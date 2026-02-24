Muere Héctor Zamorano, primer eliminado de La academia: exacadémicas revelan nuevos detalles ¿se quitó la vida?

La noticia sacudió a los seguidores de La academia y a quienes recuerdan aquella primera generación que marcó un antes y un después en la televisión mexicana. Este 24 de febrero se confirmó la muerte de Héctor Zamorano, quien quedó grabado en la historia del programa como el primer eliminado del reality musical de TV Azteca.

La partida del cantante generó una ola de reacciones, preguntas y especulaciones, especialmente por los antecedentes que él mismo había compartido sobre su salud emocional. Durante meses, Zamorano habló abiertamente en redes sociales sobre su lucha contra la depresión, dejando frases que preocuparon a sus seguidores y compañeros.

Sin embargo, en Ventaneando surgieron los primeros testimonios directos de quienes convivieron con él dentro del fenómeno televisivo.

¿Qué se dijo en Ventaneando sobre la muerte de Héctor Zamorano, el primer eliminado de La academia?

El momento más impactante llegó cuando Pati Chapoy tomó en vivo la llamada de Estrella, excompañera de Zamorano. La conversación dejó ver el desconcierto que aún domina entre quienes compartieron esa etapa.

“Lamento mucho por lo que están viviendo tú, tus compañeros y, por supuesto, los familiares de Héctor. ¿Te enteraste del fallecimiento hoy?”, preguntó Chapoy.

Estrella respondió sin ocultar la sorpresa: “Sí, Pati. Fíjate que yo estaba en una reunión de trabajo. En la mañana recuperé una llamada que había perdido porque justamente estaba ocupada. No sabía qué pasaba. Rápido, Raúl me envió un mensaje y me comentó lo sucedido. Wendolee fue quien nos confirmó la noticia; tuvo conversaciones con su mamá. Ahora estamos todos en un grupo, platicando, sorprendidos y tristes. ¿Qué te puedo decir, Pati? No pensé que tan pronto viviríamos algo así dentro de esta generación, pero sucedió.”

¿La salud mental de Héctor Zamorano, primer eliminado de La academia, tuvo relación con su muerte?

Durante la llamada, Chapoy abordó una de las preguntas inevitables: “Según sabíamos, Héctor enfrentaba problemas de salud mental. ¿Sabes si esto tuvo algo que ver con el desenlace?”

Estrella fue cuidadosa, pero dejó entrever la preocupación que existía desde hace tiempo: “Fíjate que llevaba mucho tiempo sin que Héctor me respondiera. Yo ya no sabía de él. Varios de nosotros no sabíamos nada. (…) Yo siempre he pensado que cuando alguien deja de contestar, muchas veces es porque no se siente bien. No necesariamente de salud física, sino emocionalmente. Quizá no quieres hablar, no quieres compartir. Yo siempre respeté esa parte.”

El testimonio reavivó la conversación sobre los mensajes que Zamorano publicó en 2024, cuando escribió frases como:



“ Cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo ” y

” y “Quizás no se note, pero la verdad me estoy esforzando mucho para no rendirme”.

Sus propias palabras hoy adquieren un peso distinto, aunque hasta ahora no existe un vínculo oficial entre su estado emocional y la causa de su muerte.

¿De qué murió Héctor Zamorano, primer eliminado de La academia? Esto reveló Wendolee Ayala

La incógnita principal finalmente tuvo un matiz más claro cuando Wendolee Ayala, también integrante de la primera generación, entró a la conversación.

Ante la pregunta directa de Chapoy: “Tú que has estado en contacto con la familia, ¿sabes qué fue lo que pasó? ¿Por qué falleció?”

Wendolee respondió con cautela: “Mira, con mucho respeto, solo puedo compartir que él estuvo enfrentando una enfermedad crónica que al final lo venció. Pero como les digo, lo importante es que estuvo rodeado de sus papás. Su mamá y su papá siempre estuvieron con él, acompañándolo.”

Finalmente Pati intentó profundizar: “Wendy, dime una cosa. Dices que estuviste en contacto con los padres. ¿La comunicación no era directa con Héctor?”. Sin embargo la llamada se cortó repentinamente, dejando más preguntas que respuestas.