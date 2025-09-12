¿Corrieron a Pedro Sola de Ventaneando? El conductor rompe el silencio y lo aclara todo

Las redes sociales se encendieron con especulaciones luego de que el icónico conductor Pedro Sola desapareciera de Ventaneando. Su ausencia no pasó desapercibida para los fieles seguidores del programa de espectaculos, quienes comenzaron a preguntarse si algo grave había ocurrido. “¿Fue una salida forzada?”, "¿Está enfrentando problemas de salud?”, "¿Se peleó con la producción?”, se lee en redes. La incertidumbre creció con cada emisión del programa sin la presencia del querido economista y presentador, hasta que él mismo decidió romper el silencio y aclarar todo desde un lugar inesperado.

Pedro Sola en Ventaneando

¿Qué pasó con Pedro Sola y por qué desapareció de Ventaneando sin aviso?

En redes sociales, Pedro Sola compartió un mensaje directo con respecto a su ausencia de Ventaneando. Con el estilo sincero que lo caracteriza, dejó en claro que no existe ningún problema grave, pero la forma en que lo dijo terminó alimentando la intriga entre sus seguidores.

“Han visto que ya no estoy en Ventaneando, ¿verdad? Pues les voy a tener que explicar qué fue lo que pasó. Bueno, pues para que no piensen mal ni mucho menos… estoy de vacaciones” Pedro Sola

¿Pedro Sola está enfermo o tuvo un pleito con Pati Chapoy en Ventaneando?

La respuesta es clara: no. Pedro Sola no está enfermo ni tuvo ningún conflicto con Pati Chapoy ni con la producción de Ventaneando. En su video, el conductor fue enfático al decir que su ausencia no se debe a ningún problema de salud ni a cuestiones laborales.

“Como cada año tengo dos semanas de vacaciones en mi programa, y bueno pues aquí andamos por un crucero que va bajando por el Atlántico de Islandia al Reino Unido, seguiremos informando desde altamar” Pedro Sola

Con esta declaración, el también DJ busca tranquilizar a sus seguidores, quienes han estado pendientes de su paradero desde que dejó de aparecer en pantalla.

Así lo reveló Pedro Sola:

¿Cuándo regresa Pedro Sola a Ventaneando?

Aunque no dio una fecha exacta, Pedro Sola dejó claro que su regreso a Ventaneando está asegurado. Al tratarse de vacaciones programadas, el conductor volverá al programa una vez que termine su recorrido por Europa.

Mientras tanto, seguirá compartiendo actualizaciones desde su viaje para mantener informados a sus fans. ¡Qué alivió!