Christian Nodal: Aseguran que tendría oscuro futuro por sus presuntos “vicios": ¿Problemas con Pepe Aguilar?

Christian Nodal está nuevamente dando de qué hablar. Esta vez, el motivo no es una colaboración musical ni una foto romántica con Ángela Aguilar, sino un video filtrado en redes donde se le ve, presuntamente, en estado de ebriedad durante un concierto.

El hecho ha despertado preocupación entre sus fans y rumores sobre posibles tensiones con la familia Aguilar, especialmente con Pepe Aguilar, su suegro y figura influyente dentro de la industria musical. Y como si eso no bastara, el reconocido periodista Javier Ceriani recurrió al tarot para buscar respuestas, revelando predicciones inquietantes sobre el futuro cercano de Nodal.

Christian Nodal borracho en Lagos de Moreno Jalisco / Captura de pantalla

¿Qué reveló el tarot sobre Christian Nodal y sus “vicios”? ¿Hay tensión con Pepe Aguilar?

Durante una transmisión en YouTube junto al experto Fernando Javier, el tarot lanzó una advertencia seria, supuestamente, Christian Nodal podría enfrentar un final de año complicado, con conflictos personales y hasta problemas legales.

“Cuidado, Christian... a partir de noviembre, si seguimos de esta manera tendrás una caída. Tiene dos problemas que se le vienen encima: uno, realmente es vicio y sigue saliendo en el futuro; dos, el chakra del corazón... Junto todo quiere decir que es una persona que a nivel emocional no está bien”, afirmó Fernando Javier.

Según lo dicho en el programa de Ceriani, las energías de Nodal están bloqueadas, lo cual podría derivar en depresión y en una mayor dependencia de los vicios y, supuestamente, lo más delicado sería que la situación podría generar una confrontación directa con Pepe Aguilar.

“Esto puede traer problemas también con Pepe Aguilar”, sentenció el tarotista.

¿Qué “vicios” podrían poner en riesgo a Christian Nodal según el tarot?

Aunque el tarot leido en el programa de Ceriani no revela directamente en la lectura de cartas que supuestos vicios serían, en redes sociales muchos fans de Christian Nodal coinciden en que el vicio en cuestión sería el consumo excesivo de alcohol. El video donde aparece, supuestamente, en estado inconveniente alimenta esta teoría.

Frases como:



“Es muy obvio que emocionalmente no está bien”,

“Cristian Nodal de nuevo en la cueva” y

“Ángela era la soltera feliz y este hombre le ha traído odio”.

El tarotista también mencionó que si Nodal no toma control de su vida y reconduce su energía hacia lo que realmente importa, el camino podría ser oscuro. ¿Será?

¿Podría Pepe Aguilar alejarse de Christian Nodal por sus supuestos “vicios”?

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar ni Christian Nodal han hecho declaraciones específicas sobre este asunto. Lo último que se sabe es que, en entrevistas recientes, Pepe ha dejado claro que está conforme con la relación entre su hija Ángela y Nodal.

Sin embargo, las palabras del tarotista no dejan de inquietar. Se sabe que a lo largo del 2025, la pareja ha sido tema de tendencia constante, tanto por sus muestras de afecto como por la manera en que han manejado la presión mediática.

Por supuesto, lo dicho en el programa de Ceriani solo guarda la calidad de rumor, pues no hay sustento científico que avale que lo que dice el tarot se cumpla en la vida real.