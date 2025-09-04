¿Igual que Christian Nodal? Pepe Aguilar revela cómo conoció a Aneliz Álvarez, su actual esposa, ¿por infiel?

En medio de controversias familiares que han puesto a la familia Aguilar nuevamente bajo la lupa pública, una entrevista del cantante Pepe Aguilar ha cobrado relevancia. En una charla íntima con Yordi Rosado, el intérprete de regional mexicano reveló detalles poco conocidos sobre cómo conoció a su esposa, Aneliz Álvarez Alcalá, y cómo comenzó una relación que, pese a las críticas y diferencias, ha perdurado más de dos décadas. ¿Aplicó la misma que Christian Nodal? ¿Hubo infidelidad?

¿Cómo se conocieron Pepe Aguilar y su esposa, Aneliz Álvarez Alcalá?

“Ella era modelo”, recordó Pepe Aguilar al hablar con Yordi Rosado, remontándose a una época en la que producía un disco para su hermano Antonio. Durante la grabación de un video en Zacatecas, Aneliz apareció como parte del equipo de modelos .

“Pero parecía un niño”, bromeó el cantante, dando a entender que ella llevaba el cabello muy corto “Yo hasta volteé a ver a otra modelo”, confesó mientras reía.

Aunque en ese primer contacto no hubo atracción inmediata, la imagen de Aneliz quedó grabada, casi sin querer, en la memoria del cantante... o al menos en los archivos de su hermano. Por lo que ese fue su primer acercamiento.

¿Por qué Pepe Aguilar decidió salir con Aneliz Álvarez?

Tres meses después de aquel video, Pepe Aguilar, padre de Emiliano Aguilar, encontró en un folder el casting de las modelos que participaron. Al ver nuevamente la ficha de Aneliz, su percepción cambió por completo:

“Ahí sí noté sus otros atributos. ¡No era un niño! Muy guapa y con un cuerpazo que no enseñó en el video” Pepe Aguilar, en entrevista con Yordi Rosado

Movido por la curiosidad y el interés, encontró su número de teléfono en la hoja del casting y la llamó. ¿Su pretexto? Invitarla a participar en otro video y platicarlo en persona. El lugar de encuentro fue el café San Angelín, en la Ciudad de México. “ Ese café se convirtió en un whisky, luego en tres… y terminamos platicando tres horas. Sentí un clic inmediato ”, relató el cantante.

Esa llamada casual marcó el inicio de una conexión profunda. “Desde ahí no volvimos a dejar de hablar por teléfono”, dijo Aguilar. Un año y medio más tarde, ya estaban casados.

¿Pepe Aguilar fue infiel a la mamá de Emiliano Aguilar con su actual esposa, Aneliz Álvarez?

A diferencia de algunas relaciones fugaces del medio artístico, la de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez tomó tiempo. “El primer beso fue hasta los dos meses de estar saliendo”, señaló.

Aunque muchos seguidores criticaron a Pepe en su momento, por calificar como “apresurado” el matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, ahora usuarios afirman que él predicó con un mejor ejemplo.

Además, Pepe señaló que Aneliz, la joven modelo que tenía apenas 19 años, mostró una madurez sorprendente al entender el estilo de vida de un artista famoso. “Su mamá no tenía problema con que yo fuera cantante, lo que le molestaba era que yo fuera divorciado”, bromeó Pepe. Revelando que ya estaba divorciado cuando se vinculó amorosamente con ella .

La pareja se comprometió tras un año y medio de noviazgo y han estado juntos por más de 23 años. De su matrimonio nacieron tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela, quienes también se han abierto camino en el mundo del entretenimiento.

Lo cierto es que, a diferencia de las relaciones fugaces como la de Ángela Aguilar y Christian Nodal, la historia de Pepe Aguilar es totalmente opuesta.

