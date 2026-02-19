Aniversario luctuoso de Daniel Bisogno: Lo que Pedro Sola jamás le perdonó y la pelea más fuerte que tuvieron

A días del primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno en Ventaneando, dedicaron una transmisión especial cargada de nostalgia, confesiones y anécdotas que dejaron ver el lado más humano, y también más intenso, de una de las amistades más conocidas de la televisión mexicana.

Entre risas, momentos emotivos y declaraciones inesperadas, Pedrito Sola abrió la puerta a episodios poco conocidos de su relación con “el Muñe”. Lo que parecía ser solo un homenaje terminó revelando una historia de enojo real, tensión en vivo y un reclamo que, según sus propias palabras, lo acompañará toda la vida.

¿Por qué se pelearon Daniel Bisogno y Pedro Sola en pleno programa?

Durante la emisión especial de Ventaneando, Pedro Sola fue cuestionado directamente sobre si alguna vez tuvo diferencias serias con Daniel Bisogno. En un primer momento, su respuesta fue tajante: no. Sin embargo, bastaron unos segundos para que la memoria hiciera su trabajo.

Pedrito Sola recordó que sí existió un momento de verdadero enojo entre ambos, ocurrido años atrás cuando compartían créditos en el programa Tempranito, donde coincidían junto a Anette Michel y otros conductores.

“Una vez en Tempranito, estábamos él, Alan Tacher y Anette y yo estaba dando una mención… se acerca Daniel y le quita la cabeza al oso y zas me la avienta, me pega con la cabeza y ese día sí me enojé”. Daniel Bisogno

Más allá del chascarrillo televisivo, Pedro Sola admitió que aquel momento lo hizo enfurecer genuinamente y luego fue interrumpido. Sin embargo, y pese al incidente, la relación no se rompió.

¿Qué es lo que Pedro Sola le reclamará “hasta el infinito” a Daniel Bisogno?

Si la anécdota del oso arrancó sonrisas, la siguiente confesión cambió completamente el tono del homenaje. Pedro Sola reveló que existe algo que nunca podrá perdonarle a Daniel Bisogno: no haber dejado un testamento.

“Así como era inteligente, tenía esta actitud tan tonta y yo siempre le reclamé y se lo voy a reclamar hasta el infinito de que aquí se le dijo que hiciera un testamento”. Pedro Sola

Pues recordemos que tras su muerte comenzó una batalla legal y mediática entre su exesposa y la familia de Daniel Bisogno.

