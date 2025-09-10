Pepe Aguilar confiesa cómo es su relación con Ángela Aguilar tras boda con Nodal: “Sigo siendo tu papá”

En una entrevista con Pepe Garza, el cantante Pepe Aguilar habló sin filtros sobre su faceta como padre y la relación que mantiene con sus hijos, especialmente con Ángela Aguilar. El cantante de regional mexicano reconoció que no siempre es sencillo equilibrar su papel de artista con el de papá, pero dejó claro que procura estar presente en la vida de cada uno de ellos, aunque existan diferencias.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre su relación con Ángela Aguilar?

En la entrevista, el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ explicó cómo mantiene la comunicación con su hija, Ángela Aguilar, pese a que ella ya contrajo matrimonio con Christian Nodal. Entre bromas y momentos de reflexión, Pepe Aguilar destacó que, aunque Ángela haya formado su propia familia, su papel como padre sigue siendo fundamental y presente en su vida.

“Los sigo fregando. Ahorita en la mañana hablé con Ángela de otras cosas y le dije: ‘Oye, serás muy señora, pero yo sigo siendo tu papá y voy a ser tu papá todo el tiempo. Me podrás hacer caso o no, pero siempre te voy a decir lo que creo’” Pepe Aguilar

Pepe Aguilar también reconoció el talento de Ángela como cantante, compositora y productora, destacando que se siente orgulloso de su crecimiento artístico y personal. A pesar de la distancia física por sus compromisos profesionales y la vida de recién casada de su hija, aseguró que mantiene comunicación con ella y que le brinda su apoyo incondicional.

¿Qué opina pepé Aguilar sobre el matrimonio de su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Publicamente, Pepe Aguilar ha hablado del matrimonio de su hija Ángela Aguilar con Christian Nodal, una unión que sorprendió a muchos debido a su rapidez. En una entrevista con CaracolTV, el cantante reconoció que la relación avanzó rápidamente, lo que le causó sorpresa:

“Fue muy rápido el noviazgo de Ángela con Christian, fue muy rápida la decisión de quererse casar y eso sí fue un shock” Pepe Aguilar

A pesar de la rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos, Pepe Aguilar ha mostrado su apoyo hacia la pareja. En una entrevista con Telemundo, mencionó que Ángela está con alguien que la cuida y ama profundamente, y añadió:

“Nunca me voy a despreocupar de mis hijos porque, aunque sé que Ángela está con alguien que la cuida muchísimo y que la ama tremendamente, sigue siendo mi hija” Pepe Aguilar

Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal / Redes sociales y canva

¿Cómo es la relación de Pepe Aguilar con su yerno Christian Nodal?

Christian Nodal ha expresado en varias ocasiones su aprecio por Pepe Aguilar, destacando la admiración que siente por él y la buena relación que han cultivado. En una entrevista, Nodal mencionó que, aunque al principio no se imaginaba tener a Pepe como suegro, siempre hubo un vínculo de respeto y cariño entre ellos, especialmente debido a su común interés en la música y el género regional mexicano.

Por su parte, Pepe Aguilar ha mostrado su apoyo hacia su yerno, destacando que se lleva bien con él y que está feliz de ver a su hija feliz en su matrimonio. En una entrevista, Aguilar afirmó: “Sí hay buena relación, se quieren mucho y pues, cualquier papá está feliz viendo a sus hijos contentos”.

