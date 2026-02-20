Homenaje a Daniel Bisogno EN VIVO: ¿Dónde ver el programa especial de Ventaneando por su aniversario luctuoso?

A un año de la muerte de Daniel Bisogno, el conductor será recordado con un programa especial en televisión nacional. Este viernes 20 de febrero de 2026 se cumple el primer aniversario luctuoso del presentador de espectáculos que durante décadas formó parte de Ventaneando, emisión encabezada por Pati Chapoy. La producción alista una transmisión dedicada a su memoria y trayectoria.

Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿Cuándo y dónde ver el homenaje a Daniel Bisogno?

El homenaje a Daniel Bisogno se transmitirá este viernes 20 de febrero de 2026 en punto de las 13:00 horas, tiempo del Centro de México. La emisión especial formará parte de la programación habitual de TV Azteca, empresa responsable de la producción de Ventaneando.

El programa podrá verse a través de la señal abierta de televisión. Para quienes cuentan con servicio de televisión de paga, estará disponible en el canal 101. Además, la transmisión también podrá seguirse en vivo mediante la aplicación oficial de la televisora del Ajusco, lo que permitirá que la audiencia tenga acceso desde dispositivos móviles o plataformas digitales.

Un día antes, el 19 de febrero, se realizó una transmisión especial en el canal oficial de YouTube de Ventaneando, donde los conductores recordaron diversos momentos compartidos con Bisogno. Sin embargo, la producción aclaró que ese espacio digital no corresponde al homenaje oficial programado para el viernes 20 de febrero en televisión abierta.

Daniel Bisogno / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿De qué murió Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno murió tras complicaciones derivadas de problemas hepáticos. En 2024 se sometió a un trasplante de hígado con la intención de mejorar su estado de salud. Aunque el procedimiento quirúrgico fue reportado como exitoso, posteriormente una bacteria se alojó en su organismo, lo que debilitó su condición física.

Durante meses enfrentó distintos episodios médicos que afectaron su recuperación. Finalmente, el 20 de febrero de 2025 se confirmó su fallecimiento a los 51 años. La noticia fue dada a conocer por Pati Chapoy durante la transmisión de Ventaneando.

La muerte del conductor ocurrió luego de un periodo en el que se mantuvo alejado de las cámaras para atender su salud. A lo largo de ese tiempo, la producción del programa informó en diversas ocasiones sobre su evolución médica.

Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Qué reveló su exesposa, Cristina Riva Palacio, sobre los problemas de hígado de Daniel Bisogno?

En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno y madre de su hija, habló sobre los problemas de salud que enfrentó el conductor durante años.

De acuerdo con su testimonio, las afectaciones en el hígado podrían estar relacionadas con los cambios extremos de peso que Bisogno experimentaba de manera recurrente. Cristina explicó que no se trataba de variaciones menores, sino de fluctuaciones de hasta 20 kilos. Señaló que el conductor medía 1.93 metros y que buscaba mantenerse delgado, por lo que probó distintos regímenes alimenticios.

Según relató, las subidas y bajadas constantes de peso ocurrieron durante largos periodos. Indicó que Daniel intentó múltiples dietas, algunas de ellas estrictas, con el objetivo de modificar su apariencia física. Estas variaciones repetidas habrían impactado su organismo con el paso del tiempo.

Cristina detalló que los cambios no eran temporales ni leves, sino que se repetían de forma constante. También explicó que el hígado es un órgano sensible a alteraciones metabólicas derivadas de variaciones drásticas en el peso corporal, por lo que dichas fluctuaciones podrían haber influido en su deterioro hepático.

