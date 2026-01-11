¿Qué se hizo Ángela Aguilar? El radical cambio de look con el que empezó el 2026; ¡luce irreconocible!

Ángela Aguilar comenzó el 2026 marcando un nuevo capítulo en su imagen. La cantante compartió un cambio de look que no pasó desapercibido, pues muestra una versión distinta de la intérprete y esposa de Christian Nodal para iniciar el año.

Ángela Aguilar inicia el 2026 con nuevo look. / Foto: Redes sociales

Ángela Aguilar se hace radical cambio de look

Ángela Aguilar comenzó el año nuevo con una transformación que llamó la atención de inmediato: dejó atrás su característico cabello corto para apostar por una larga melena oscura, lograda con extensiones. El cambio marcó un contraste notable con la imagen que la cantante había mantenido durante años y fue interpretado como una nueva etapa en su estilo personal al iniciar el año.

La melena fue trabajada en Micky’s Hair Salon, establecimiento encabezado por el estilista Miguel de la Mora, un nombre conocido en el medio por colaborar con distintas figuras del espectáculo y quién fue asesinado a balazos durante un ataque directo en septiembre de 2025.

“Gracias, Ángela Aguilar por seguir confiando en nuestro equipo. En Micky’s Hair nos enfocamos en el cuidado, la técnica y el detalle para lograr un cabello impecable que realce cada look. Trabajo preciso, resultados naturales y un acabado que habla por sí solo”, señaló el establecimiento de belleza en redes sociales, donde publicaron un video en el que difundieron la nueva apariencia de la cantante.

Nuevo año, nueva apariencia de Ángela Aguilar. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Ángela Aguilar cambio de look?

Hasta el momento Ángela Aguilar no ha dado a conocer los motivos por los que nuevamente decidió colocarse extensiones, un cambio que volvió a generar conversación entre sus seguidores. La cantante aún no ofrece declaraciones al respecto ni da detalles si esta transformación responde a un proyecto específico, por lo que el ajuste en su imagen permanece, por ahora, sin una explicación oficial.

El año pasado Ángela Aguilar también recurrió a extensiones en el cabello, decisión que coincidió con la promoción de su disco Nadie se va como llegó. En aquel momento, el cambio formó parte de la etapa visual que acompañó el lanzamiento musical, lo que hoy ha llevado a que surjan comparaciones con lo ocurrido anteriormente.

Ante este antecedente, la pregunta vuelve a colocarse sobre la mesa: ¿podría tratarse de una señal de nueva música en camino? Por ahora, no hay información confirmada que lo respalde, pero el detalle no ha pasado desapercibido para el público que sigue de cerca cada movimiento de la intérprete.

Ángela Aguilar renueva su imagen y comienza el 2026 con nuevo look. / Foto: Redes socialesz

¿Ángela Aguilar le copia a Cazzu?

En redes sociales acusa a Ángela Aguilar de presuntamente copiarle a Cazzu, incluso por el cabello largo y oscuro de la cantante mexicana con el estilo que ha caracterizado a la artista argentina.

Una de las críticas más recientes se concentró en la participación de Ángela Aguilar en el especial televisivo A Grammy Celebration of Latin Music. Tras su aparición, algunos internautas aseguraron que el look elegido guardaba similitudes con el de Cazzu, tanto en el peinado como en la estética general, lo que fue interpretado por ellos como una copia del estilo de la cantante argentina.

Las comparaciones no tardaron en extenderse al pasado personal que ambas figuras comparten indirectamente, al mencionar a Christian Nodal, expareja de Cazzu.

