Esmeralda Camacho, violinista de Nodal, reaparece con él tras presunta infidelidad ¿Qué hizo Ángela Aguilar?

La violinista Esmeralda Camacho volvió a aparecer junto a Christian Nodal luego de la polémica que surgió en semanas recientes, cuando fue vinculada sentimentalmente con el cantante y se habló de un supuesto triángulo amoroso con Ángela Aguilar, esposa del intérprete de regional mexicano. El reencuentro se dio en medio de la gira del sonorense, confirmando que la música continúa formando parte de su equipo de trabajo.

Esmeralda Camacho / Redes sociales

¿Esmeralda Camacho sigue trabajando con Christian Nodal tras presunta infidelidad?

La respuesta quedó confirmada por la propia violinista. Mediante su cuenta oficial de Instagram, Esmeralda Camacho publicó un video en el que se observa el Palenque de León, recinto donde Christian Nodal se presentará la noche de este jueves 29 de enero, como parte de su gira “Pal’ Cora Tour”, en el marco de la Feria de León.

Aunque el clip tiene una duración de apenas unos segundos, en él se alcanza a ver el escenario con el nombre de Nodal visible, así como al equipo de producción realizando los últimos ajustes técnicos previos al concierto. La publicación fue interpretada como una confirmación directa de que la violinista continúa siendo parte de los músicos que acompañan al cantante en sus presentaciones en vivo.

Previo a este video, Esmeralda Canape ya había compartido algunas historias en las que se le veía practicando con su violín, sin especificar si participaría en el espectáculo programado para esa noche. Con esta nueva publicación, quedó claro que su presencia en la gira sigue vigente.

La aparición de Esmeralda junto al equipo de Nodal ocurre luego de que circularan versiones en redes sociales y algunos espacios de espectáculos que señalaban que la violinista habría sido retirada del proyecto musical, presuntamente por petición de Ángela Aguilar. Hasta el momento, no existe confirmación oficial que respalde dichas versiones.

Historias de Esmeralda Camacho / Capturas de pantalla

¿Cómo fue el reencuentro entre la violinista Esmeralda Camacho y Christian Nodal?

El reencuentro se dio en un contexto completamente profesional. El video compartido por Esmeralda Camacho muestra únicamente el ambiente previo al concierto en el Palenque de León, sin que aparezca directamente Christian Nodal en cámara, aunque su nombre se distingue claramente en el escenario.

En las imágenes se observa la logística habitual de un montaje musical: personal técnico, pruebas de sonido y la preparación del recinto para recibir al público. No se muestran interacciones personales entre la violinista y el cantante, sino únicamente su reincorporación al entorno de trabajo de la gira.

Christian Nodal, de 27 años de edad, se encuentra actualmente recorriendo distintas ciudades con su tour, interpretando algunos de sus temas más conocidos como “Adiós, amor” y “Botella tras botella”. La participación de músicos en vivo, como Esmeralda Camacho, ha sido una constante en sus presentaciones.

Hasta el momento, el cantante no ha emitido comentarios públicos sobre la publicación de la violinista ni sobre los rumores que circularon en semanas anteriores. La información disponible se limita a lo que la propia música ha compartido en sus redes sociales.

Esmeralda Camacho / Captura de pantalla

¿Ángela Aguilar estará presente y se reencontrará con la violinista de Nodal?

Hasta ahora, no se ha confirmado si Ángela Aguilar estará presente en el concierto de Christian Nodal en el Palenque de León. Tampoco existe información oficial que indique si la cantante coincidirá con Esmeralda Camacho durante el evento.

Ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han hecho declaraciones públicas relacionadas con la reaparición de la violinista en la gira. La publicación de Esmeralda tampoco hace referencia directa a la esposa del cantante ni menciona la polémica que se generó en días recientes.

El matrimonio conformado por Nodal y Aguilar ha estado bajo constante atención mediática desde que se dio a conocer su relación, debido a que esta comenzó poco tiempo después de que el cantante finalizara su romance con la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, con quien tiene una hija.

