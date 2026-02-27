Wendolee dice cómo fueron los últimos momentos de Héctor Zamorano, ¡lucho vs. una enfermedad en La academia!
Wendolee dijo que Héctor Zamorano, exintegrante de la primera generación de La academia, enfrentó una lastimosa enfermedad desde sus años en el reality. Conoce los detalles de su historia.
Wendolee Ayala dio a conocer cuándo comenzaron los episodios de una enfermedad que enfrentó Héctor Zamorano, exintegrante de la primera generación de La academia, quien falleció recientemente. La también cantante compartió detalles sobre el periodo en que su compañero empezó a mostrar cambios en su estado de ánimo, así como el contexto en el que se dieron, te contamos los detalles.
No te pierdas: Muere Héctor Zamorano: Filtran última conversación en el momento final de su vida: “No me siento listo” FOTO
¿De qué murió Héctor Zamorano?
Roberto Zamorano, padre de Héctor Zamorano, dio a conocer las causas de muerte del cantante luego de que se hiciera pública la noticia de su fallecimiento. En entrevista con Ventaneando, explicó qué ocurrió en los últimos momentos del exintegrante de la primera generación de La academia y cómo enfrentaron la situación como familia.
“Dios se los quiso llevar. Así como es querido aquí, también es querido allá. Deseábamos con el alma que ya no sufriera, que descansara. Y Dios nos permitió y nos hizo caso. Murió de un paro cardiorespiratorio y nada más. Ya no aguantó más su cuerpo”, expresó al hablar sobre el deceso de su hijo.
Durante el mismo encuentro, Roberto Zamorano también se refirió a una muestra de apoyo recibida tras la pérdida. “Hay una corona que acaba de llegar muy grande, mandada por los alumnos de La academia de la primera generación. Fue algo muy bonito que me llenó, eso quiere decir que se acuerden de eso”, comentó sobre el gesto enviado por quienes compartieron escenario con el cantante.
No te pierdas: Muere Héctor Zamorano: Yahir, Erika Alcocer y más exacadémicos lo despiden con emotivos mensajes
¿Cuándo comenzó la depresión de Héctor Zamorano?
Los problemas de depresión de Héctor Zamorano no comenzaron hace tres años, como se llegó a pensar. Así lo explicó Wendolee Ayala en entrevista con Ventaneando, donde habló sobre el proceso que enfrentó su excompañero de la primera generación de La Academia en 2002, y aclaró desde cuándo databan los primeros episodios.
“Los problemas de depresión no empezaron hace tres años, sino desde casi casi que salimos de primera generación, son muchísimos años que Héctor tuvo que enfrentarse a esta enfermedad de la depresión”, expresó Wendolee.
Agregó que una de las cosas que más afectaron la salud de Héctor Zamorano fue el haber sido el primer eliminado en la historia de La academia y tuvo que “enfrentarse a ese estigma de ser el primer expulsado, fue muy duro porque además de ser los primeros expulsados, éramos los de al ladito, los que no importábamos en giras, no nos permitían cantar en la gira las primeras veces, no teníamos una disquera al principio”
“Todo el mundo estaba gozando eh su momento, su triunfo, discos, giras, y nosotros éramos los del fuchi, así se sentía, de verdad era muy duro, eran noches y noches y noches de llorar, llorar y llorar, y no entender cómo sí fuiste escogido dentro de 52 mil personas, pero eres el perdedor enfrente de millones. Héctor se enfrentó no nada más a eso, sino que ese fue el inicio a muchas otras situaciones que fueron muy abrumadoras, pero la falta de reconocimiento quizás fue algo que que le abrió una herida a él que duró hasta este tiempo”
No te pierdas: Muere Héctor Zamorano: el exacadémico que denunció el acoso; ¿en La academia?
¿Cómo fueron los últimos años de Héctor Zamorano?
Héctor Zamorano, exintegrante de la primera generación de La academia, enfrentó un proceso de aislamiento que preocupó a quienes lo rodeaban, hasta el punto de que terminó hospitalizado. Así lo relató Wendolee Ayala, explicando cómo se desarrollaron los últimos tres años de la vida del cantante.
“Yo había estado en contacto con su familia, hace tres años Héctor estaba viviendo en Guadalajara y yo tenía comunicación cercana con él, se empieza a enfermar en Guadalajara y todo el mundo, todos los amigos, los conocidos, le decíamos, ‘Regrésate a tu casa. Regrésate a tu casa', pero por muchas situaciones que lo rodeaban y por muchas cosas personales, él decidió no irse hasta una noche muy cerca de Navidad, hace tres años que nos dio el susto de la vida y acabó en un hospital en Guadalajara”, compartió la cantante.
Wendolee detalló que la familia tuvo que viajar para recogerlo y trasladarlo a Veracruz, donde comenzó un proceso de atención a su enfermedad crónica y depresión. “De ahí inició un proceso con esta enfermedad crónica, además de los problemas de depresión. Empezó esta batalla los últimos tres años, en donde él se empezó a aislar mucho, nos dejó de contestar a muchos de nosotros. Todos hemos estado apoyándolo en este proceso, nunca lo dejamos solo, todo el mundo nos organizábamos, como dice Raúl (Sandoval), a ver en qué apoyarlo”, explicó.
Finalmente, Ayala señaló que durante estos tres años, la comunicación con Héctor fue mínima por decisión del propio cantante, respetando su pedido de mantener distancia. “Yo siento que fue el mismo que decidió y nos pidió que tuviéramos cero contacto con él. Respetando esto y en coordinación con su familia, pues vivió estos últimos tres años. Toda la información que teníamos era a través de su hermana, con la cual también tuve pláticas interminables y con su mamá. A inicios de este año, la mamá se comunicó conmigo y le comuniqué también a mis compañeros que él estaba deteriorándose un poco más y hasta hace pues dos días que pasó lo que pasó, y así fue como digamos la cronología de lo que pasó estos últimos tres años con nuestro hermano”, concluyó.
No te pierdas: Muere Héctor Zamorano, primer expulsado de La academia: ¿Como fue de su participación en el reality?