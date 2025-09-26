Kenia Os es comparada con Ángela Aguilar en los premios Juventud 2025: Esta es la razón

La presencia de Kenia Os en los premios Juventud 2025, realizados en Panamá, generó un gran revuelo en redes sociales. Aunque su presencia fue uno de los momentos que dio de qué hablar, lo que llamó la atención del público fue una acción que hizo al inicio de su discurso.El video rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), donde cientos de internautas aseguraron que la cantante Kenia Os se comportó igual a Ángela Aguilar, recordando el video que se hizo viral de los premios Juventud en la edición 2024.

¿Por qué comparan a Kenia Os con Ángela Aguilar en los premios Juventud 2025?

El momento se dio cuando la cantante de música urbana Kenia Os subió al escenario para recibir su reconocimiento y arrancó con un grito que, según varios usuarios, sonó casi idéntico al “¡Amor!” con el que Ángela Aguilar se hizo viral el año pasado. Sin embargo, al reproducir el clip completo, se percibe que la intérprete de Tsunami realmente gritó “¡Panamá!”, en referencia al país sede de la ceremonia.

La confusión aumentó cuando en TikTok comenzaron a circular versiones del video editadas en velocidad rápida o lenta, lo que distorsionó el audio y llevó a muchos a creer que había dicho “Amar”. Los comentarios no tardaron en aparecer:



“Yo escuché amar como Ángela Aguilar.”

“Pensé que decía amar, pero era Panamá.”

“Fue el tono chillón lo que confundió, no creo que fuera a propósito.”

Con esto, las comparaciones entre ambas cantantes se volvieron tendencia, y el fragmento del discurso de Kenia Os superó miles de reproducciones en pocas horas.

Kenia Os en los premios Juventud 2025 en Panamá / Captura de pantalla

¿Cuál fue el origen del grito viral de Ángela Aguilar en 2024?

Para entender la polémica, es necesario recordar el episodio que protagonizó la hija de Pepe Aguilar en 2024. En esa ocasión, la intérprete no pudo asistir a los premios Juventud porque el evento coincidió con la boda civil de Ángela Aguilar con Christian Nodal en una hacienda de Morelos.

Aun así, la cantante envió un mensaje grabado en video agradeciendo su nominación y anunciando que había ganado un premio. La sorpresa llegó al final de la grabación, cuando Nodal apareció de improviso detrás de ella, provocando que Ángela soltara un fuerte grito: “¡Amor!”.

Ese instante se convirtió en un meme viral, replicado infinidad de veces en redes sociales y que hasta la fecha sigue siendo recordado por los fans, al punto de que cualquier grito similar se asocia automáticamente con la hija de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal cumplen un año de casados este 24 de julio de 2025.

/ Instagram: @nodal y @angela_aguilar_

¿Qué categoria y con qué canción gano el premio Kenia Os?

Durante la entrega de los premios Juventud 2025, realizada en Panamá, Kenia Os fue una de las artistas mexicanas más destacadas de la noche. La cantante subió al escenario para recibir el reconocimiento en la categoría “Girl power”, un galardón que celebra el empoderamiento femenino dentro de la industria musical.

El premio le fue otorgado gracias a su tema “En 4”, colaboración que realizó con la estrella brasileña Anitta, y que se convirtió en un éxito internacional. Con este triunfo, Kenia Os reafirma su presencia en el panorama musical latino, consolidándose como una de las voces más influyentes de su generación.

¿Por qué no estuvo Peso Pluma en los premios Juventud 2025 junto a Kenia Os?

Aunque muchos esperaban que Peso Pluma acompañara a Kenia Os en los premios Juventud 2025, la cantante arribó al evento sola, sin su pareja visible en la alfombra roja. La ausencia despertó especulaciones en redes sociales; algunos medios sugieren que su agenda de compromisos profesionales podría haber impedido su presencia.

Aun así, eso no impidió que su vinculación artística quedara presente en la gala: ya que, Kenia Os también compitió en la categoría de Mejor canción urbana junto a él por el tema “Tommy & Pamela”, una colaboración entre ambos. De esta forma, Peso Pluma sí tuvo participación indirecta en la premiación, aunque no se le vio físicamente en el lugar.

