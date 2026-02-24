Muere reconocido influencer que quería parecerse a Kim Kardashian con más de 50 operaciones: ¡tenía 34 años!

En redes los cibernautas ya se encontraban de luto por la muerte de la la influencer brasileña Maria Rita tras sufrir una “emergencia médica repentina”. Ahora una nueva perdida vuelve a sacudir el Internet. Más de 50 procedimientos estéticos, una obsesión que lo llevó al extremo y una vida rodeada de controversia. Durante años fue protagonista de titulares, críticas y fascinación pública por su impactante transformación.

Hoy, su repentina muerte revive la conversación, alimenta teorías y deja un final tan inquietante ¿quedó en la plancha?

¿Quién fue el influencer que murió a los 34 años tras gastar miles en cirugías para parecerse a Kim Kardashian?

Jordan James Parke fue un influencer británico que alcanzó notoriedad internacional por su transformación física extrema. Su nombre comenzó a circular en medios y redes sociales luego de revelar que había invertido aproximadamente 150.000 dólares (poco más de 2 millones de pesos mexicanos) en cirugías estéticas con un objetivo muy específico: asemejarse a Kim Kardashian. La historia rápidamente captó la atención pública, no solo por la cifra, sino por el número de procedimientos a los que se sometió.

Conocido por muchos como “Ken Kardashian” y autodenominado “Lip King”, Parke convirtió su imagen en su sello personal. Rellenos faciales, múltiples rinoplastias, bótox y modificaciones en cejas y labios formaron parte de una transformación que generó tanto fascinación como controversia. Su caso se volvió tema recurrente en programas de televisión, portales de espectáculos y debates sobre los límites de la cirugía estética. Su muerte a los 34 años reactivó la conversación mediática en torno a su vida, su exposición pública y las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

¿Cómo se confirmó la muerte de Jordan James Parke y qué se sabe del caso?

La noticia fue difundida por ITV News, citando un comunicado oficial de la Policía Metropolitana de Londres. Según el reporte, las autoridades recibieron una llamada del servicio de ambulancias tras localizar a un hombre inconsciente en Lincoln Plaza, Canary Wharf, el pasado 18 de febrero.

Los paramédicos acudieron al lugar, pero Parke fue declarado muerto en el sitio. La información que más llamó la atención fue la clasificación inicial del caso. Como señalaron medios británicos:

“Su muerte se considera actualmente inexplicable y está previsto que se realice una autopsia”, dijeron en un primer comunicado.

Esa sola frase bastó para detonar especulaciones. En el entorno digital, seguidores comenzaron a cuestionar si una nueva intervención estética pudo estar relacionada con el desenlace. Hasta ahora, lo único confirmado es que las autoridades esperan resultados forenses.

¿Hubo detenidos tras la muerte del influencer Jordan James Parke y qué revelará la autopsia?

La policía británica detuvo a un hombre de 43 años y a una mujer de 52 bajo sospecha de homicidio. Ambos fueron liberados bajo fianza mientras continúan las investigaciones.

“Los oficiales están esperando los resultados de la autopsia, que se realizará a su debido tiempo”, dijo la policía británica.

¿Qué cirugías estéticas y procedimientos de Jordan James Parke transformaron por completo su rostro?

Lo que comenzó como admiración adolescente derivó en una larga lista de intervenciones quirúrgicas. Para sus 23 años ya acumulaba cerca de 50 procedimientos, incluyendo rellenos faciales, bótox, modificaciones en cejas y labios. Desde joven declaró públicamente su admiración por Kim Kardashian, algo que trascendió la simple fascinación estética.

Incluso confesó que algunas cirugías afectaron su movilidad facial, un detalle que lejos de frenar su proceso, reforzó su narrativa pública.

“Me encanta todo de Kim. Es la mujer más hermosa. Su piel es perfecta, su pelo, todo en ella en sí”, dijo en su momento a The Sun.

El rostro de Parke se convirtió en su proyecto más visible. Entre los cambios más notorios destacaban:

– Tatuajes que sustituyeron sus cejas naturales

– Rellenos en barbilla, frente y mejillas

– Múltiples inyecciones de bótox

– Varias rinoplastias

– Procedimientos labiales constantes