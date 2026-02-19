Hermano de Daniel Bisogno revela el mayor miedo del conductor de ‘Ventaneando’ ¡No solo era la muerte!

El próximo 20 de febrero, se conmemora el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, actor y conductor de ‘Ventaneando’. Sus seres queridos no han dudado en recordarlo con cariño y dar ciertos datos de él que, para muchos, resultan desconocidos.

Justamente, su hermano, Alex Bisogno, se sinceró y habló sobre cuál era el mayor miedo del conductor. Sorprendentemente, no era la muerte, como muchos pudieran pensar.

Daniel Bisogno y su hermano / Redes sociales

¿Por qué murió Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’?

Daniel Bisogno enfrentó muchas complicaciones de salud durante los últimos años de su vida. En mayo de 2023, fue hospitalizado de emergencia por la ruptura de várices esofágicas. Estuvo en cuidados intensivos. Poco después le diagnosticaron un problema en el hígado.

A principios de 2024, se dijo que había ido al hospital nuevamente por unos exámenes de rutina. Poco después se reveló que padecía cirrosis no alcohólica y necesitaba un trasplante de hígado. Tras muchas idas y venidas, en septiembre de ese año consiguió el órgano.

Si bien la operación fue todo un éxito, al poco tiempo surgieron complicaciones, incluyendo una infección bacteriana. En noviembre intentó regresar a sus actividades en el vespertino de TV Azteca. Sin embargo, su salud decayó y tuvo que regresar al nosocomio.

En enero de 2025, Bisogno se comunicó vía telefónica con el programa y dijo: “Ningún (problema), sólo está bacteria que tienen que estar controlando. La verdad es que ha sido muy grande el avance”.

Posteriormente, entró a terapia intensiva y finalmente murió el 20 de febrero de 2025. De acuerdo con lo dicho por Alex en ese momento, su hermano estaba siendo tratado con antibióticos. No obstante, su estado empeoró y presentó un “colapso” en otros órganos.

Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Cuál era el mayor miedo de Daniel Bisogno, según Alex B?

En una entrevista reciente, Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, recordó al conductor de ‘Ventaneando’ y se sinceró sobre cuál era su mayor miedo. Aunque sí tenía pánico de morir, también tenía otro temor más simple, pero a la vez complejo.

Y es que, según Alex, al presentador no le gustaba estar solo, siendo esa la razón por la que, en ocasiones, se relacionaba con gente que no le convenía.

“Daniel era una persona que no le gustaba sentirse solo. Le tenía mucho miedo a la soledad, por eso tenía muchas veces parejas equivocadas, por miedo a estar solo. Cayó muchas veces con personas con las que no debía” Alex Bisogno

Cuando comenzó a enfermar, desarrolló el temor de morir completamente solo, por lo que su familia trataba de siempre estar a su lado.

“Nos decía: ‘no se vayan, quédense un rato más’, hasta que mi hermana y yo decidimos dejarlo todo para irnos a vivir con él para cuidarlo y acompañarlo…Mi hermana adoptó el modo materno, lo cuidaba, lo chiqueaba, lo masajeaba…mi hermana se volvió la mamá de la familia y yo el que resolvía todo”. indicó.

Alex dejó claro que la familia apoyó a Daniel en todo momento y su partida ha sido un golpe muy duro que, hasta hoy en día, les cuesta sobrellevar.

¿Alex Bisogno le robó a Daniel Bisogno?

En su momento, Pati Chapoy sostuvo que, presuntamente, Alex Bisogno saqueó la casa de su hermano el mismo día en que murió. Por supuesto, esto fue negado por Alex, quien también expresó su decepción por la forma en la que la conductora se estaba expresando de él.

Una fuente comentó a TVNotas que el expresentador de ‘Al extremo’ había decidido emprender acciones legales contra Chapoy por estas declaraciones. Posteriormente, Alex confirmaría la información, mencionando que no puede hablar mucho del asunto, pero que sus abogados están viendo todo el proceso.

