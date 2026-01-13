Carmen Campuzano estrena nariz y nos presume cómo quedó tras nueva cirugía; ¡fotos del antes y después!

Carmen Campuzano se encuentra en recuperación tras una nueva cirugía de nariz a la que tuvo que someterse, en esta ocasión, por una herida que le generó el armazón de unos lentes. La modelo nos explicó el proceso por el que pasó.

¿Por qué Carmen Campuzano se tuvo que someter a una cirugía en la nariz?

La actriz y modelo, Carmen Campuzano, nos mencionó lo siguiente: “Fue por unos anteojos a los que se les cayó la gomita y me perforaron el tejido, precisamente porque yo tengo una piel sensible. Como estaba la patita descubierta, con el peso de los lentes me perforó y se agrandó porque se infectó”.

La historia de la nariz de la modelo ha estado marcada por diversas circunstancias, desde las adicciones que vivió, hasta la infección por una bacteria, lo que la ha llevado a realizarse un sinfín de cirugías.

Tras esta última intervención, Carmen asegura estar feliz con el resultado. “Estoy de maravilla, gracias a Dios. Me operó el doctor Raúl Granados Martínez, cirujano plástico con la especialidad de microcirugía microvascular reconstructiva. Me salvó de una situación muy delicada. Estoy muy contenta”.

¿Cuál es el antes y después de Carmen Campuzano y cómo fue su recuperación tras su cirugía de nariz?

Carmen Campuzano menciona que fue un proceso muy complicado, debido a que tiene un implante, por lo que la recuperación ha sido lenta: “Me cerró la perforación que tenía en esta zona. Se está desinflamando, pero yo tenía ahí un agujero. Imagínense la exposición a los contaminantes. Un cirujano plástico común no lo podía resolver”.

La cirugía se la realizaron a finales de agosto de 2025; sin embargo, aún debe seguir con ciertas precauciones: “El proceso de recuperación va muy bien, porque mi doctor le ha dado seguimiento y muchos cuidados. No puedo cargar cosas muy pesadas o hacer demasiado ejercicio. Todo va gradualmente según sus indicaciones”.

A pesar de las diversas operaciones de nariz, asegura que está perfectamente. Nos compartió cómo se cuida para verse y sentirse bien: “Voy con una especialista en cuidado de la piel, si no, no estaría así. En cuanto a mi alimentación, me cuido en la medida de lo posible. Antes era más estricta. Ahora ya me doy más mis permisos, pero no soy así de exageración de comer”.

“También es mi genética y una disciplina alimentaria de toda una vida. Hay cosas que sigo sin consumir, como manteca de cerdo o grasas saturadas. Eso porque trae problemas en el organismo y en las venas. Hago ejercicio de manera moderada: Bicicleta, pesas con poco peso”.

¿Cuáles son los planes de Carmen Campuzano para 2026?

La también DJ, Carmen Campuzano, inicia el año con muchas satisfacciones: “Con mucho amor, con mi familia, mis hijas y mi compañero de vida. Llevo 8 años con mi pareja. Es abogado, como de mi edad. Si le preguntas a él, dice que ha sido un ratito, pero ¡debajo del agua con un grillete! (ríe)”.

Finalmente, comentó que comienza con el Tour Level Top Model 2026. “Estoy haciendo sinergia con Javy Arroyo, con toda la experiencia. Un curso de proyección de alto impacto y empoderamiento para que todas las chicas, chicos y chiques logren una desenvoltura extraordinaria. Vienen presentaciones de bohemia y cabaret”.

¿Cuántas operaciones se ha hecho Carmen Campuzano?

La actriz y modelo Carmen Campuzano se ha sometido a más de 20 cirugías, entre ellas:



14 de septiembre de 2002. Fue arrollada por un automóvil sobre la carretera Picacho- Ajusco (CDMX) y sufrió múltiples fracturas en las costillas , el brazo izquierdo, la pelvis y el omóplato, así como una fisura en el cráneo.

, el brazo izquierdo, la pelvis y el omóplato, así como una fisura en el cráneo. 2003. Le quitaron un tumor en el busto y la operaron del brazo derecho y la nariz.

Octubre de 2004. Entró nuevamente al quirófano para corregirse el puente de la nariz. También fue intervenida en el dedo medio de la mano izquierda.

2006. Se realizó una operación estética del cartílago de la nariz, se hizo una liposucción y se cambió los implantes del busto.

2010. Fue intervenida de emergencia por una infección en los senos paranasales.

Agosto de 2010. Le quitaron 3 implantes de la nariz, los cuales se encontraban contaminados por una bacteria.

2012. Entró al quirófano para que le hicieran las narinas (fosas nasales) y le formaron una columnela (base de las fosas nasales).

2017. El polémico cirujano plástico José Achar le reconstruyó la nariz, ya que los senos maxilares, los cornetes y la pared de la mucosa no existían. Además, le cambiaron los implantes de busto por unos más pequeños.

2019. Debido al accidente de 2002 se le desarrolló una artrosis en la mano izquierda y tuvo que ser operada del dedo medio, ya que se le había ido enchuecando . Le realizaron una artroplastia para volver a tener flexibilidad. Ese mismo año acudió al programa Botched (EU) para realizarse una reconstrucción de nariz, pero los especialistas le dijeron que no podían hacer nada.

. Le realizaron una artroplastia para volver a tener flexibilidad. Ese mismo año acudió al programa Botched (EU) para realizarse una reconstrucción de nariz, pero los especialistas le dijeron que no podían hacer nada. 2024. Se sometió a una cirugía de reconstrucción nasal que consistió en la colocación de un injerto en el septo.

¿Cómo es la carrera de Carmen Campuzano en el modelaje?

Desde los 13 años incursionó en el mundo del modelaje.

En la década de los 90 se fue una de las top models más cotizadas de América Latina. Fue la imagen de firmas destacadas hasta en Europa y con diseñadores importantes a nivel mundial.

más cotizadas de América Latina. Fue la imagen de firmas destacadas hasta en Europa y con diseñadores importantes a nivel mundial. Apareció en la portada de la revista Vogue en 3 ocasiones.

en 3 ocasiones. En 2015 se lanzó como DJ .

. Ha participado en programas de televisión, entre estos, Como dice el dicho y el reality MasterChef Celebrity 2022.

