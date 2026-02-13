Carmen Campuzano rompe el silencio: ¿estuvo al borde de la depresión antes de su nueva cirugía?

Carmen Campuzano compartió detalles sobre su experiencia tras la nueva cirugía de nariz a la que se sometió y abordó cómo ha sido el proceso, los cambios que ha percibido y cómo ha impactado en su estado emocional, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

¿Depresión o preocupación? Carmen Campuzano aclara su estado emocional tras cirugía. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Carmen Campuzano?

Hace seis meses, Carmen Campuzano decidió someterse a una cirugía de nariz después de un incidente que afectó la estructura de su tejido nasal. La actriz y modelo explicó a TVNotas: “Fue por unos anteojos a los que se les cayó la gomita y me perforaron el tejido, precisamente porque yo tengo una piel sensible. Como estaba la patita descubierta, con el peso de los lentes me perforó y se agrandó porque se infectó”.

La trayectoria de la nariz de Campuzano ha estado marcada por distintos desafíos, incluyendo problemas de salud derivados de adicciones previas y una infección por bacterias, lo que ha requerido múltiples intervenciones quirúrgicas a lo largo de los años.

Sobre esta última cirugía, la modelo expresó satisfacción con los resultados y mencionó al especialista que la atendió: “Estoy de maravilla, gracias a Dios. Me operó el doctor Raúl Granados Martínez, cirujano plástico con la especialidad de microcirugía microvascular reconstructiva. Me salvó de una situación muy delicada. Estoy muy contenta”.

Carmen Campuzano revela si tuvo depresión tras su cirugía de nariz. / Foto: Ventaneando

¿Cómo cambió la vida de Carmen Campuzano tras la cirugía?

Carmen Campuzano compartió cómo ha cambiado su vida tras la cirugía de nariz en una entrevista con Imagen TV. La actriz señaló que la intervención no solo impactó en su aspecto físico, sino también en su bienestar emocional y su percepción de la vida.

En sus propias palabras, Campuzano dijo: “Me cambió la vida porque fue un gran parteaguas, me siento más tranquila, plena y con más confianza, con muchas cosas. Es la cuestión de la salud, de sentirme bien, de no estar con zozobra de ‘ahora qué’ y bendito Dios todo está bien”.

Descubre los detalles que Carmen Campuzano compartió sobre su cirugía de nariz y cómo ha impactado su vida diaria. / Foto: IG: @carmencampuzanooficial

¿Carmen Campuzano tuvo depresión?

Carmen Campuzano dio detalles sobre su estado emocional tras la cirugía de nariz y aclaró cómo vivió los momentos difíciles relacionados con su salud. La modelo explicó que aunque enfrentó preocupación y sobresaltos, no se consideró deprimida.

“No exactamente en una depresión porque no considero venir en una depresión, tengo tantas ocupaciones que ni tengo chance ni para eso”, dijo la modelo.

A la par, Campuzano agregó que “sí tenía momentos de sobresalto y preocupación, que esto se tenía que entender de la forma adecuada porque obviamente tuve otros procedimientos pero esa perforación que yo tenía, requería de una especialidad muy particular que es la microcirugía microvascular reconstructiva. Estoy feliz”.

