¿Dónde estaban Ángela Aguilar y Nodal durante balacera en zona cercana a “el Soyate” y supuesto secuestro?

La noche del 12 de febrero comenzó a circular información sobre un presunto ataque armado en el municipio de Villanueva, Zacatecas, en una zona cercana al rancho “el Soyate”, propiedad de la dinastía Aguilar, así como a la casa vinculada a Ángela Aguilar y Christian Nodal. Versiones iniciales señalaban que la agresión habría estado dirigida contra la familia.

Te puede interesar: Cazzu es vinculada con su bailarín tras ruptura con su novia; ¿fan de su relación? Circulan polémicas fotos

¿Qué se sabe del ataque en Zacatecas vinculado al rancho de Pepe Aguilar? / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó cerca del rancho de la familia Aguilar en Zacatecas?

De acuerdo con los primeros reportes difundidos la noche del 12 de febrero, se registró una agresión armada en el municipio de Villanueva, Zacatecas, en un área cercana al rancho “el Soyate” y a una propiedad relacionada con la familia Aguilar.

Ante la circulación de versiones que apuntaban a un supuesto ataque directo contra la dinastía, Pepe Aguilar emitió un posicionamiento. En su mensaje señaló que se encontraba en la Ciudad de México y que su familia estaba bien. También precisó que, contrario a lo que se difundía en algunos espacios, no se trató de una agresión en su contra.

El cantante explicó que en la zona cercana a su casa y al rancho de su hija se llevaba a cabo un operativo activo, tal como lo había informado el Secretario General de Gobierno del Estado en un comunicado oficial.

Por su parte, Rodrigo Reyes Mugüerza detalló en redes sociales que la agresión fue dirigida contra una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaba labores operativas en la zona. En la publicación se precisó que, aunque los hechos ocurrieron en un área cercana a donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar, no se trató de un ataque en su contra y que el cantante no estaba en el lugar.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre el incidente.

Te puede interesar: Christian Nodal reaparece ¿con foto picara de su esposa Ángela Aguilar? ¡No la había mostrado en redes!

¡Arde la carretera cerca del rancho de Pepe Aguilar! Revelan nuevos detalles del ataque. / Foto: Redes sociales

¿Dónde estaban Ángela Aguilar y Christian Nodal cuando ocurrió el ataque?

Tras difundirse la noticia, surgieron dudas en redes sociales sobre el paradero de Ángela Aguilar y Christian Nodal al momento de los hechos en Zacatecas. Ninguno de los dos artistas ha emitido un posicionamiento público al respecto.

Sin embargo, horas antes de que trascendiera la información sobre la agresión, Christian Nodal compartió en sus historias de Instagram una fotografía tomada a su esposa en lo que aparenta ser el jardín de una residencia ubicada en una zona residencial de Texas, en Estados Unidos.

En la imagen se observa a Ángela Aguilar en áreas verdes, y el entorno muestra una delimitación con valla metálica, así como colindancia con una zona boscosa. Posteriormente, el intérprete de “Botella tras botella” también publicó una selfie en la misma plataforma.

Por su parte, Ángela Aguilar compartió contenido en sus historias, donde mostró a su mascota. Aunque en las publicaciones no se especifica la ubicación exacta, usuarios en redes señalaron que podría tratarse de la casa que la pareja comparte en Estados Unidos.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre si se encontraban fuera de México cuando ocurrió el operativo en Zacatecas.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal vs. sus papás por Ángela Aguilar? Ya no los sigue en redes y reportan: “Está secuestrado”

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Christian Nodal estuvo “secuestrado”?

Por otra parte, durante una transmisión en su canal de YouTube, Javier Ceriani aseguró que, presuntamente, Christian Nodal estaría “secuestrado” por la familia de Ángela Aguilar. Con esa expresión, el periodista señaló que el cantante estaría influenciado por la dinastía Aguilar, lo que habría provocado un distanciamiento con sus padres, Jaime González y Cristy Nodal.

Ceriani vinculó esta versión con el hecho de que el intérprete dejó de seguir a sus papás en redes sociales, situación que desató especulaciones sobre una posible ruptura familiar. También afirmó que los padres del cantante mantienen cercanía con Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija, lo que presuntamente habría generado tensiones.

El comunicador agregó que esta supuesta fractura tendría implicaciones personales y profesionales, debido a los acuerdos que el artista mantiene con su padre. Hasta el momento, ni Christian Nodal, ni sus padres, ni la familia Aguilar han emitido declaraciones para confirmar o desmentir estas afirmaciones.

Te puede interesar: Cazzu es vinculada con su bailarín tras ruptura con su novia; ¿fan de su relación? Circulan polémicas fotos

Christian Nodal / Redes sociales

¿Pepe Aguilar confirmó si el ataque fue contra su familia?

Ante la difusión de versiones que aseguraban que el ataque había sido dirigido al convoy donde viajaban integrantes de la familia, Pepe Aguilar negó esa información.

En su mensaje, indicó que se encontraba en la Ciudad de México al momento de los hechos y que su familia estaba fuera de peligro. También puntualizó que la situación en Zacatecas correspondía a un operativo activo por parte de autoridades estatales.

El comunicado del Secretario General de Gobierno de Zacatecas reforzó esta versión al detallar que la agresión fue contra una unidad de seguridad que realizaba labores operativas. Asimismo, se aclaró que, si bien los hechos ocurrieron en una zona cercana a propiedades vinculadas a la familia Aguilar, no se trató de un ataque en su contra.

El incidente, registrado durante la tarde-noche del 12 de febrero, generó diversas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron la seguridad en la zona y el estado de la familia. No obstante, tanto el cantante como autoridades estatales coincidieron en que no existió una agresión directa hacia los integrantes de la dinastía.

Hasta el momento, se mantiene la versión oficial de que se trató de un enfrentamiento contra fuerzas de seguridad en labores operativas y no de un atentado contra Pepe Aguilar, Ángela Aguilar o Christian Nodal.

Te puede interesar: Ángela Aguilar, tras foto intensa con Nodal, envía fuerte mensaje a sus haters: “La vida puede sentirse injusta”