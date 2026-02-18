Gomita reaparece tras estar en riesgo de morir con herida en el abdomen, ¿complicaciones en su cirugía? VIDEO

Hace una semana, Gomita activó las alarmas al compartir que había sido hospitalizada de emergencia. A través de redes sociales, reveló que se había sometido a una cirugía que puso en riesgo su vida. Si bien aseguró que ya estaba en fase de recuperación, hubo muchas especulaciones al respecto.

Y es que Araceli Ordaz, nombre real de la influencer, no quiso dar muchos detalles sobre el procedimiento, por lo que se comenzó a decir que todo había sido consecuencia del suplemento que consume para bajar de peso.

En medio de todo esto, la celebridad reaparece y muestra un poco de cómo ha sido su vida tras la intervención, incluyendo una enorme herida en el abdomen, ¿surgieron complicaciones? Esto fue todo lo que dijo.

¿Por qué Gomita estuvo en riesgo de morir?

En su momento, Gomita contó que se había sometido a una cirugía de emergencia el pasado 5 de febrero. En aquel entonces, señaló que su vida había estado en riesgo, pero que, con “el poder de Dios”, pudo superarla.

“Solo sé que existen LOS MILAGROS Y MI FE AUMENTA CADA DÍA, el 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad”, expresó.

La celebridad no quiso dar mayor información, pues, en sus palabras, aún no se sentía lista para hablar a profundidad del asunto. No obstante, luego de que se empezara a decir que su intervención fue a raíz del consumo de suplementos para bajar de peso, reposteó un comunicado de la marca en la que se deslinda de lo ocurrido y le desearon todo lo mejor a la joven para que se recuperara.

“Queremos aclarar con mucho respeto que la situación que vivió Gomita fue completamente ajena a nuestro suplemento. Nuestro producto es un suplemento alimenticio, no es un medicamento, y ha sido sometido a análisis de calidad y contaminantes, cuyos certificados ya hemos compartido anteriormente”, se lee.

Pese a todo, las especulaciones siguen y hasta se llegó a rumorear que la famosa presuntamente había muerto, algo que ella misma desmintió y dejó claro que su salud estaba mejorando.

¿Qué dijo Gomita tras su cirugía de emergencia?

Hace algunas horas, Gomita reapareció en redes sociales y mostró la evolución de su intervención. En un video para TikTok, enseñó cómo su mamá estaba tratando la herida que tiene en el abdomen.

“Doña Chavis está haciendo la curación de la herida. Este es el tamaño. Ya estoy en un punto en el que me da mucha comezón. Es buena señal, dice mi mamá. Es que, de abajo, sí está saliendo líquido” Gomita

En otro clip, reiteró que ya se estaba recuperando y hasta dijo estar pensando en subir contenido relacionado con el cuidado de la piel. Aunque sigue reacia a dar mayor información, muchos fans se preocuparon por el “líquido que le está saliendo”.

Y es que muchos usuarios que dicen haber pasado por intervenciones en el estómago mencionaron que esto era una señal de “infección”, por lo que le aconsejaron ir a su médico de confianza para descartar cualquier peligro.

¿Quién es Gomita, la influencer que estuvo en “riesgo de morir”?

Araceli Ordaz Campos, conocida en el medio artístico como ‘Gomita’, es una conductora e influencer mexicana. Actualmente tiene 31 años. Empezó su carrera desde que era niña, formando parte del espectáculo familiar ‘Las Chiquirrucas’.

En 2008 saltó a la fama cuando se unió al elenco del extinto programa ‘Sabadazo’. Tras su salida, se enfocó en el contenido de redes sociales, hablando de temas relacionados con la belleza y su vida familiar. También llegó a dar shows junto a sus hermanos Lapizito y Lapizin.

En 2024, entró a ‘La casa de los famosos México’, siendo una de las más polémicas del show por su aparente apoyo a Adrián Marcelo y los encontronazos que tuvo con algunos participantes, principalmente Gala Montes.

Ha sido muy criticada en los últimos años por su, para muchos, repentino cambio físico. Y es que la famosa bajó de peso y se hizo algunas operaciones estéticas. En los últimos meses, se ha enfocado más en compartir su nueva vida como persona religiosa.

