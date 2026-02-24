Muere Héctor Zamorano, primer expulsado de La academia: ¿Como fue de su participación en el reality?

La mañana de este martes 24 de febrero se dio a conocer la muerte de Héctor Zamorano, cantante mexicano que formó parte de la primera generación de La academia, el reality musical de TV Azteca que marcó a inicios de los años 2000. Tenía 47 años. La noticia fue difundida por el conductor Sergio Sepúlveda a través de sus redes sociales, y posteriormente confirmada por la madre del exacadémico.

Héctor Zamorano / Redes sociales

¿De qué murió Héctor Zamorano?

De acuerdo con el mensaje difundido por Sergio Sepúlveda, conductor de Venga la alegría, la noticia de la muerte de Héctor Zamorano fue confirmada por la madre del cantante. En el comunicado compartido en redes sociales se informó el fallecimiento del integrante de la primera generación de La academia.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte de Héctor Zamorano. La información disponible se limita al anuncio de su deceso a los 47 años de edad. No se han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias.

En el ámbito personal, Héctor Zamorano habló públicamente en 2024 sobre su estado emocional. El cantante reveló que padecía depresión. A través de mensajes en redes sociales compartió frases relacionadas con su sentir.

Previamente, en febrero de 2023, publicó una imagen con un mensaje en el que expresaba: “Quizá no se note, pero, la verdad, me estoy esforzando mucho para no rendirme”. Estas publicaciones fueron retomadas tras darse a conocer su fallecimiento.

Últimas publicaciones de Héctor Zamorano / X: Héctor Zamorano y canva

¿Quién fue Héctor Zamorano y cómo fue su participación en La academia?

La academia se estrenó el 30 de junio de 2002 con 14 alumnos. En esa primera generación participaron, entre otros, Myriam Montemayor, Yahir, Nadia, Víctor García, Toñita, María Inés Guerra, Estrella Veloz, Laura Caro, Alejandro Danel, José Antonio de la O, Miguel Ángel, Raúl Sandoval y Wendolee.

Héctor Zamorano formó parte de ese grupo inicial en La academia. Sin embargo, su permanencia en el programa fue breve, ya que se convirtió en el primer eliminado de la temporada. Pese a ello, su nombre quedó ligado al arranque de uno de los proyectos musicales más vistos de la televisión mexicana en aquella época.

La ganadora de esa generación fue Myriam Montemayor, mientras que otros compañeros, como Yahir y Víctor García, consolidaron carreras en la música y la actuación. En el caso de Zamorano, su exposición nacional fue corta dentro del reality, pero continuó desarrollándose en el ámbito artístico tras su salida.

Héctor Zamorano, ex de La academia / Redes sociales

¿Qué hizo Héctor Zamorano después de ser expulsado de La academia?

Tras su salida del reality en 2002, Héctor Zamorano continuó vinculado al medio artístico. De acuerdo con su biografía, se mantuvo activo como cantante y conductor en su natal Veracruz.

Además, trabajó como animador y también fue bailarín de la cantante Alejandra Ávalos en una etapa de su trayectoria. Aunque no volvió a tener la exposición nacional que le dio el programa, desarrolló actividades relacionadas con la música y el espectáculo a nivel local.

Con la confirmación de su muerte, se recordó su participación en aquel proyecto que debutó en 2002 y que abrió paso a distintas carreras artísticas. Por ahora, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre homenajes o servicios funerarios.

