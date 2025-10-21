Carmen Campuzano pone en su lugar a Kenia Os por defender a Peso Pluma: “Mi carrera se respeta”

La polémica entre Carmen Campuzano y Kenia Os surgió luego de la participación de Peso Pluma como embajador de la New York Fashion Week 2025, un evento que reunió a personalidades del mundo de la moda y el espectáculo. Campuzano, reconocida modelo mexicana de los años 90, cuestionó que el cantante de corridos representara al estilo mexicano en un espacio de talla internacional.

Días después, Kenia Os defendió a su pareja y respondió a las declaraciones de la modelo, generando un intercambio de comentarios que se volvió viral en redes sociales. Frente a ello, Carmen rompió el silencio, dejando claro que su carrera y trayectoria en la moda merecen respeto. ¡Arremetió en su contra!

Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Qué dijo Carmen Campuzano sobre Peso Pluma y la moda mexicana?

Todo comenzó cuando Carmen Campuzano fue cuestionada por los medios acerca de la elección de Peso Pluma como embajador de la New York Fashion Week 2025, una designación que generó opiniones divididas. La modelo mexicana, reconocida por haber desfilado en importantes pasarelas internacionales durante los años 90, expresó que, aunque el cantante tiene una gran influencia mediática, no representa al mundo de la moda mexicana.

Durante un encuentro con la prensa, Carmen señaló que el universo de la moda exige preparación, formación y una propuesta estética sólida, factores que, según su punto de vista, no se basan únicamente en la fama o la popularidad.

“La moda es arte, disciplina y respeto por quienes hemos dedicado años a construir una trayectoria. No cualquiera puede considerarse embajador de un evento de esa magnitud” Carmen Campuzano

Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales, desatando un intenso debate entre los seguidores del intérprete de ‘Tommy y Pamela’, quienes salieron en su defensa. Muchos argumentaron que la moda actual ha evolucionado y que la presencia de artistas como Peso Pluma en estos espacios representa una apertura hacia la diversidad cultural y los nuevos referentes estéticos. Sin embargo, hubo quienes coincidieron con la modelo.

Carmen Campuzano es hospitalizada de emergencia / Redes sociales

¿Qué dijeron Carmen Campuzano y Kenia Os sobre Peso Pluma?

En respuesta a la critica de Carmen Campuzano, Kenia Os defendió a su novio Peso Pluma con un mensaje que se volvió viral. En un encuentro con reporteros, la intérprete de Ojo x ojo reaccionó con ironía a las declaraciones de Campuzano:

“Ay, pues pobre, a la otra la invitamos, le decimos que le enviamos la invitación” Kenia Os

Su comentario se viralizó rápidamente, provocando una ola de reacciones entre los seguidores de ambos. Algunos celebraron la defensa de Kenia hacia su pareja, mientras que otros consideraron que el tono de la cantante podía interpretarse como una burla hacia la exmodelo.

Días después, Carmen Campuzano fue abordada nuevamente por la prensa, donde aclaró que no estaba en contra de Kenia Os ni de Peso Pluma, pero pidió respeto por su trayectoria.

“Entiendo a los jóvenes, a esa edad uno quiere comerse el mundo, pero también deben respetar las carreras y la experiencia que tenemos quienes llevamos años en esto” Carmen Campuzano

La modelo añadió que no busca enfrentamientos con las nuevas generaciones de artistas, pero destacó la importancia de reconocer los méritos y la trayectoria de quienes han trabajado en el medio durante décadas.

¿Qué fue de Carmen Campuzano tras salir de la TV y sus adicciones?

Carmen Campuzano fue una de las modelos más icónicas de los años 90, participando en pasarelas nacionales e internacionales y apareciendo en portadas de revistas reconocidas. Su figura apareció en portadas de revistas internacionales y participó en importantes pasarelas nacionales e internacionales.

Sin embargo, su carrera atravesó momentos difíciles tras enfrentar problemas de salud y adicciones que la alejaron temporalmente de los reflectores. En los últimos años, la modelo ha retomado su vida profesional, participando en proyectos de televisión, campañas de moda y charlas motivacionales sobre superación personal.

Campuzano también se ha mantenido activa en redes sociales, donde comparte mensajes sobre su proceso de recuperación, su visión de la moda actual y su experiencia en la industria.

