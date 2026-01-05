Ángela Aguilar es ignorada por fans en Zacatecas mientras Christian Nodal acapara fotos y autógrafos VIDEO

La presencia de la dinastía Aguilar, ahora integrada también por Christian Nodal, en la Charreada Juchipila, realizada este fin de semana en Zacatecas, no pasó desapercibida para los asistentes ni para las redes sociales. Videos grabados por los propios fans muestran distintos momentos del evento, desde los improvisados palomazos musicales hasta la convivencia de los artistas con el público al finalizar la charreada.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Captura de pantalla

¿Qué pasó con Ángela Aguilar en Zacatecas tras salir de la charreada con su familia?

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, tras concluir el evento, los asistentes se congregaron en el exterior del recinto donde se llevó a cabo la charreada. En ese momento, varios fans extendieron sombreros y objetos hacia Christian Nodal y Pepe Aguilar para obtener autógrafos, lo que provocó que ambos se detuvieran durante algunos minutos para atender al público.

En contraste, Ángela Aguilar avanzó al frente del grupo familiar. En las grabaciones se le observa sonriendo y saludando, mientras continúa caminando hasta llegar al vehículo que los transportaba. En uno de los clips más comentados, la cantante sostiene un plumón en la mano, mientras los fans dirigen su atención hacia Nodal y Pepe Aguilar. Finalmente, Ángela se sube al automóvil sin haber interactuado directamente con quienes solicitaban firmas.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la intérprete fue ignorada por la totalidad de los asistentes, ya que los videos muestran únicamente un ángulo específico del momento. Aun así, las imágenes bastaron para detonar una amplia conversación digital.

Pepe Aguilar comparte momentos con su yerno Christian Nodal / Captura de pantalla

¿Por qué el video de Ángela Aguilar se volvió viral en redes sociales?

El video de Ángela Aguilar y Christian Nodal pocas horas después de ser publicado por cuentas de fans y de espectáculos, lo que generó miles de reproducciones y comentarios. En la sección de respuestas, usuarios compartieron distintas reacciones al momento captado, enfocándose principalmente en la dinámica entre los asistentes y los artistas.

Entre los comentarios que circularon se encuentran frases como:



“Ángela viendo que nadie la peló”,

“Y ella con su plumoncito en la mano”,

“Cómo, pero si es nieta de Flor Silvestre”,

“Ángela corriendo al carro porque nadie la paró”

Así como otros mensajes que mencionaban a distintos integrantes de la familia Aguilar.

Las reacciones no se limitaron al video de la salida, ya que también se retomaron imágenes del interior de la charreada, donde los artistas convivieron con el público y participaron musicalmente de manera espontánea.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Capturas de pantalla

¿Qué hicieron Christian Nodal y la familia Aguilar durante la charreada?

Christian Nodal asistió a la Charreada Juchipila acompañado de Ángela Aguilar, Pepe Aguilar y otros integrantes de la familia. Durante el evento, varios asistentes captaron el momento en el que el cantante decidió interpretar desde su asiento el tema “Albur de amor”, una de las canciones más representativas de Antonio Aguilar, abuelo de su esposa.

El palomazo fue grabado por los presentes y por la propia Ángela Aguilar, quien no dejó de registrar el momento con su celular. La interpretación provocó aplausos y expresiones de emoción entre el público, que reconoció el gesto del intérprete de “Adiós amor” como un homenaje a la figura de Antonio Aguilar.

Ángela Aguilar también participó musicalmente al interpretar “la Charreada”, canción emblemática del repertorio ranchero. Estos momentos fueron compartidos ampliamente en redes sociales y generaron comentarios relacionados con la tradición, la música regional mexicana y la convivencia familiar durante el evento.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido a la salida de la charreada. Los hechos se han difundido únicamente a través de los videos compartidos por los asistentes y las reacciones de los usuarios en redes sociales, donde el momento continúa generando conversación.

