¿Christian Nodal plagió? Lo señalan de “robarse” una frase de Grupo Firme para su nueva canción Incompatibles

El estreno de “Incompatibles”, el nuevo sencillo de Christian Nodal, llegó acompañado de polémica. La canción, lanzada el 5 de marzo de 2026, rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, no solo por las especulaciones sobre si estaría dedicada a alguna de sus ex parejas, Belinda o Cazzu, sino también por acusaciones de que parte de su letra supuestamente sería demasiado similar a una canción de Grupo Firme. La discusión creció entre fans y detractores, convirtiendo el lanzamiento en tendencia.

Christian Nodal lanza su nueva canción “Incompatibles”

Christian Nodal presentó “Incompatibles” en medio de un momento especialmente turbulento en su vida personal y profesional. El estreno se da mientras continúa el conflicto público con la rapera argentina Cazzu por temas relacionados con la manutención de su hija Inti, además del pleito legal que mantiene junto a sus padres contra la disquera Universal.

Como sugiere el título del tema, la canción habla sobre el final de una relación amorosa que no pudo sostenerse por la falta de compatibilidad entre la pareja. La letra mezcla nostalgia, resignación y una actitud de seguir adelante después de una ruptura.

Uno de los fragmentos que más ha llamado la atención dice:

“El amor no la abre ni a empujones ni a patadas /Si ya comprobamos que no somos compatibles /Una peda, una llorada y luego a lo que sigue…”.

El videoclip del tema también generó conversación en redes. En sus primeros tres días de publicación acumuló poco menos de 900 mil reproducciones en YouTube, una cifra que algunos usuarios consideran baja si se compara con otros lanzamientos del intérprete de regional mexicano.

Además, la sección de comentarios del video superó los 12 mil mensajes, donde muchos internautas opinaron sobre la canción, el videoclip e incluso la vida personal del cantante.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Por qué acusan a Christian Nodal de copiar la letra de Grupo Firme?

A pocas horas del lanzamiento, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar que un verso de “Incompatibles” tiene una similitud notable con una frase incluida en la canción “Me pierde por wey” de Grupo Firme, lanzada en 2022.

En el tema de la agrupación liderada por Eduin Caz aparece la línea:

“Cuando son como usted, una lloradita, una peda y la que siga”.

Muchos internautas consideraron que la frase de Nodal —“una peda, una llorada y luego a lo que sigue”— se parece demasiado a esa letra, lo que desató comentarios, comparaciones en redes sociales.

La controversia también revivió la vieja rivalidad entre ambos proyectos dentro del regional mexicano. En 2022, Nodal llegó a decir que había rechazado colaborar con Grupo Firme porque los veía como competencia directa, aunque más tarde reconoció que admiraba su trabajo.

“¿Dónde he oído eso de ‘la llorada y a lo que sigue’?”, escribió un usuario; otro respondió: ‘Grupo Firme’”, comparándolo con la nueva canción de Nodal.

Eduin Caz tira la casa por la ventana y consiente a su primo en su cumpleaños. / Foto: Redes sociales

¿Qué dice Christian Nodal ante acusaciones de copiar letra de la canción de Grupo Firme?

Hasta ahora, Christian Nodal no ha respondido públicamente a las acusaciones de supuesto plagio o similitud con la canción de Grupo Firme.

El silencio del cantante ha provocado que la conversación continúe creciendo en redes sociales, donde los fans están divididos: mientras algunos defienden al intérprete y aseguran que se trata de una coincidencia común dentro del lenguaje popular, otros consideran que la similitud es demasiado evidente.

Por ahora, lo cierto es que “Incompatibles” ya logró lo que muchos lanzamientos buscan: generar conversación. Aunque no necesariamente por las razones que el cantante esperaba.

