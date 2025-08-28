La actriz Imelda Tuñón lanza contenido exclusivo para sus seguidores: “Tengo mucho que compartir”

La actriz y cantante Imelda Tuñón, conocida por su carrera artística, por su historia personal como viuda de Julián Figueroa y por la demanda que fue interpuesta por Maribel Guardia en su contra, alegando que buscaba proteger el bienestar de su nieto; ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo proyecto que promete acercarla aún más a su comunidad digital. A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista anunció la venta de contenido exclusivo en una red social. ¿De qué trata?

¿Por qué Imelda Tuñón venderá “contenido exclusivo” en redes sociales?

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la actriz Imelda Tuñón lanzó un anuncio para sus fans y seguidores en redes:

“Ya se pueden suscribir a mi contenido exclusivo y tengo mucho que compartir” Imelda Tuñón, vía redes sociales

En una de sus historias en Instagram, la actriz detalló que esta iniciativa surge del deseo de crear un espacio más íntimo y directo con sus seguidores, en el que pueda mostrar una faceta diferente a la que suele exhibir en sus redes sociales públicas.

En la publicación, Imelda relató algunas de sus actividades recientes e invitó a su audiencia a ver un video donde documenta parte de su experiencia en Chilapancingo, Guerrero. El objetivo, según explicó, es ofrecer contenido más humano, auténtico y sin los filtros tradicionales de las plataformas convencionales.

Exnovio de Imelda Tuñón asegura que fue presionado para ofrecer declaraciones en su contra / Facebook: Imelda Tuñon

¿Qué “contenido exclusivo” venderá la actriz Imelda Tuñón redes sociales?

Ante la curiosidad de muchos usuarios sobre si esta nueva propuesta se trata de contenido similar al de otras celebridades en donde comparten fotos “provocadoras”, Imelda Tuñón fue enfática en aclarar que no se trata de esa plataforma, ni de contenido de ese tipo. Entre risas, comentó: “No es tipo OF, ja, ja, ja. Va a ser más bien algo muy diferente a lo que ven en redes sociales”.

Lo que sí adelantó es que sus suscriptores podrán acceder a material exclusivo que incluye videos detrás de cámaras, fotografías inéditas, contacto directo, y más interacción personalizada. Esta diferenciación ha sido bien recibida por su comunidad, que ha mostrado interés en ver a la artista desde una nueva perspectiva.

Además, este nuevo canal busca alejarse de la imagen tradicional de las plataformas de contenido exclusivo, apostando por un enfoque donde pueda compartir aspectos de su vida y carrera artística que hasta ahora no eran visibles.

Imelda Tuñón confirma venta de contenido / Redes sociales, canva e IG: imetunon

¿Cuánto cuesta y qué incluye la membresía de “contenido exclusivo” de Imelda Tuñón?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el precio promocional con el que la actriz Imelda Tuñón lanzó la suscripción: 47 pesos al mes, una tarifa que, según la artista, se mantendrá durante toda la duración de la membresía para quienes se unan desde el principio.

La suscripción incluye una serie de beneficios, entre ellos:



Tres historias exclusivas y dos reels por mes

Insignia de suscriptor

Contenido detrás de escena

Respuestas personalizadas a preguntas

Acceso anticipado a lanzamientos

Invitación a eventos presenciales

Agradecimientos y menciones especiales

Además, los usuarios podrán cancelar su suscripción en cualquier momento. Para acceder, los interesados pueden dirigirse al perfil oficial de Imelda Tuñón en Instagram, donde ya se encuentra habilitado el enlace directo a la plataforma.

