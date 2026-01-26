Pepe Aguilar rompe el silencio sobre el “hate” contra Ángela Aguilar y lanza contundente mensaje

Desde hace más de un año, Ángela Aguilar se ha mantenido en el centro de la conversación pública debido a una serie de situaciones que han marcado su imagen mediática. Desde la confirmación de su relación sentimental con Christian Nodal hasta diversos episodios que se viralizaron en redes sociales, la cantante ha sido objeto de comentarios constantes que han acompañado su carrera artística. Este contexto ha llevado a que su padre, el cantante y productor Pepe Aguilar, se pronuncie nuevamente sobre el tema.

¿Por qué Ángela Aguilar ha sido blanco de críticas en redes sociales?

La conversación alrededor de Ángela Aguilar se intensificó durante 2024, cuando se dio a conocer su relación con Christian Nodal. Desde ese momento, la joven cantante fue constantemente mencionada en plataformas digitales, entrevistas y espacios mediáticos, donde su vida personal pasó a ocupar un lugar destacado.

En 2025, la situación volvió a escalar luego de que Christian Nodal, en una entrevista con la periodista Adela Micha, declarara que su relación con Ángela habría iniciado pocos días después de su separación de la rapera argentina Cazzu, con quien acababa de tener a su hija. Estas declaraciones generaron una ola de reacciones negativas y comentarios en redes sociales que impactaron la percepción pública sobre la intérprete.

A este escenario se sumaron otros momentos de alta exposición mediática. Para enero de 2026, Ángela Aguilar volvió a acaparar titulares luego de que se diera a conocer que organizó una celebración de tres días por el cumpleaños número 27 de Christian Nodal y que, además, le obsequió un caballo. El gesto fue ampliamente comentado y comparado con detalles que el cantante había tenido anteriormente con exparejas como Belinda y Cazzu, lo que incrementó la conversación digital en torno a la pareja.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el “hate” hacia su hija Ángela Aguilar?

En medio de esta situación, Pepe Aguilar fue cuestionado sobre el impacto de las críticas hacia su hija durante una entrevista realizada con motivo de su presentación en el Pico Rivera Sports Arena, en Los Ángeles, donde se presentó junto a los Charros de El Soyate.

Durante la charla, el cantante reconoció que, en los últimos años, la atención mediática se ha enfocado de manera constante en la polémica y los comentarios negativos que circulan en redes sociales. No obstante, expresó su confianza en que el enfoque cambiará conforme avance la carrera de Ángela Aguilar.

“Desgraciadamente se ha perdido la atención en el hate y en otras cosas en los últimos años, pero yo creo que es una artista que definitivamente va a hablar más su arte que cualquier otra cosa y cuando eso suceda, regresarán los fans que se merece”, Pepe Aguilar

Pepe Aguilar añadió que considera que su hija aún tiene mucho que ofrecer dentro del ámbito musical y que su trabajo será el principal elemento que defina su trayectoria profesional a largo plazo, más allá de los comentarios que circulan actualmente.

¿Cómo ha sido la formación artística y profesional de Ángela Aguilar?

Durante la entrevista, Pepe Aguilar también habló sobre la disciplina y el compromiso que, según él, caracterizan la carrera de Ángela Aguilar. Recordó que su hija inició su acercamiento a la música desde muy temprana edad, acompañándolo en distintos proyectos familiares.

De acuerdo con el cantante, Ángela Aguilar cantó por primera vez cuando tenía alrededor de dos años y medio, lo que marcó el inicio de una formación constante dentro del ambiente musical. Pepe Aguilar explicó que su propio estilo de trabajo, involucrándose de manera directa en distintos aspectos de su carrera, fue una influencia importante en el desarrollo profesional de su hija.

“Ella aprendió esa manera de trabajar. Entonces ahora dirige, produce, se produce sus discos, sus shows, escoge las imágenes” Pepe Aguilar

Asimismo, destacó que Ángela Aguilar participa activamente en los procesos creativos de sus proyectos, incluyendo la composición musical.

Estas declaraciones se suman a otras intervenciones públicas que Pepe Aguilar ha realizado en defensa del trabajo de su hija, subrayando su preparación artística y el esfuerzo que ha puesto en consolidar su carrera dentro de la música regional mexicana.

