¿Pepe Aguilar saboteó a Emiliano Aguilar, su hijo mayor, tras polémica familiar? Esto aseguran

Otro capítulo se escribe en la polémica entre Pepe Aguilar y su hijo, Emiliano Aguilar. Tras su guerra de declaraciones en redes sociales, ahora trasciende que, presuntamente, Pepe actuó en contra de su hijo mayor. ¿Qué pasó?

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Pepe Aguilar está peleado con su hijo mayor, Emiliano Aguilar?

Desde hace varios años, Pepe Aguilar y su primogénito, Emiliano Aguilar, están distanciados. Sin embargo, no fue hasta hace poco que la tensión entre ellos aumentó luego de que Pepe dijera que su exesposa y madre de Emiliano, Carmen Treviño, se llevó casi todo cuando se separaron y que ella lo alejó de su hijo.

En respuesta, Emiliano empezó a hacer una serie de videos en los que exigía respeto para su madre, alegando que ella había sido la única que lo había apoyado y cuidado. La polémica solo se intensificó después de que Pepe subiera una foto de su perro enfrente de la piscina donde el rapero suele grabar su clips, algo que fue considerado por los internautas como una “burla”.

Si bien se emitió una especie de comunicado en el que ‘Gordito’, perro de Pepe Aguilar, se ‘disculpa’ por la foto, Emiliano compartió una foto de su padre, su actual esposa y sus hermanos con caras de perro. Lo que llamó la atención es que a Ángela y a su madrastra les puso emoticones de zorro, mientras que a Pepe le puso uno de materia fecal.

Hasta Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, salió embarrado en este asunto. El cantante le envió un mensaje a Emiliano exigiéndole que dejara el tema por la paz y hasta lo llamó “mantenido”. Ante esto, el primogénito de Pepe sugirió que Nodal era un “sin hue...”.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué le hizo Pepe Aguilar a Emiliano Aguilar tras la polémica familiar? Esto dice Javier Ceriani

En medio de todo esto, Javier Ceriani, a través de su canal de YouTube, reportó que, presuntamente, el rapero Emiliano Aguilar estaba “en la mira” para la siguiente temporada de ‘La casa de los famosos’ versión Telemundo, la cual comenzaría en enero de 2026.

“Todo esto fue a espaldas de Emiliano… La de Telemundo, que arranca en enero, habría fichado a Emiliano Aguilar para la próxima temporada… Le hubieran pagado una lana enorme, que lo necesita. Mandaron a preguntarle a Pepe Aguilar ¿Cuánto nos puede enemistar con Pepe que pongamos a su hijo en Telemundo”, contó.

No obstante, una persona de la producción, supuestamente, habría querido comunicarse primero con Pepe Aguilar para ver si no había problema en que su hijo entrara al reality. Según Ceriani, aparentemente, el artista no tomó bien esto y exigió que Emiliano no fuera incluido, ya que no quería que la “memoria de su padre se manchara”.

Javier Ceriani “Son unos ‘guacas’. Todos le tienen miedo a los Aguilar. Llaman a Pepe Aguilar, supuesta y alegadamente, y le dicen: ‘¿Qué opina que su hijo Emiliano esté en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’, ¿qué creen que les respondió?: ‘Si ustedes respetan la memoria de don Antonio Aguilar, si ustedes respetan a este servidor y mi trayectoria, no se les ocurra meter a mi hijo en ese reality a hacer payasadas en ese circo’”

Javier Ceriani no reveló cómo habría reaccionado la producción ante la supuesta petición de Pepe Aguilar. Cabe destacar que aún no hay información oficial sobre ‘La casa de los famosos’, por lo que todo queda en estricta calidad de rumor.

¿Cómo reaccionó Pepe Aguilar ante la polémica con su hijo Emiliano Aguilar?

Luego de toda la controversia por las declaraciones de Emiliano Aguilar, tanto Pepe Aguilar tomó la decisión de limitar los comentarios en sus redes sociales.

Además, el cantante solo ha hecho uso de sus plataformas para presumir que su equipo de charros ‘El soyate’ ganó en el evento Millonario 2025: “Y los que vienen (campeonatos) ehhh”, escribió.

Para muchos usuarios, esto fue su manera de decir que no le interesa involucrarse en este escándalo y solo quiere enfocarse en sus proyectos laborales, así como en su familia.

