Pedro Sola se somete a cirugía de emergencia tras inesperado diagnóstico, ¿cuál es su estado de salud?

Pedro Sola, conocido cariñosamente en redes sociales como Pedrito Sola, sorprendió a todos al confesar que se sometió a una cirugía de emergencia tras realizarse unos estudios médicos y recibir un diagnóstico inesperado. Te contamos cuál es su estado de salud actual.

Pedrito Sola estado de salud / Redes sociales

¿Por qué Pedro Sola, conductor de ‘Ventaneando’, se sometió a una cirugía de emergencia?

A través de las redes sociales de ‘Ventaneando’, se compartió un video en el que Pedro Sola explica que fue operado de urgencia durante el pasado fin de semana, tras haberse hecho una colonoscopía.

Sin dar muchos detalles, el afamado presentador señaló que le habían encontrado un “pólipo”. Si bien, normalmente estos suelen ser benignos, los médicos decidieron extirparlo para que el conductor evitara futuras complicaciones.

“Me hicieron una intervención médica. Por años, me realizo una colonoscopia para saber qué ocurre dentro de mi. Encontraron que hay un pólipo y me lo quitaron” Pedro Sola

¿Qué es un pólipo, diagnóstico por el que operaron a Pedro Sola?

De acuerdo con varios sitios especializados en medicina, incluyendo ‘Mayo Clinic’, un pólipo es un tumor que crece en las membranas mucosas de diferentes cavidades. En el caso de Pedro Sola, dicha formación se desarrolló en el colon.

Si bien, la mayoría de los pólipos no son perjudiciales para el cuerpo, existe el riesgo de que empeoren con el tiempo. En el caso específico del colon, puede volverse un cáncer colorrectal que, en caso de no detectarse en su fase temprana, puede comprometer la vida.

Debido a ello, los médicos recomiendan su extracción para evitar complicaciones. Los pólipos no suelen presentar síntomas, por lo que es importante realizarse estudios médicos de forma constante, principalmente cuando se tiene más de 45 años.

Pedrito Sola salud / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Pedro Sola, conductor de ‘Ventaneando’?

Afortunadamente, el también economista señaló que el procedimiento salió muy bien y explicó que no fue doloroso, pero sí muy incómodo. Además, dejó claro que no le encontraron nada que pusiera en riesgo su vida.

“Salí bien. No (duele). Una situación muy incómoda. No encontraron nada malo (durante los estudios) y me siento muy bien”, indicó.

Esta no es la primera vez que Pedro Sola, conductor de ‘Ventaneando’, presenta problemas de salud. En 2021, confesó padecer hipertensión, por lo que permanece conectado a un monitor de presión las 24 horas.

Pedrito Sola fue operado de emergencia / Redes sociales

En 2022, dijo que se sometió a una cirugía para restaurar su visión, ya que estaba desarrollando cataratas. También contó, en su momento, que aún padece las secuelas del Covid-19 que padeció en 2021. Entre otras cosas, no detecta algunos sabores.

A principios de este año, reveló que se sometió a un tratamiento por el vértigo que padece desde hace bastante tiempo. En aquel entonces, usó un collarín por un tiempo.

Asimismo, sufrió una caída grave en Toluca, que le dejó una fractura en el diente y dolor en la rodilla, por lo que tuvo que usar un bastón de forma temporal.

