Pepe Aguilar confirmado para los Latin Grammy 2025, pero fans lo destrozan en redes: “Solo una canción pegó”

El cantante y productor mexicano Pepe Aguilar anunció en redes sociales que será uno de los artistas invitados a presentarse en la próxima edición de los Premios Latin Grammy 2025, que se celebrarán el 14 de noviembre en Sevilla, España. Esta será la segunda ocasión consecutiva en la que la ceremonia se realice fuera de Estados Unidos, como parte del esfuerzo de la Academia Latina de la grabación por llevar su gala a distintos países.

Te puede interesar: ¿Ángela Aguilar sí es argentina? Reviven polémica de la cantante mexicana tras partido México vs Argentina

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Por qué criticaron a Pepe Aguilar tras anunciar su participación?

En su publicación, Pepe Aguilar compartió una serie de fotografías recordando sus participaciones anteriores en los Grammy Latinos, incluyendo una imagen de 2007 donde aparece besando la estatuilla dorada. Acompañó las fotos con el mensaje:

“Un poco de la historia recorrida en los Latin Grammys. ¡Y aquí sigo!” Pepe Aguilar

La publicación de Aguilar, lejos de recibir solo felicitaciones, desató una ola de críticas en Instagram y TikTok. Algunos usuarios cuestionaron su éxito y la legitimidad de sus reconocimientos:



“¿Apoco sí tanto año comprando premios Pepe?”,

“Solo una canción le pegó a este don”,

“Ha de comprar por mayoreo” y

“Todo bien hasta que pusieron a Pepe”, fueron algunos de los comentarios más recurrentes.

Aunque el intérprete de Por mujeres como tú no respondió directamente a los señalamientos, su mensaje fue interpretado por algunos seguidores como una manera de reafirmar su permanencia en la industria y su orgullo por representar la música mexicana a nivel internacional.

La controversia se produce en un momento en el que la familia Aguilar ha estado en el centro de atención mediática, especialmente tras la relación de su hija Ángela Aguilar con el también cantante Christian Nodal, con quien ahora Pepe competirá por un Latin Grammy.

Te puede interesar: Pepe Aguilar comparte FOTOS inéditas del cumpleaños 22 de Ángela Aguilar; ¡así festejó la dinastía!

¿En qué categoría de los Latín Grammy competirán Pepe Aguilar y Christian Nodal?

En la edición número 26 de los Latin Grammy, Pepe Aguilar fue nominado en la categoría de Mejor álbum de música ranchera/mariachi por su disco Mi suerte es ser mexicano. En la misma categoría figura Christian Nodal con ¿Quién + como yo?, así como Alma de reyna 30 Aniversario del Mariachi Reyna de Los Ángeles.

La competencia entre suegro y yerno llamó la atención del público, no solo por el peso artístico de ambos, sino por las recientes tensiones que han surgido en torno a la vida personal de Nodal y Ángela Aguilar. Sin embargo, en términos profesionales, ambos intérpretes representan generaciones distintas del género ranchero y mariachi, con estilos y públicos diferentes.

Esta categoría exige que los álbumes nominados contengan al menos un 51% de material nuevo, utilizando instrumentos tradicionales del género. Hasta ahora, el máximo ganador histórico en esta línea sigue siendo Vicente Fernández, con ocho premios.

Te puede interesar: ¿Ángela Aguilar hablaría de su relación con Cazzu, ex de Nodal, en entrevista? Esto revelaron

Pepe Aguilar, Christian Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cuántos Latin Grammy tiene Pepe Aguilar y cuál ha sido su trayectoria?

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Pepe Aguilar se ha consolidado como uno de los exponentes más representativos de la música mexicana, no solo por su voz y talento, sino también por su compromiso con preservar la esencia del género ranchero en una industria cada vez más dominada por los sonidos urbanos. Hasta la fecha, el intérprete suma cuatro premios Latin Grammy, obtenidos en 2006, 2007, 2012 y 2014, además de múltiples nominaciones en distintas categorías relacionadas con la música regional mexicana.

Su primer Latin Grammy llegó en 2006 con el álbum Historias de mi tierra, reconocimiento que marcó un punto de inflexión en su carrera al consolidarlo como figura central del mariachi contemporáneo. Un año después, en 2007, volvió a ser galardonado por Por una mujer bonita, disco que incluía temas como Perdóname y Me vas a extrañar, reafirmando su capacidad para combinar tradición y modernidad dentro del género.

En 2012, Pepe Aguilar repitió el triunfo con Más de un camino, mientras que en 2014 recibió su cuarto Latin Grammy gracias a Lástima que sean ajenas, un homenaje a los grandes de la música ranchera, donde reinterpretó temas clásicos de Vicente Fernández, Javier Solís y José Alfredo Jiménez.

Heredero de un legado artístico incomparable, hijo del ícono del cine mexicano Antonio Aguilar y de la reconocida cantante Flor Silvestre, Pepe ha sabido mantener vigente el apellido Aguilar dentro del panorama musical. Desde joven, demostró interés por experimentar con distintos estilos, incluyendo el pop y el rock, pero finalmente encontró su sello en la música ranchera, género que considera parte esencial de su identidad.Además de su carrera como cantante, Aguilar ha trabajado como productor y empresario musical, impulsando a nuevas generaciones de artistas desde su propio sello discográfico.

Te puede interesar: Leonardo Aguilar felicita a Ángela Aguilar por su cumpleaños 22 y filtra primeras fotos de la lujosa fiesta