Reina de Belleza pierde su corona 24 horas después de ganar, ¡por vender contenido exclusivo!: ¿Quién es?

Cazzu, expareja de Christian Nodal, regresó a la venta de contenido exclusivo. Este tipo de situaciones se ha vuelto más común entre celebridades y famosos, quienes han visto en este tipo de plataformas, la oportunidad de una entrada de dinero.

Un caso insólito ha generado revuelo internacional y abierto un debate en redes sociales sobre los estándares en concursos de belleza. Una modelo coronada, fue destituida tan solo un día después de haber ganado el título. ¿La razón? Se filtró que tenía una página en una plataforma de contenido exclusivo. ¿De quién se trata y qué pasó?

¿Quién es la reina de belleza que perdió su corona por ofrecer contenido exclusivo?

Suphannee Noinonthong nació en la provincia de Prachuap Khiri Khan, una zona costera del sur de Tailandia. Desde joven mostró interés por el modelaje y la moda, lo que la llevó a participar en concursos locales de belleza.

En redes sociales, comenzó a ganar notoriedad bajo el nombre de “Baby Suphanni”, destacándose por su estilo elegante y una fuerte presencia digital.

Suphannee tiene una comunidad de casi 30 mil seguidores en TikTok, donde ha compartido vídeos sobre los eventos en los que participa como modelo en Tailandia, así como actividades diarias que describen parte de su vida.

Suphanee Noinonthong, modelo tailandesa / Redes sociales y canva

¿Por qué le quitaron la corona como reina de belleza a Suphannee Noinonthong?

El pasado 20 de septiembre de 2025, Suphannee Noinonthong fue coronada como Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026 en la ciudad tailandesa de Hua Hin. Con su victoria, había asegurado su participación en el certamen nacional Miss grand Thailand 2026, uno de los eventos de belleza más importantes del país.

Sin embargo, la alegría duró poco. Al día siguiente, la organización del concurso publicó un comunicado en el que anunciaban la destitución inmediata de Suphannee tras verificar su vinculación con una página de suscripción donde compartía contenido exclusivo.

“Se ha descubierto que hay algunos comportamientos que no están de acuerdo con las intenciones y principios emocionales que se practican en el certamen” Comunicado oficial Miss Grand Prachuap Noinonthong 2026

De igual manera, la organizadora agregó lo siguiente: “ Por lo tanto, es necesario terminar su papel como Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026 con efecto inmediato .” La drástica medida fue justificada como un acto de protección hacia la imagen del certamen, el cual exige a sus representantes mantener una conducta considerada intachable.

Suphanee Noinonthong, reina de belleza / Redes sociales y canva

¿Por qué Suphannee Baby Noinothong tuvo que ofrecer contenido exclusivo?

Tras su destitución, Suphannee Noinonthong rompió el silencio y ofreció una declaración en su cuenta de TikTok. Explicó que su decisión de abrir una cuenta de contenido exclusivo fue impulsada por una situación personal crítica: su madre se encontraba enferma y postrada en cama, y necesitaba costear sus tratamientos médicos.

“No fue una decisión tomada por vanidad o deseo de fama. Lo hice para cuidar de mi madre, para que pudiera seguir con vida ”, declaró Suphannee en TikTok. Sus palabras conmovieron a miles de seguidores que ahora la ven no solo como una modelo, sino como una hija sacrificada.

Por otra parte, dijo que el vídeo fue difundido en redes sociales sin su consentimiento, ya que algunas páginas de juegos ilegales lo han mostrado en sus plataformas.

Para muchos usuarios en redes, esto pone en evidencia la falta de empatía y la rigidez de ciertos estándares sociales que no consideran las realidades personales de quienes participan en estos concursos. El caso generó un intenso debate en redes sociales.

Otros defendieron la postura de la organización, asegurando que las participantes deben alinearse con los valores tradicionales que promueve el certamen.

En los comentarios pueden leerse frases como:



“Las reglas son las reglas”,

"¿Acaso la gente no tiene derecho a una vida nueva y mejor? Competir en concursos femeninos y no darles una oportunidad es una contradicción” y,

“Es normal. En estos tiempos modernos, seguro que tendrás a alguien que te ayude”.

Defensores del certamen aseguran que una reina de belleza debe ser ejemplo para las generaciones jóvenes y no estar vinculada a actividades de este tipo, pero algunos creen que estas circunstancias no deberían decidir el resultado.

