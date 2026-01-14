Eduin Caz festeja a su primo con regalo de lujo y deja a todos con la boca abierta: ¿Demasiado generoso?

Entre música, celebraciones y momentos familiares, Eduin Caz volvió a llamar la atención fuera del escenario. El vocalista de Grupo Firme sorprendió al celebrar el cumpleaños de uno de sus primos con un regalo de lujo, gesto que rápidamente se volvió tema de conversación entre seguidores y curiosos.

Eduin Caz celebró el cumpleaños de su primo con un regalo de lujo. / Foto: Redes sociales

¿Qué le regaló Eduin Caz a su primo?

Eduin Caz le regaló una camioneta BMW a su primo Sergio Alexander Rubio Cazarez para festejar su cumpleaños número 32. A través de un mensaje que acompañó las imágenes del obsequio, el vocalista de Grupo Firme explicó que el gesto tiene un significado que va más allá del regalo, pues está ligado a la historia que han construido juntos desde la infancia.

“Feliz cumpleaños, hermano mío. Toda una vida juntos”, escribió el vocalista de Grupo Firme, dejando claro el vínculo cercano que los une. Aunque aclaró que son “primos hermanos”, destacó que siempre lo ha considerado como un hermano, recordando etapas importantes de su niñez y adolescencia, cuando compartían juegos en la calle, bicicletas y sueños inspirados por su abuelo.

Uno de los recuerdos que más llamó la atención fue cuando el intérprete de temas como Que te quieran bonito, El beneficio de la duda, Ya supérame, Calidad y Se cancela la depre mencionó el paso de Sergio Alexander Rubio por el futbol profesional: “Aún recuerdo cuando jugábamos futbol en la calle… y todavía para terminar cuando entraste a jugar en Chivas yo era tu fan #1”.

Finalmente el cantante explicó el motivo detrás del regalo y lo que representa para él este momento de su vida: “Le doy gracias a Dios por ponerme en el lugar en donde estoy y quiero que sepas que este regalo que te doy es por todo lo que tenemos vivido juntos y lo que aún nos falta primero Dios”, escribió, cerrando el mensaje con un “te amo”.

Eduin Caz le regaló una camioneta a su primo. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo el primo de Eduin Caz por el lujoso regalo de cumpleaños que recibió?

Sergio Alexander compartió en su perfil las imágenes del regalo que recibió por su cumpleaños y acompañó la publicación con un mensaje en el que expresó su sorpresa y agradecimiento: “Regalito de cumpleaños relax. Sigo sin creérmela, como siempre pasándote de verg*, carnal, te amo un chingo, hermano, compadre y patrón Eduin Caz”.

Además, comentó la publicación del cantante y vocalista de Grupo Firme, destacando que lo dejó sin palabras y de nueva cuenta le dio las gracias por el lujoso obsequio.

“Me dejas sin palabras carnal por estas, dónde estás, te amo un chingo pepón, hermano, compadre y patrón”, reiteró el exjugador de Chivas.

Sergio Alexander, primo de Eduin Caz. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Sergio Alexander, primo de Eduin Caz?

Tras la atención que generó en redes sociales por su cumpleaños, Sergio Alexander, primo de Eduin Caz, despertó el interés de muchos por conocer más sobre su historia personal. Nació el 8 de enero de 1994 en Culiacán, Sinaloa.

En el ámbito profesional, Sergio se desempeña como auxiliar de Enfermería, una actividad desarrolla en su vida cotidiana y que comparte en sus redes sociales oficiales, donde también se pueden ver viajes y momentos familiares, uno de los más destacados es el bautizo de su hija, de quién es padrino Eduin Caz.

Además, en su juventud tuvo una etapa ligada al deporte, ya que formó parte de las fuerzas básicas de Chivas en la categoría Sub 17.

