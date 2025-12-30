Ángela Aguilar lanza mensaje tras su interpretación en inglés; ¡expuso polémicas conversaciones con su mamá!

La presentación de Ángela Aguilar en el especial televisivo Grammy Celebration of Latin Music, donde interpretó el tema You’re no good como homenaje a Linda Ronstadt, fue el centro de atención en redes sociales, ya que muchos no solo criticaron su interpretación, si no su supuesto parecido a Cazzu, pues varios señalaron una similitud en su look al que la cantante argentina utiliza en sus shows. Frente a esto, Ángela Aguilar rompió el silencio a esta polémica y esto fue lo que dijo.

Ángela Aguilar / Captura de pantalla

¿Por qué la presentación de Ángela Aguilar en los Grammy Celebration of Latin Music, fue criticada?

Durante el Grammy Celebration of Latin Music, Ángela Aguilar apareció en el escenario con un vestido azul de gala, aberturas en la falda y un peinado estilo wet look, apostando por una imagen moderna y sofisticada. La puesta en escena incluyó banda en vivo y coristas, aportando fuerza y dinamismo a la interpretación del clásico You’re no good.

La respuesta del público en redes sociales no se hizo esperar y estuvo marcada por opiniones divididas sobre la actuación de Ángela Aguilar. Por un lado, varios internautas elogiaron su calidad vocal, su desenvolvimiento en el escenario y su capacidad para adaptarse a distintos estilos.

Por otro, surgieron críticas hacia su elección de cantar en inglés dentro de un evento enfocado en la música latina, así como hacia su interpretación y propuesta vocal en esa ocasión. A estas observaciones se sumaron señalamientos que apuntaban a una supuesta imitación del estilo de Cazzu.

En distintas plataformas, algunos usuarios compararon el vestuario y ciertos movimientos escénicos de Aguilar con los de Cazzu en presentaciones anteriores. Entre los comentarios negativos también se cuestionaron aspectos como su pronunciación, el idioma elegido y el rumbo que podría estar tomando su carrera artística. No obstante, de forma paralela, se manifestaron mensajes de respaldo que destacaron su actuación, su imagen y su interés por experimentar con nuevos géneros musicales.

Te puede interesar: ¡Ángela Aguilar y Cazzu retoman su amistad! Ex de Nodal presume reunión: “Ya no hay corazones rotos” FOTO

La presentación de Ángela Aguilar en A Grammy Celebration of Latin Music causó polémica / Captura de pantalla

¿Qué dijo Ángela Aguilar tras las críticas que recibió por su interpretación de You’re no good?

Tras las críticas generadas a Ángela Aguilar por su interpretación de You’re no good, la cantante compartió en redes sociales, el proceso acelerado, emocional y creativo que vivió para asumir esta responsabilidad en apenas cinco días, tiempo en el que tuvo que preparar una canción icónica, en inglés y con una carga histórica importante dentro de la música estadounidense.

La intérprete explicó que rendir homenaje a Linda Ronstadt era algo profundamente significativo para ella, ya que se trata de una artista que influyó desde temprana edad en su forma de entender la música.

El reloj corrió más rápido que los ensayos, pero el corazón llegó a tiempo. En solo 5 días asumí uno de los retos más grandes que me ha tocado: cantar ‘You’re no good’ de Linda Ronstadt, una artista que admiro desde niña y que marcó mi manera de entender la música. Ángela Aguilar, vía Instagram

Las fotografías compartidas muestran a Ángela en pleno proceso creativo, desde ensayos hasta conversaciones con su madre, quien le informó que debía prepararse en menos de una semana para el evento. “ Fue un salto de fe, de respeto y de amor por la música. Un reto enorme… y un honor que todavía vibra en mí ”, finalizó.

Te puede interesar: Ángela Aguilar confiesa ‘separación’ de Nodal y estallan rumores con su violinista ¿ya la dejó?

¿Por qué acusaron a Ángela Aguilar de no “cantar” en sus conciertos?

Antes de esta polémica, empezó a circular con fuerza un video en el que se observa a Ángela Aguilar permitiendo que el coro continúe la interpretación durante su concierto, mientras ella se coloca un chal que le entrega una asistente y recorre el escenario.

La escena desató una ola de críticas por parte de algunos usuarios, quienes la tacharon de “floja” y argumentaron que el público asiste para escucharla cantar a ella, no a los coristas. Incluso hubo quienes afirmaron, de manera especulativa, que ese tipo de actitudes explicarían por qué, según ellos, sus presentaciones no logran llenarse. Entre los mensajes que circularon en redes se podían leer comentarios de este tipo:



“Ángela ya no quiere cantar”

“¿Quién, en su sano juicio, va a ver esto?”

“No es novedad”

“Hasta flojera le da hacer su trabajo”

“La más odiada de México”

“Cae mal”

Aun así, no faltaron quienes salieron en su defensa, señalando que posee una “gran voz” y recordando que es común que numerosos artistas cedan momentos del show a sus coristas.

Tal vez te interese: ¿Christian Nodal engaña a Ángela Aguilar con su violinista? Filtran video que exhibe a la presunta amante