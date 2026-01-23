Christian Nodal reaparece con nuevo tatuaje tras borrar los del rostro ¿Es sobre Ángela Aguilar?

Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que se dieran a conocer imágenes de un nuevo tatuaje que se realizó recientemente, esto después de haber atravesado un largo y doloroso proceso para eliminar varios diseños que tenía en el rostro. El cantante de regional mexicano se encuentra en una etapa de ajustes personales y profesionales, mientras se prepara para retomar sus compromisos en los escenarios tras un periodo de descanso.

¿Christian Nodal se hizo un tatuaje en honor a Ángela Aguilar?

La información sobre el nuevo tatuaje de Christian Nodal surgió a partir de una publicación realizada por su tatuador, Javier Hernández, quien compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes de la sesión que tuvo con el cantante. En las fotografías se observa a Nodal posando junto al artista del tatuaje, aunque sin revelar claramente el diseño que fue plasmado en su piel.

Hernández acompañó las imágenes con un mensaje en el que agradeció la confianza del cantante y destacó tanto su trato como el de Ángela Aguilar, a quien dijo haber conocido durante la sesión. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre el significado del tatuaje, la fecha exacta en que se realizó ni el motivo detrás del diseño.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha mostrado públicamente cómo luce el tatuaje ni ha explicado si está relacionado con su vida personal o sentimental. Tampoco ha confirmado si el diseño guarda algún vínculo con su esposa, por lo que cualquier interpretación sobre el origen del tatuaje no ha sido respaldada por declaraciones oficiales del cantante.

¿Quién reveló el nuevo tatuaje de Christian Nodal?

Fue el tatuador Javier Hernández quien dio a conocer la noticia a través de redes sociales. En su publicación, además de las fotografías del encuentro, compartió un mensaje en el que resaltó la experiencia de trabajar con el intérprete de regional mexicano y convivir con Ángela Aguilar.

“De esas experiencias que se quedan en el corazón. Tuve el honor de tatuar a Nodal y conocer a Ángela Aguilar” Javier Hernández

Asimismo, mostró que se tomó fotografías instantáneas con la pareja, las cuales fueron autografiadas por los dos. Pese a la atención que generó la publicación, Hernández no dio más detalles sobre el diseño ni sobre el lugar exacto del tatuaje, más allá de que se encuentra en el cuello. Las imágenes compartidas solo permiten confirmar que Nodal volvió a someterse al proceso de tatuaje tras haber eliminado los que tenía en el rostro.

¿Por qué Christian Nodal eliminó los tatuajes de su rostro?

Antes de sorprender con este nuevo tatuaje, Christian Nodal habló públicamente sobre la decisión de eliminar los diseños que tenía en la cara. El cantante explicó que se sometió a un tratamiento láser con el objetivo de que su hija, fruto de su relación con la cantante Cazzu, pudiera reconocer su rostro sin marcas.

En una entrevista para el Canal 6, Nodal señaló que este proceso no ha sido sencillo ni rápido. Detalló que la eliminación de tatuajes requiere varias sesiones, las cuales se realizan cada tres o cuatro meses, y que en su caso el tratamiento completo podría extenderse hasta por tres años.

El intérprete mencionó que planea conservar únicamente algunos tatuajes que considera significativos, como “Forajido”, la equis y la herradura.

Nodal también relató que el procedimiento resulta especialmente incómodo debido a su agenda de presentaciones, ya que el sudor y la actividad física complican la recuperación y provocan molestias en la piel. A pesar de ello, aseguró que mantiene su decisión de continuar con el proceso hasta concluirlo.

