunciar que fue hospitalizada / Redes sociales

Añadió: “Espero ser un ejemplo para muchas niñas de lo que no deben hacer de que pueden salir lastimadas, que no se operen, que no se hagan nada, porque soy un milagro de lo que ha pasado”.

Con estas palabras, la también conductora dejó ver que ha enfrentado años de críticas y ataques en redes sociales, pero aseguró que esta experiencia la ha fortalecido espiritualmente. Además, envió un mensaje contundente en sus redes sociales:

“No les niego que mi cuerpo está cansado de las cirugías, que mi corazón a veces sí siente el peso del odio. Pero luego veo el amor que Dios me ha dado y pienso: hay un propósito, por eso sigo viva.Y el hate pasa a segundo plano. Por eso me río cuando veo los memes. He sufrido más en mi vida personal; eso es solo una piedrita en el zapato. Por tu fe serás salvado. Nada es más grande que mi fe. Por eso sigo aquí”, compartió Gomita en redes. Gomita/ Instagram

Gomita alarma en redes al anunciar que fue hospitalizada / Redes sociales

Gomita revela que fue hospitalizada por un tema de salud y no por una cirugía estética

Ante las especulaciones, Gomita también aclaró que su reciente operación no tuvo que ver con una intervención estética.

“Para los que me dicen que no he ido al psicólogo, yo tomé terapia desde los 18, no me soltaba del psicólogo. Esto que me pasó no fue por vanidad, fue un tema de salud, esta es la primera vez que yo no quería entrar al quirófano”. Gomita/ TikTok

Sin embargo hasta el momento Gomita asegura que no está lista para compartir la causa de su hospitalización, pero afirma que lo hará a su tiempo.

