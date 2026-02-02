¿Los Aguilar vs. Cazzu? Pepe Aguilar le dio “me gusta” a comentario polémico sobre la ex de Nodal, reportan

Sin duda alguna, uno de los triángulos amorosos más sonados del medio artístico ha sido el protagonizado por Cazzu, Christian Nodal y la esposa actual de este, Ángela Aguilar. Muchos afirman que la intérprete de ‘Gotitas saladas’ fue la “manzana de la discordia” en el romance entre el mexicano y la argentina.

A pesar de que ya han pasado cerca de dos años desde todo esto, la gente sigue criticando a Nodal y Ángela. Además de no aceptar el matrimonio del todo, han sido objeto de burlas y comentarios malintencionados.

Si bien Pepe Aguilar, padre de Ángela, trata de no involucrarse tanto en el asunto y solo se ha limitado a defender a su hija en ciertas entrevistas, tal parece que ya está harto de lo que él considera “bullying” en contra de la pareja y le habría dado “me gusta” a un comentario polémico sobre Cazzu. Incluso mostraron pruebas que lo confirmarían. Esto es lo que se sabe.

Pepe Aguilar / Redes sociales

Lee: ¿Cazzu estrena romance? Mostraría tatuaje que comparte con su guardaespaldas y desata rumores ¿A la Nodal?

¿Por qué el matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue siendo tan criticado?

El romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal comenzó en mayo de 2024, tan solo dos semanas después de que él anunciara su ruptura con Cazzu, quien en ese entonces tenía pocos meses de haber dado a luz a su bebé.

Si bien hasta el día de hoy el cantante insiste en que la argentina y él llevaban tiempo separados antes de la ruptura definitiva, mucha gente sigue sospechando de la rapidez con la que se dieron las cosas entre ellos.

Y es que se casaron tan solo un mes después de anunciar su noviazgo. Esto dio pie a muchas teorías; una de las más sonadas es que la joven estaba embarazada y por eso se vieron “forzados” a contraer matrimonio, algo que el tiempo desmintió.

Las declaraciones que ambos hicieron después tampoco ayudaron a que su matrimonio fuera aceptado por el público. Ángela llegó a decir en su momento que “no se había roto ningún corazón”. En tanto que Nodal reiteraba que su ex ya sabía de su romance con Ángela, incluso antes de que se supiera públicamente. Esto fue negado por la propia Cazzu.

Aunado a todo esto, se hicieron declaraciones relacionadas con la hija que tuvo el cantante con la reggaetonera. Esta última dijo considerar insuficiente la pensión que el artista le pasaba para la niña, pero que no quería involucrar a la ley, pues podía trabajar para darle todo lo mejor a su pequeña. También llegó a mencionar que Nodal no visitaba con frecuencia a la menor, algo que él justificó diciendo que tenía mucho trabajo.

Cazzu / Redes sociales

No te pierdas: Violinista de Christian Nodal se sincera sobre su supuesto romance, ¿confirma infidelidad a Ángela Aguilar?

¿Qué hizo Pepe Aguilar en contra de Cazzu?

A través de redes sociales, se ha viralizado una imagen de una crítica contra Cazzu, al cual Pepe Aguilar presuntamente me habría dado “me gusta”. Dicho comentario era de una usuaria que decía que los Aguilar eran mejores que la argentina.

“Dónde van a comparar este señorón y su familia con la tatuada, por Dios”, se leía. Para muchos, esto fue una forma en la que Pepe dejaba ver que “desprecia” a la argentina debido a toda la polémica con Nodal y su hija.

Cabe destacar que Pepe jamás ha hablado mal públicamente de la ex de su yerno y todos sus comentarios sobre el tema solo se han limitado a defender a su hija de todos aquellos que la siguen llamando “quita maridos”.

¿Qué ha dicho Pepe Aguilar sobre las críticas que recibe Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En diversas entrevistas y redes sociales, Pepe Aguilar ha declarado que, para él, el “bullying” que le hacen a su hija es solo una “moda” y confía en que, con el paso del tiempo, la gente dejará de “seguirla”.

“Desgraciadamente, se da atención al hate y en otras cosas en los últimos años, pero creo que es una artista que, definitivamente, va a hablar más de su arte que cualquier otra cosa y cuando eso suceda regresarán los fans que se merece y ella es una artista que tiene mucho que dar”, dijo.

Pepe sostiene que su hija es sumamente talentosa y su “arte” callará los malos comentarios: “La primera vez que cantó fue a los dos años y medio, entonces yo soy un artista que es muy metiche y se mete en todo a su carrera y ella aprendió esa manera de trabajar. Ahora dirige, produce, se produce sus discos, sus shows, es una artista que compone muy bien”, indicó.

Mira: Fan de Ángela Aguilar busca sabotear los conciertos de Cazzu en Estados Unidos, ¡lanza fuerte amenaza!