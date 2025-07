Mamá de Teo González murió por varias negligencias médicas: “Cometieron muchos errores”

Recientemente, Teo González, uno de los comediantes mexicanos más queridos, abrió su corazón y habló sobre una de las experiencias más díficiles que le ha tocado vivir: la muerte de su madre, María Antonieta.

Fue en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado que habló sobre este tema y reconoció que, si bien el deceso ocurrió cuando apenas tenía 5 meses de nacido, ha sido algo que ha afectado su vida.

Teo González / Redes sociales

Te podría interesar: Teo González encanta a internautas al disfrazarse de Tao Pai Pai

¿De qué murió la mamá de Teo González?

Teo González narró que, en su momento, su mamá había quedado embarazada de gemelos. Desafortunadamente, fue un embarazo ectópico, por lo que tuvieron que operarla para sacar a los productos.

Aunque la intervención fue todo un éxito, las cosas se complicaron después, ya que su progenitora fue atendida por “pasantes de medicina” que “cometieron muchos errores”, entre ellos, ponerle una sangre que no era de su tipo e inyectarla con una aguja infectada.

“Uno de los gemelos se estaba desarrollando en las trompas de Falopio, lo que llaman un embarazo extrauterino o ectópico. Empezó a tener problemas, sangrados entonces la llevan al hospital. Salió bien de la operación, perdió los productos, pero todo lo posterior post operatorio fue atendido por pasantes de medicina y cometieron muchos errores” Teo González

Y agregó: “Tuvieron que quitar toda la pieza de carne que se pudrió, al ponerle sangre que no es de su tipo convulsionó, vomitó sangre y después de vomitar se empezó a ahogar porque se cristalizaron dos coágulos en la garganta, le hicieron de emergencia una traqueotomía”

De acuerdo con el cómico, su mamá se sometió a bastantes operaciones en muy poco tiempo, lo que provocó una baja de defensas que permitió el desarrollo de una neumonía.

“Le pusieron suero fuera de la vena, cada cosa que cometieron iba perdiendo fortaleza. No sé si siete operaciones en veintidós días o algo así y al final le da una neumonía de lo baja que estaban sus defensas y falleció, yo tenía 5 meses y mi padre se queda con 7 chamacos de 13 años a 5 meses”, indicó.

Te recomendamos: Teo González aparece desde el hospital y habla de su salud

¿Cómo fue para Teo González vivir sin su mamá?

Teo González, entre lágrimas, contó que la muerte de su mamá no solo trajo complicaciones a la familia, también le causó algunos problemas psicológicos relacionados con la dependencia emocional.

“(Tuve) la necesidad de que alguien me apapachara. Muere mi mamá y, en el velorio, empezaron a repartir los demás familiares. (Decían): ‘Oye, ¿qué vamos a hacer con los niños?’. Todos me querían a mí porque era el más moldeable. Mi mamá que era mi abuelita nos agarró a todos. Vivíamos todos en la casa de ella”, puntualizó.

Aunque logró tener una infancia relativamente feliz gracias a su abuela y ahora ya puede hablar sobre su madre sin que le duela tanto, Teo admitió que, “hasta la fecha, todavía siente esa necesidad” de estar con su madre: “Con la terapia, no dejo de emocionarme, pero ya no me lastima. Yo hablaba de mi mamá y duraba meses deprimido”, resaltó.

Teo González / Redes sociales

¿Quién es Teo González?

Teófilo González Muñoz, más conocido solo como Teo González

Es uno de los comediantes más famosos de México.

Pese a su pasión por el humor, se desempeñó como futbolistas durante la década de los 80.

En 1988, comenzó a hacer show humorísticos en bares.

A partir de entonces, su fama creció tanto que se ha presentado en diversas partes del mundo.

En octubre de 2021 sufrió un infarto, fue hospitalizado en Guadalajara, recibió un stent y se recuperó.

Está casado con Lupita Montaño y tienen dos hijos.

Mira: Jo Jo Jorge Falcón celebra 45 años de hacer comedia en el Centro Cultural “Roberto Cantoral”