¿Pepe Aguilar “chapulineó” a Antonio Aguilar Jr.? Revelan supuesto triángulo amoroso en la dinastía Aguilar

La familia Aguilar vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no por Ángela Aguilar ni por su relación con Christian Nodal. El foco ahora apunta directamente a Pepe Aguilar, luego de que surgiera una versión que ha generado sorpresa, polémica y muchas preguntas: ¿el cantante presuntamente habría iniciado su historia de amor con su esposa cuando ella era pareja de su propio hermano? Te explicamos paso a paso el presunto enredo familiar, qué se dijo, quién lo contó y qué ha declarado Pepe Aguilar al respecto.

¿Pepe Aguilar presuntamente le quitó la novia a su hermano Antonio Aguilar Jr.?

El tema salió a la luz en el programa digital En shock, donde Jorge Carbajal, acompañado de Felipe Cruz, compartió una historia poco conocida sobre los inicios sentimentales dentro de la familia Aguilar. De acuerdo con lo narrado, Aneliz, actual esposa de Pepe Aguilar y madre de sus hijos, presuntamente habría sido inicialmente pareja de Antonio Aguilar Jr., hermano del intérprete.

Según Carbajal, todo ocurrió en la época en la que Antonio Aguilar Jr. buscaba lanzarse como solista y contó con el apoyo de su hermano menor para producir su material musical. En ese contexto se grabó el videoclip del tema “La carta”, un detalle que resulta clave en esta historia.

Jorge Carbajal “Antonio Aguilar decide lanzarse como solista y graba su disco solo, Pepe Aguilar el hermano menor le dice si tú vas a cantar yo te produzco tus videos y tus canciones y todo y te apoyo hermano”

Es ahí donde aparece Aneliz, quien en aquel momento trabajaba como modelo y presuntamente habría sido elegida directamente por Antonio Jr. para protagonizar el videoclip, presuntamente porque ya existía una relación sentimental entre ellos.

¿Qué ocurrió durante la grabación del video “La Carta” y cómo apareció Aneliz Aguilar en la historia?

De acuerdo con la versión presentada en En shock, la elección de Aneliz Alvárez, mamá de Ángela Aguilar, como modelo no fue casual. Carbajal aseguró que en esa época era común grabar de inmediato los videoclips y que el cantante solía participar en la selección del elenco.

Jorge Carbajal “En aquellos tiempos se usaba grabar inmediatamente el videoclip… y resulta que quien escoge a la modelo fue Antonio Jr., porque dicen que era su novia… dicen que esa modelo se llama Aneliz”

El comunicador hizo una pausa para aclarar la relevancia del dato y subrayar la identidad de la mujer involucrada en el supuesto triángulo amoroso: “Y ustedes dirán, ¿quién es Aneliz? Ahora se hace llamar Aneliz Aguilar, y es la mamá de Ángela Aguilar, esposa actual de Pepe Aguilar, que según dicen en aquellos años era novia de Antonio Aguilar, del hermano…”.

Hasta ese punto, la historia ya había captado la atención del público, pero el giro más polémico vendría después, cuando, según esta versión, Pepe Aguilar presuntamente habría comenzado a cortejarla tras finalizar la grabación del video.

¿Cómo habría comenzado el romance entre Pepe Aguilar y Aneliz Aguilar tras el supuesto triángulo amoroso?

Según el relato de Jorge Carbajal, una vez concluidas las grabaciones del videoclip, Pepe Aguilar presuntamente habría empezado a buscar a Aneliz, lo que habría derivado en el supuesto rompimiento de ella con Antonio Aguilar Jr.

“Resulta que en aquellos días terminaron el video y que de repente don Pepe Aguilar empezó a buscar a la muchacha… pos que así ahí va, cuando se dio cuenta Antonio Jr. ya le habían dado bajín con la novia”, contó Carbajal.

Esta versión sugiere que el inicio de la relación entre Pepe Aguilar y su esposa no fue tan fortuito como se ha contado públicamente, sino que ocurrió en medio de un contexto familiar delicado. Aunque no se habla de confrontaciones abiertas ni de conflictos posteriores, el simple hecho de que el romance se haya dado entre hermanos es lo que ha generado tanto revuelo.

Cabe aclarar que no existen declaraciones directas de Antonio Aguilar Jr. confirmando o desmintiendo esta historia, por lo que se mantiene como una versión mediática basada en testimonios periodísticos.

Así lo contó Jorge Carbajal:

¿Qué ha dicho Pepe Aguilar sobre cómo conoció a Aneliz Aguilar y su versión del polémico inicio?

Años después, en 2024, Pepe Aguilar habló abiertamente sobre el inicio de su relación con Aneliz durante una entrevista con Yordi Rosado, donde confirmó algunos elementos clave, aunque sin mencionar ningún conflicto con su hermano.

“Ella era modelo… La conocí un día que le producía un disco a mi hermano Antonio. Fueron a hacer un video a Zacatecas y entre las modelos estaba Aneliz, mi esposa”, contó el cantante.

Pepe Aguilar recordó que en ese momento no se sintió atraído de inmediato por ella, e incluso mencionó que su apariencia no le llamó la atención: “Pero parecía un niño, porque estaba muy flaquita y tenía el pelo muy cortito. Se vestía con sudaderas grandes y no me llamó la atención. Yo hasta volteé a ver a otra modelo”.

Según su versión, tiempo después se enteró de que Aneliz había terminado una relación y decidió buscarla con el pretexto de proponerle un proyecto profesional, invitándola a tomar un café en la Ciudad de México.

“Le dije que quería hacer un video y platicárselo en persona. La invité al San Angelín… Ese café se convirtió en un whisky, luego en tres… y terminamos platicando tres horas. Sentí un clic inmediato” Pepe Aguilar

Desde ese encuentro, el cantante asegura que comenzaron a hablar todos los días por teléfono y que con el tiempo consolidaron una relación que ya suma casi 25 años de matrimonio, formando una familia con sus hijos Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar.

Así lo ha contado Pepé Aguilar: