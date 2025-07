Danilo Carrera revela la dura batalla que vivió por el cáncer de mama de su madre

La vida del actor de telenovelas, Danilo Carrera, conocido por su trabajo en ‘Vencer la ausencia’ y ‘Pasión de gavilanes 2', dio un giro inesperado cuando su madre, Elsa Huerta, fue diagnosticada con cáncer de mama.

En una entrevista con People en español, el galán de la televisión abrió su corazón para hablar por primera vez del proceso doloroso que enfrentó su familia.

“Fue un proceso doloroso, no se lo deseo a nadie. Ver a mi mamá en quimioterapia, sin cabello, fue muy fuerte”, confesó el actor, visiblemente afectado.

Danilo Carrera dejó México y las telenovelas, para cuidar a su madre / Instagram: @danilocarrerah



¿Cómo se enteró Danilo Carrera de que su mamá tenía cáncer?

El calvario comenzó en 2022, cuando Elsita, como le dice de cariño Danilo Carrera, sufrió una caída de un caballo en la hacienda familiar en Guayaquil. Aunque la lesión no fue grave, los estudios médicos posteriores revelaron algo alarmante: una bolita sospechosa en el seno. El diagnóstico no tardó en llegar: un tumor de tres centímetros, grado cinco, altamente agresivo.

La noticia sacudió a toda la familia Carrera. Más aún porque hacía poco habían perdido a una hermana de Elsa (tía de Danilo) por la misma enfermedad. El miedo a repetir la historia los paralizó, pero no los detuvo.

“No sabíamos si mi mamá se estaba muriendo o no. Y yo tenía que grabar una telenovela como si nada pasara”, contó Danilo. En ese momento trabajaba en ‘El amor invencible’ y también en la película ‘Only in CDMX’, lo que complicó aún más la situación.

Danilo Carrera y su madre, Elsita Huerta, pasearon por las calles de Miami a un día de despedirse de la actuación. / Instagram: @danilocarrerah / TikTok: @hashtag_music4u

¿Danilo Carrera cuidó a su mamá con cáncer?

El galán de telenovelas, Danilo Carera lo dejó todo para cuidar a su mamá. Renunció a Televisa, terminó su contrato de exclusividad, dejó su departamento de soltero, su coche, sus amistades en México y su estilo de vida. Se mudó a Miami para estar cerca de su madre y acompañarla durante todo el proceso de tratamiento. “Por mi mamá, lo que sea”, sentenció.

Durante los primeros ocho meses del diagnóstico, mientras seguía grabando, viajaba todos los fines de semana de México a Miami para estar con ella. Agradece profundamente al productor Juan Osorio, quien le permitió manejar sus tiempos.

No solo se convirtió en el principal apoyo emocional de su madre, también en el económico. Danilo asumió los costos del tratamiento, los cuales describió como “muy caros” a pesar del seguro médico. “Gasté muchísimo y dejé de ganar mucho más, pero no me arrepiento. Nada vale más que haber estado con mi mamá”, dijo.

El actor Danilo Carrera puso en pausa su carrera desde 2023 para atender por completo las necesidades de su mamá. / Instagram.

¿Cómo enfrentaron Danilo Carrera y su mamá la lucha contra el cáncer en familia?

Para Danilo, lo más duro fue ver a su madre enfrentarse a la quimioterapia. La pérdida de cabello, el cansancio, los cambios físicos. Pero también lo fue verla dudar sobre si hacerse una biopsia que podría salvarle la vida. Danilo fue tajante: “Si no te haces la biopsia, no te vuelvo a hablar”. Su insistencia fue crucial.

Ya en Miami, Danilo vivió con sus padres en una casa que él mismo les compró. Le cocinaba, la acompañaba a todas sus citas, y trataba de hacerla reír. Incluso, voló a su abuela de 87 años desde Ecuador para animar a su madre.

Elsita, por su parte, tuvo que enfrentar el difícil momento de dar la noticia a su esposo, Xavier, y a sus cinco hijos. La unión familiar fue vital para sobrellevar la enfermedad.

En redes sociales, Elsita Huerta, comparte diversos momento al lado de sus dos hijos. / Instagram: @elsita_huerta

¿Cómo está de salud la mamá de Danilo Carrera tras diagnóstico de cáncer?

Gracias a la detección oportuna y al tratamiento intensivo, la madre de Danilo Carrera logró salir adelante. Aunque el proceso no ha terminado del todo, hoy goza de una salud mucho más estable.

En cuanto a Danilo Carrera actualmente interpreta al villano Carlos Aristizábal en Velvet: El nuevo imperio, una serie de Telemundo que ha elevado su perfil actoral. Además, es el rostro de la nueva campaña de ESPN Deportes y está por estrenar Only in CDMX, una película que él mismo escribió, protagonizó, codirigió y produjo, describiéndola como “una carta de amor a México”.

En lo personal, Danilo ha compartido que la batalla de su madre contra el cáncer de mama lo transformó profundamente. Agradecido por seguir teniéndola con vida, confesó que esa experiencia cambió su perspectiva como hijo, como hombre y como profesional. “La vida me cambió. Hoy sé lo que importa y no lo pienso perder de vista”, expresó con sinceridad.