¿Christian Nodal pagó los juguetes que repartieron los Aguilar en Zacatecas? Hacen fuerte revelación

La tradicional entrega de juguetes que realizaron la familia Aguilar y Christian Nodal el pasado 24 de diciembre en comunidades de Zacatecas se vio envuelta en una nueva controversia. En días recientes, versiones difundidas en medios digitales. Ahora, hicieron una fuerte revelación sobre este acto altruista. ¿Cuál es la verdad?

¿Christian Nodal pagó los juguetes repartidos por los Aguilar en Zacatecas?

Durante una reciente emisión del programa de Javier Ceriani, el periodista aseguró que, de acuerdo con información obtenida de fuentes cercanas y exempleados, Christian Nodal presuntamente habría sido el responsable directo de la compra de los juguetes entregados en San José de Tayahua, Zacatecas.

En el espacio, Ceriani declaró textualmente:

“Nodal está pagando todo y Pepe Aguilar está resolviendo sus problemas económicos con Nodal. Por eso los padres de Nodal están desesperados. Miren que ellos siguen de rumba y no les importa nada, porque la boda la va a pagar Nodal. ¡La va a pagar completita!”. Javier Ceriani

En la misma transmisión, la entrevistada Ana Patricia reforzó esta versión al señalar que la entrega presuntamente habría incluido alrededor de mil quinientos juguetes, los cuales, según sus palabras, fueron adquiridos por el cantante sonorense.

“El que compró todos los mil quinientos regalos fue Nodal. Nodal fue el de la idea, en ningún momento fueron ellos, los Aguilar”, afirmó durante el programa.

Ceriani también mencionó que la población aproximada de San José de Tayahua es de dos mil cien habitantes, por lo que destacó el volumen de juguetes entregados en relación con la cantidad de niños que viven en la comunidad.

¿Qué se dijo Javier Ceriani sobre la forma en que se entregaron los juguetes Nodal y los Aguilar?

Además del señalamiento sobre la presunta financiación, el programa de Javier Ceriani incluyó comentarios relacionados con la dinámica de la entrega de los obsequios. Tanto el periodista como su entrevistada aseguraron que los integrantes de la familia Aguilar presuntamente no habrían descendido de las camionetas para entregar los juguetes directamente a los niños.

De acuerdo con lo dicho en la transmisión, los regalos habrían sido arrojados desde los vehículos, lo que generó críticas posteriores en redes sociales. Ana Patricia comentó al respecto:

“Nunca se bajaron a entregarlo en la mano a los niños”.

Posteriormente, añadió otra declaración durante el mismo espacio:

“Muy mal hecho de Ángela tirando los regalos. Horrible. Me pareció muy humillante lo que esta gente hizo”.

Estas expresiones fueron emitidas dentro del contexto del programa y presentadas como apreciaciones derivadas de testimonios y material visual que circuló en plataformas digitales. Las imágenes y videos compartidos en redes mostraron camionetas avanzando mientras se repartían los juguetes, lo que dio pie a diversas interpretaciones por parte de usuarios.

Pepe Aguilar, Christian Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué ocurrió el día de la repartición de juguetes de Christian Nodal y Los Aguilar, y por qué hubo críticas?

El 24 de diciembre, Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, Aneliz Aguilar y Christian Nodal participaron en la entrega masiva de juguetes en comunidades rurales de Zacatecas, una actividad que se ha realizado en años anteriores en fechas decembrinas, principalmente en zonas cercanas al rancho el Soyate.

A través de redes sociales, los propios artistas y asistentes compartieron fotografías y videos del evento, en los que se observa a los integrantes de la dinastía Aguilar conviviendo con los habitantes, animando a los niños y posando para fotografías. Según reportes difundidos, cientos de familias acudieron al lugar para recibir los obsequios y participar en la celebración.

Sin embargo, tras la publicación del material, comenzaron a surgir cuestionamientos en plataformas digitales. Algunos usuarios señalaron que los regalos eran lanzados desde una camioneta en movimiento, lo que presuntamente obligaba a los menores a correr detrás del vehículo para alcanzarlos. Otros mensajes sugirieron que la entrega tenía como finalidad mejorar la imagen pública de la familia, en medio de las polémicas recientes que han rodeado la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Hasta ahora, ni Christian Nodal ni algún integrante de la familia Aguilar ha confirmado o desmentido públicamente las versiones que circulan en medios y redes sociales. El tema continúa generando reacciones, mientras la discusión permanece abierta a la espera de información oficial por parte de los involucrados.

