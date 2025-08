Hospitalizan a Jessie J de urgencia tras complicaciones por cáncer de mama: ¡No podía respirar!

A inicios de junio, la cantante británica Jessie J compartió con fans que había sido diagnosticada con cáncer de mama, a unos meses de haber tenido a su bebé. La artista afirmó que se sometería a una cirugía, pues la enfermedad se encontraba apenas en una etapa inicial. Después de su cirugía a finales de junio, Jessie ha externado su proceso de recuperación, pero recientemente prendió las alarmas de fans y seguidores ya que señala tener complicaciones de salud derivadas del cáncer.

La cantante británica anunció que fue diagnósticada con cáncer de mama. / Instagram: @jesisiej

¿Por qué la cantante británica Jessie J fue hospitalizada de emergencia?

Jessie J presentó dificultades respiratorias y acumulación de líquido en los pulmones, lo que inicialmente hizo temer una posible embolia pulmonar. Aunque los médicos descartaron esta posibilidad, su situación encendió las alarmas entre sus seguidores y el equipo médico que la atiende.

Jessie confirmó en sus redes sociales que no se trataba de un coágulo sanguíneo: “¡No es un coágulo de sangre, gracias a Dios!”. Sin embargo, padeció una infección y por ello, se le acumuló líquido en los pulmones. Esto podría ser una secuelas de la mastectomía que le practicaron. La situación, obligó a Jessie J a recibir tratamiento hospitalario urgente. Tras estabilizarse, la artista solicitó el alta voluntaria para continuar su recuperación desde casa, aunque seguirá bajo estricta supervisión médica.

¿Cuál es el estado de salud actual de Jessie J según especialistas?

El caso de Jessie J no es aislado en pacientes de cáncer de mama. Según especialistas en oncología, las complicaciones postoperatorias en pacientes de cáncer de mama no son infrecuentes, pueden surgir infecciones, acumulación de líquido (seromas), dolor persistente, dificultades respiratorias o problemas con la cicatrización pueden surgir incluso semanas después de la intervención quirúrgica.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en mujeres a nivel mundial y la primera causa de muerte oncológica femenina. Aunque Jessie J fue diagnosticada en una fase temprana y la mastectomía fue considerada un éxito, los efectos secundarios del tratamiento siguen siendo un reto físico y emocional. “Los resultados dicen que el cáncer no se ha propagado. Las lágrimas de felicidad son reales”, confesó la cantante en una publicación reciente, en la que también expresó el difícil camino de la recuperación: “La recuperación física está lejos de ser rápida o fácil, y mentalmente ha sido el momento más desafiante para mí”.

Los expertos señalan que el tiempo de reposo y los cuidados postoperatorios son cruciales para evitar este tipo de complicaciones. En muchos casos, son necesarios tratamientos adicionales como antibióticos, drenajes prolongados, fisioterapia respiratoria y controles regulares para asegurar una recuperación completa.

Consciente de que la recuperación será larga, Jessie ha dejado claro que no apresurará su regreso: “Esta no es una recuperación rápida. Y no debería serlo”. Su prioridad, insiste, es sanar por completo y poder volver a hacer música cuando su cuerpo esté listo.

¿Quién es Jessie J, cantante británica diagnosticada con cáncer de mama en junio de 2025?

Jessie J, nominada al premio Grammy, es una artista británica conocida por su impresionante potencia vocal y sus temas pop con toques de R&B. Canciones como “Domino” y la exitosa colaboración “Bang Bang” con Nicki Minaj y Ariana Grande la consolidaron como una figura destacada en la música internacional. A lo largo de su trayectoria ha publicado cinco álbumes de estudio, siendo el último un disco navideño lanzado en 2018.

En este 2025, la cantante había regresado con fuerza a los escenarios y estrenó nuevos sencillos como “Living My Best Life” y “No Secrets”. A pesar de su enfermedad, se prevé que su próximo álbum vea la luz a finales de este año.

Además de su carrera, Jessie J también es madre de un niño nacido en 2023, a quien ha mencionado como una fuente de inspiración y fortaleza en medio de los desafíos que ha enfrentado debido a su enfermedad. Aunque su equipo aún no ha difundido un comunicado oficial sobre su estado de salud, sus seguidores ya han llenado las redes sociales con mensajes de apoyo y afecto.

Por ahora, Jessie J se mantiene enfocada en su salud, rodeada de sus seres queridos, y en contacto constante con sus fans, quienes han respondido con mensajes de apoyo y solidaridad. En una batalla que no se libra solo con tratamientos médicos, la actitud honesta y resiliente de la artista la convierte en un símbolo de fortaleza para muchas personas que enfrentan el cáncer.

