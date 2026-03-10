Nodal denunciado por ser “deudor alimentario” en el Día Internacional de la Mujer; así habría reaccionado

Mucho se ha dicho sobre Christian Nodal y la relación con su hija. Y es que, en los últimos meses, su expareja, Cazzu, ha ventilado que, presuntamente, no es un padre presente y que la pensión alimentaria que le da no es suficiente para los gastos de la menor.

En medio de toda la polémica que se ha suscitado por este asunto, el actual esposo de Ángela Aguilar fue denunciado por presuntamente ser un “deudor alimentario”. Así habría reaccionado la celebridad.

¿Por qué se dice que Christian Nodal es un “padre ausente” y un “deudor alimentario”?

En muchas ocasiones, Cazzu ha sugerido, tanto de forma indirecta como directa, que Christian Nodal no cumple con sus obligaciones parentales. En su más reciente “tiradera”, la cantante, sin mencionar nombres, resaltó que su hija está siendo “víctima del abandono”.

“Un hombre con alma enamorada no es el problema; el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? Primero madre, después la dueña de unos ovarios enormes que se hinchan y escupen sangre”, expresó.

También llegó a decir en su momento que consideraba que la pensión que Christian le daba para los gastos de la menor no era suficiente, pero que no lucharía legalmente para obtener “lo justo”, ya que “es una mujer trabajadora que le puede dar todo lo que necesita a su hija”.

Nodal ha negado esto. Sostiene que Julieta Cazzuchelli, nombre real de su ex, solo usa a su hija como “arma” para alimentar una narrativa llena de “mentiras” y afirma que ella es la que impide que se llegue a un acuerdo sobre la custodia y la pensión. Debido a esta situación, tomará acciones legales, pues sostiene que la pequeña es el “sol de su vida”.

En tanto que la controversia parece no tener fin, los internautas han tomado bandos. Algunos consideran que Cazzu es “codiciosa” al querer más dinero del que le dan para su hija, mientras que otros afirman que Nodal “se olvidó de su hija” tras casarse con Ángela Aguilar.

¿Cómo fue denunciado Christian Nodal por ser presuntamente deudor alimentario?

El pasado 8 de marzo, como cada año, se realizó una marcha en CDMX por el Día Internacional de la Mujer. Las manifestantes aprovechan para exhibir a los presuntos violentadores y exigir que se haga “justicia”.

Algo que llamó la atención fue que se colocó un cartel que denunciaba a Christian Nodal por presuntamente ser un deudor alimentario. En dicho anuncio se muestra su foto con el siguiente mensaje:

“DEUDOR ALIMENTARIO: /adj/ proveedor pero de excusas para no criar ni transferir, campeón olímpico en hacer de todo menos paternar.

﻿﻿﻿Christian Nodal, cantante de regional mexicano ﻿﻿﻿México ﻿﻿﻿Senalamientos públicos relacionados con su vida personal y familiar ﻿﻿﻿Información difundida en medios y redes sociales no constituye resolución judicial confirmada sobre los puntos mencionados”

El letrero generó mucha controversia en redes sociales. Los fans de Nodal se dijeron muy molestos por esta acción, afirmando que “nadie conoce la situación real como para juzgarlo”.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal al ser señalado como un presunto “deudor alimentario”?

Hasta el momento, Christian Nodal no ha respondido ante el cártel que apareció durante la marca del 8M. No obstante, en diversas ocasiones ha reiterado que siempre ha intentado cumplir con sus obligaciones como padre.

Cabe destacar que, en su momento, el periodista Javier Cerani llegó a reportar que, presuntamente, Christian Nodal prefería estar con Ángela Aguilar, dejando de lado a su hija. Mencionó que, supuestamente, cuando Cazzu trajo a su hija a México para que viera a su papá, este último solo habría convivido media hora con ella y después la dejó con una niñera para irse a Miami con su esposa.

Al menos por lo que se ha visto en redes sociales, la argentina es quien cuida a la menor con mucha dedicación. Y es que en las imágenes que comparte, se les puede ver a ambas jugando y pasando momentos agradables.

Según Ceriani, los papás y hermanos de Nodal apoyan a Cazzu y no aceptan del todo el matrimonio del cantante, pues presuntamente consideran que Ángela solo “arruinó las cosas”.

