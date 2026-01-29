Eduin Caz, de Grupo firme, responde a críticas de su peso y se muestra casi ¡como Dios lo trajo al mundo! FOTO

Eduin Caz, vocalista de Grupo firme, ha sido blanco de críticas por su apariencia física y hábitos personales. Estos señalamientos surgieron principalmente en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron que había aumentado de peso y cuestionaron su imagen como figura pública. Ante estas opiniones, el propio Eduin reaccionó a través de sus historias de Instagram, dejando ver que no le da importancia los señalamientos, además, recientemente, compartió una foto con muy poca ropa, mandando un recado a aquellos que lo han señalado. ¿Cómo luce?

Eduin Caz reveló que su hijo mayor estuvo hospitalizado / Captura de pantalla

¿Cuándo surgieron las críticas al estado físico de Eduin Caz, vocalista de Grupo firme?

Eduin Caz, vocalista de Grupo firme, ha estado constantemente en el ojo de las críticas, no solo por su matrimonio, sus conciertos o sus actitudes en algunas de sus presentaciones, si no también por su estado físico.

Hace algún tiempo el cantante compartió un vídeo en el que se encontraba en lo que parecía un yate, en ese momento, las redes sociales, fieles a su estilo, se llenaron de señalamientos a Eduin, pues aseguraban que no cuidaba su salud o lo que comía:



“Preocúpate por eso”,

“El licor se lo impide”,

“Las bolsas de papitas que se ven en los escenarios no tienen nada que ver” y,

“También el alcohol te sube de peso, jaja”.

Ante estas críticas, Eduin Caz tomó cartas en el asunto y pronto comenzó a ejercitarse. ¿Qué más dijo?

Te puede interesar: Eduin Caz dejaría Grupo Firme para lanzarse como solista; ¿están en decadencia?, responde a críticas

Eduin Caz criticado por su peso / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Eduin Caz a las críticas sobre su peso y cómo luce ahora?

Además de que el intérprete mexicano, Eduin Caz, comenzó a subir fotos y vídeos “dándole” al gym, sí dedicó un momento a la prensa para hablar de todos esos comentarios alrededor de su cuerpo y reveló lo que está haciendo para mejorar su “figura”:

Le ando echando ganas, ando bien a dieta, le ando pegando al ejercicio. Eduin Caz

Otra de las críticas constantes en la vida de Eduin Caz es el consumo de alcohol, algo que, para muchos, es clave para que su peso no se reduzca y se le marque la “pancita”. Al ser cuestionado sobre los hábitos que ya cambió, dijo lo siguiente: “ No estoy tomando, ya llevo más de un mes que no tomo (...) Estamos hablando de dos meses sin tomar ”, dijo.

En una reciente historia de Instagram en su cuenta oficial, Eduin Caz se mostró con poca ropa y ¡así lució!

Lee: Eduin Caz reaparece con mensaje para Daisy Anahy tras supuesta infidelidad con mejor amigo, ¿divorcio?

Así luce Eduin Caz tras cambio de hábitos / IG: eduincaz y canva

¿Quién es Eduin Caz y cuál es su trayectoria?

Eduin Oswaldo Parra Cázares, mejor conocido como Eduin Caz, nació el 30 de julio de 1994 en Culiacán, Sinaloa. Desde temprana edad mostró una fuerte inclinación por la música.

Antes de alcanzar la fama con Grupo Firme, formó parte de distintas agrupaciones como Reto Sierreño, Aventa2 de Tijuana y Los 4 de la Frontera, etapas que le permitieron perfeccionar su estilo musical y fortalecer su presencia sobre el escenario.

En 2014, junto a varios compañeros, dio origen al proyecto que más tarde sería conocido como Grupo Firme, banda que rápidamente se colocó entre las más influyentes del género. Con canciones como:



Ya supérame ,

, El tóxico y otros grandes éxitos.

Gracias a su liderazgo, Grupo Firme ha sido reconocido con diversos premios, incluido un Latin Grammy, además de lograr llenos totales en estadios y ofrecer conciertos masivos en México y Estados Unidos.

Tal vez te interese: ¡Eduin Caz explota en pleno concierto y rompe pantalla con botellazo! VIDEO