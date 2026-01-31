¿Ángela Aguilar embarazada? Aseguran que la esposa de Nodal será madre: “Sí va a ser mamá”

Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, vuelve a acaparar las miradas, luego de que un rumor alimentara las redes sociales esta semana, en el que se especula que podría estar embarazada y por fin cumplir el sueño de ser madre. La noticia, relatada durante un programa de televisión, ha puesto pendientes a fans y seguidores que esperan una confirmación.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cómo inició la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En una entrevista que Christian Nodal dio a Adela Micha hace algunos meses, el intérprete mexicano dio detalles de cómo inició su matrimonio con Ángela Aguilar, dejando atrás su relación con Cazzu, con quien tuvo una hija.

Según lo dicho por Christian Nodal, él y Ángela retomaron comunicación el 13 de mayo de 2024. Durante la entrevista con Adela, Nodal detalló que ese reencuentro fue diferente a los anteriores, pues por primera vez lograron conectar de una manera más cercana y profunda. Aunque ya habían tenido contacto antes (sobre todo durante la pandemia, cuando hablaban con frecuencia por videollamadas e incluso cocinaban juntos a la distancia), en ese momento no se consolidó una relación formal.

El intérprete también aclaró que su ruptura definitiva con Cazzu ocurrió el 8 de mayo de 2024, debido a la distancia, los compromisos laborales y la ausencia de una rutina compartida. Luego de cerrar esa etapa, Nodal se acercó nuevamente a Ángela pocos días después. Según explicó, quedó cautivado por la madurez y la visión de vida de la joven cantante.

Con su relación anterior ya concluida, ambos oficializaron su noviazgo en poco tiempo y, el 29 de mayo de ese mismo año, viajaron juntos a Roma, donde llevaron a cabo una ceremonia espiritual acompañados de personas cercanas.

¿Ángela Aguilar está embarazada actualmente?

No es la primera vez que el rumor de un presunto embarazo de Ángela Aguilar envuelve las redes sociales. La esposa de Christian Nodal podría convertirse en madre próximamente.

En una reciente participación de Bis La Médium en Despierta América, fue cuestionada sobre Ángela Aguilar y la posibilidad de ser madre en algún momento, y esto fue lo que contestó:

Es complicada la situación para ella poder ser mamá, pero sí va a ser mamá. Bis La Médium

Las declaraciones no especificaron a la actualidad, más bien el embarazo de Ángela podría llegar con el paso del tiempo, aún cuando hay adversidades que pueden complicar la búsqueda de la maternidad. Los internautas especulan acerca del por qué aún no ha sido mamá:



“Que raro que no se pueda embarazar, tan joven y sana que se ve”,

“Peligro esa señora de madre” y,

“Esta señora no le atina a nada.”

¿Cuál es el secreto que Pepe Aguilar dijo sobre Ángela Aguilar y su carrera?

Pepe Aguilar se refirió a los primeros pasos de Ángela Aguilar en la música, y recordó que su vínculo con el canto comenzó desde muy pequeña. Al hablar de esa etapa, señaló: “ Sí, ella aprendió desde chiquilla. La primera vez que cantó fue a los dos años y medio ”, explicó Pepe.

El cantante también mencionó que ha participado de manera activa en la carrera de su hija, un apoyo que ha sido clave en el desarrollo profesional de Ángela.

“Yo estoy siempre muy metido en todo lo que tiene que ver con su carrera, y ella aprendió esa manera de trabajar”, añadió el intérprete. Además, aseguró que Ángela se encarga, en varios aspectos, de la producción de sus discos y shows.

