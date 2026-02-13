¿Papás de Christian Nodal detrás del presunto atentado al rancho de los Aguilar? Esto es lo que se dice

Durante la tarde del pasado jueves 12 de febrero, comenzó a circular que, presuntamente, ‘El Soyate’, rancho de la familia Aguilar ubicado en Zacatecas, sufrió un atentado. Se comenzó a decir que presuntamente había sido un ataque directo y que los escoltas del lugar se habían enfrentado a los malhechores, resaltando que la familia se encontraba bien.

Con el pasar de las horas, comenzaron a surgir más especulaciones y los fans se preocuparon por el bienestar, principalmente de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal. La incertidumbre creció luego de que se viralizaran unas imágenes atribuidas al supuesto hecho. En las fotos se podía ver un coche incendiándose.

Si bien la familia Aguilar lanzó un comunicado aclarando todo lo ocurrido, los rumores no han cesado y ahora se dice que, presuntamente, los papás de Nodal habrían estado involucrados en el asunto. ¿Será? Esto dijo Javier Ceriani.

¿Qué dijo la familia Aguilar sobre el presunto atentado a su rancho?

A través de un comunicado, Pepe Aguilar contó que no estaba en el lugar al momento de los hechos y aclaró que su familia estaba bien. También señaló que sí hubo un altercado cercano al rancho, pero que no estaba relacionado con ellos.

Informó que era un operativo policial, desmintiendo así que fuera un “ataque directo” como mucho se dijo en su momento. Agradeció la preocupación de los fans y reiteró que tanto él como su familia están bien.

“Quiero compartir esto con claridad y desde el cariño que le tengo a mi tierra. Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien. En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo”, indicó.

Posteriormente, la autoridad confirmó esta información. No obstante, resaltó que parte de la familia Aguilar iba pasando por el lugar del operativo cuando comenzó, lo que generó algo de confusión en el público.

Cabe destacar que ni Pepe, Ángela ni Christian han dado mayores declaraciones al respecto. En tanto que las teorías no han cesado en redes sociales.

¿Quién estaría detrás del presunto atentado al rancho Aguilar?

En la emisión más reciente de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani puso sobre la mesa lo que pasó cerca del rancho de la familia Aguilar, incluyendo la posibilidad de que Pepe presuntamente haya mentido y realmente haya sido una especie de ataque directo.

Si bien no lo aseguró, Ceriani recordó que, presuntamente, Jaime González, papá de Nodal, y Pepe Aguilar no se llevan bien. Incluso mencionó la supuesta pelea que habrían tenido hace un tiempo luego de que el cantante llamara a su consuegro “enano”.

Javier Ceriani “Se me vino a la mente la imagen de Jaime Nodal, cuando yo te confirmé que fue a buscar un revólver para matar a Pepe por decirle que era un enano… Jaime está muy pegado a la gente de Guadalajara y Zacatecas está muy pegado a Sinaloa. Pepe también tiene caballos en Guadalajara”

Aunque esto es solo una mera especulación, la gente ya ha tomado bandos. Muchos creen que el papá de Nodal presuntamente sí pudo ser capaz de hacer esto, mientras que otros le han restado importancia y hasta han teorizado que todo pudo hacer sido algo orquestado por los Aguilar para “opacar” el lanzamiento de la nueva canción de Cazzu.

¿Christian Nodal está presuntamente secuestrado por Pepe Aguilar?

Hace algunos días, los fans notaron que Nodal había dejado de seguir a sus papás en redes sociales. Esto, después de que se anunciara que sus abogados renunciaron al caso legal de Universal Music, y optaron por continuar trabajando para don Jaime y doña Cristy.

Según informó Ceriani en ese momento, supuestamente, los Aguilar estarían involucrados en esta decisión. Presuntamente, los papás del cantante no aceptan a su nueva esposa, Ángela Aguilar, y se han solidarizado con su exnuera, Cazzu, así como con su nieta. También estaría el hecho de que, supuestamente, Nodal sería “manipulado”.

“Jaime y Cristy quieren a Cazzu, quieren a (su nieta), quieren lo mejor para su hijo, pero su hijo está secuestrado por los Aguilar y está muy mal. Lo tienen agarrado de los hu… Algo pasó que Christian empezó a separarse de sus padres. Le debe a Jaime, ¿por qué esta ruptura? Viene por Ángela Aguilar”, resaltó.

