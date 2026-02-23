Hermana de Daniel Bisogno explota contra Pati Chapoy tras acusaciones a su familia “ha sido injusto, hay un Dios”

Ivette Bisogno compartió su enojo por las aseveraciones de Pati Chapoy contra ella y su hermano Alex Bisogno, sobre que supuestamente tenían descuidada a su mamá. Días antes de su aniversario luctuoso, el presentador fue recordado en una emisión especial de Ventaneando, en vivo y en redes.

El 20 de febrero, en el horario del programa, le hicieron un homenaje. Este se dio en medio de los enfrentamientos entre Pati Chapoy y la familia del ‘Muñe’, en especial con su hermano Alex, quien ha recibido fuertes ataques por parte de la periodista, los cuales se recrudecieron cuando él aseguró en una entrevista con Ernesto Hernández, exempleado de la conductora, que supuestamente una indiscreción al aire de esta sobre el estado de salud de Daniel habría desencadenado el fallecimiento de su mamá. A lo que Chapoy contraatacó con una declaración de que, presuntamente, Alex Bisogno y su hermana Ivette tenían a su mamá llena de llagas.

Ivette Bisogno desmiente a Pati Chapoy y defiende sus cuidados a su mamá

Aunque Ivette Bisogno, en principio, no quería hablar de los conflictos con Pati Chapoy, finalmente aceptó: “Ha sido totalmente injusto, pero hay un Dios y creo en su justicia y en que las cosas se acomodan como debe ser. Tengo la conciencia tranquila. Hice lo más que pude por mi mamá. Hacía todo para que estuviera lo mejor posible”.

De acuerdo con Ivette Bisogno, lo dicho por la titular de Ventaneando carecería de fundamentos. Contrario a esas declaraciones, asegura que ella procuró a la señora Araceli:

“Lo hacía con todo el amor, con toda la fe de que mi mamá iba a mejorar. Dentro de todo estaba estable. Ahora, que digan esas mentiras. No es así. Una parte no investiga a la otra”. Ivette Bisogno

¿Por qué Ivette Bisogno no estuvo en el homenaje a Daniel Bisogno en Ventaneando?

Ivette Bisogno confiesa que no vio el homenaje que le hicieron a su hermano Daniel Bisogno en Ventaneando y que no fueron requeridos. “No nos invitaron. Si lo hubieran hecho, yo creo que mi papá era capaz de haber ido. No sé, pero sí está con mi hermano (Alex), porque son puras mentiras. Yo, por el amor que le tengo a Ale y la calidad de ser humano que es, no hubiera ido”.

Comentó que pudieron haber contado muchas historias del querido conductor: “Tenemos anécdotas imparables de Daniel. Ventaneando era parte de nuestra vida… Él creció con el programa y nosotros a un lado. Los veíamos como de la familia. No sé qué pasó, no quiero hablar del tema”.

¿Cómo fueron los últimos meses de Daniel Bisogno según Ivette y qué ataques recibieron durante el duelo?

Según el relato de Ivette Bisogno, ella no solo cuidó de su mamá, sino también de Daniel en los últimos meses de su vida y atravesó a su lado todo el proceso de su enfermedad.

“Me fui a vivir a su casa 9 meses. Ale estuvo como 4 meses. Yo veía por mi hermano en todos sentidos. Tenía una muchacha que le ayudaba en la casa, pero en la noche ya no estaba. Yo le hacía de cenar, era su compañera. Daniel necesitaba ayuda y yo estaba ahí, disfruté mucho de él. Fue chistoso, porque cada uno vivía por separado, y fue como cuando niños: Volvimos a estar juntos. Mi papá no se adaptó, porque ya tiene sus rutinas establecidas. Estuvo unos días, pero se regresó a su casa. Yo lo iba a ver y los fines de semana comíamos todos juntos”.

En medio de tanto dolor, comenzaron los dimes y diretes en contra de los Bisogno. Ante esto, Ivette Bisogno expresó: “Solo nosotros sabemos lo que fue, pero la gente opina desde afuera, sin saber. Como familia, el duelo que vivimos fue tremendo, horrible. Empiezan los ataques y dices: ‘Espérame, estoy recuperándome’, y ahora más sufrimiento, ¿cómo?”.

Hermana de Daniel Bisogno detalla cómo fueron los últimos momentos con vida del conductor. / Instagram

¿Qué reveló Ivette Bisogno sobre el estado emocional de su papá tras la muerte de Daniel?

Asegura que tampoco pensaron en lo que sentiría su papá al ver todos estos ataques: “Perdió un hijo, a su esposa 1 año antes y ahorita, tras tantas penas que le han dado, acusan a Ale de (robarle a Daniel). ¡Es absurdo! Sí creo en el karma. Si te portas bien en la vida, te irá bien. Si haces daño, mientes, robas, te irá mal. Estoy eternamente agradecida con el público, con todos los que nos han apoyado y creen en nosotros”.

Ahora, tras el fallecimiento de Daniel, Ivette Bisogno regresó a casa de su papá, quien está al tanto de todo el conflicto: “Ya casi está bien, pero me importa mucho su estado de ánimo, sus defensas se pueden ir abajo, por eso no quiero que le den penas. Sí ve la tele. Si oye malos comentarios, se enoja, se pone triste, pero me dice: ‘Todo cae por su propio peso, déjalo ir. Ya no voy a estar para verlo, pero el tiempo les dará la razón. Ustedes deben estar tranquilos’”.

En vida, Daniel le daba a su papá un apoyo económico; sin embargo, es una incógnita si el señor Concho aún lo recibe. Ivette Bisogno solo dijo: “De eso no sé muy bien como están las cosas…”.

Por otra parte, confirmó que desde octubre de 2025 no ha tenido contacto con su sobrina, la hija de Daniel, por las diferencias con su excuñada. “La amamos (a su sobrina). Es lo que tenemos de él. Mi papá la extraña muchísimo. Mi hijo creció con ella. Él la extraña, la quiere ver”.

Finalmente, destacó que Daniel siempre fue muy generoso con su familia porque le nacía: “Se dicen tantas cosas… Todo lo que nos daba era porque quería, porque salía de su corazón, porque era igual con Ale. Jamás le pedíamos. Para que digan esas tonterías o que nos mantenía. Ale jamás recibió dinero de Daniel. Él era muy espléndido y decía: ‘Entre más comparto mi dinero, mejor me va, pero comparto con la gente que quiero, no con cualquiera’”.

Alex Bisogno señala a Pati Chapoy por la muerte de su mamá y ella contraataca ¿Qué dijo Pati Chapoy?

En una entrevista que Alex Bisogno dio a Ernesto Hernández, exempleado de Pati Chapoy, el conductor dijo que su hermano les habia pedido a el y a Cristina Riva Palacio, la madre de su hija, no revelar información sobre su estado de salud. Sin embargo, la exesposa del ‘Muñe’ se lo comentó a la periodista y esta lo dijo al aire. Supuestamente, al escuchar esto, a la señora Araceli (foto abajo), mamá de Bisogno, le afectó tanto, que derivó en el fatal desenlace.



En el aniversario de Ventaneando, ante la prensa, Chapoy negó cualquier responsabilidad en el fallecimiento de la señora: "¿Creen que soy tan poderosa para que con solo decirlo se muera una persona?”.



Además, explicó que la mamá de Daniel ya estaba en un estado de salud muy delicado desde tiempo atrás y que su fallecimiento fue consecuencia de un deterioro progresivo.



Recuerdo que la mamá de Daniel estaba muy grave, muy mal, llena de ampollas en todo el cuerpo, porque no era atendida como se debía por sus hijos que vivían en esa casa. Me refiero a Alejandro e Ivette Bisogno.

¿Cómo inició el pleito entre Alex Bisogno y Pati Chapoy?

Daniel Bisogno no dejó testamento, por lo que se lleva un juicio de sucesión testamentaria, que provocó diferencias entre Cristina, exesposa del conductor, y la familia de este.

﻿﻿ Alex Bisogno no estuvo de acuerdo en que Cristina administrara la herencia de Daniel, pues ella ya no tenía relación con el conductor, más allá de la crianza compartida de su hija.

‘El Muñe’ había expresado su deseo de seguir apoyando económicamente a su padre, así como su preocupación de que las propiedades y su dinero llegaran íntegramente a su hija y no se dispusiera de ellos antes de que cumpliera la mayoría de edad.

Pati Chapoy apoyaba a Daniel / Instagram

¿Daniel Bisogno dejó testamento? El comunicado de Alex Bisogno que encendió la polémica familiar

Aunque Alex Bisogno



Meses después, Alex Bisogno dijo que la situación con Cristina se había aclarado y que había recibido disculpas de parte de los conductores de Ventaneando. Añadió que incluso él, Ivette Bisogno y su papá, Concho, habían convivido nuevamente con su sobrina en un evento.



Añadió que incluso él, Ivette Bisogno y su papá, Concho, habían convivido nuevamente con su sobrina en un evento. En una emisión de Ventaneando, la conductora estalló contra el hermano de Daniel: “Las 3 propiedades pasarán a manos de su hija, su única heredera, y las administrará su mamá. Yo no sé qué estés pensando tú, Alejandro, porque me entero de que tienes interés en que seas quien administre el legado de tu hermano. Estás muy equivocado, porque eso le corresponde única y exclusivamente a su hija y a su mamá”.

Daniel Bisogno / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Cómo reaccionó Alex Bisogno a las acusaciones de Pati Chapoy?

Tras las declaraciones de Pati Chapoy Alex Bisogno

Junto con sus abogados, evalúa tomar acciones legales, por lo que considera que fueron señalamientos graves en su contra.

Exige a Chapoy que deje de meterse con su familia.

También sugirió que la conductora y su excuñada supuestamente toman a su sobrina como moneda de cambio en alguna estrategia mediática.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.