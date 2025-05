Danilo Carrera vive un gran momento, presume nueva novia y su mamá ¡por fin superó el cáncer!

En 2023 el actor de telenovelas Danilo Carrera compartió con sus seguidores que haría una pausa en su trayectoria debido a que su mamá, la señora Elsa Huerta fue diagnosticada con cáncer. Aunque en 2024 había anunciado que había superado a la enfermedad, es hasta este 2025 que la remisión llegó para ella, así lo detalló el intérprete.

Danilo Carrera vuelve a la soltería y se enfoca en la salud de su mamá / Facebook: Danilo Carrera

¿Quién es Danilo Carrera, actor que celebró que su mamá superó el cáncer?

Danilo Xavier Carrera Huerta nació en Guayaquil, Ecuador el 17 de enero de 1989, es un actor, presentador y futbolista ecuatoriano que ha destacado en la televisión mexicana por su participación en telenovelas como ‘Quererlo todo’, ‘El amor invencible’, y ‘Sin rastro de ti’.

Tuvo un sonado romance con la actriz Michelle Renaud durante año y medio, anunciaron el fin de su relación en 2021. Ella está casada actualmente con el actor Matías Novoa y él se está dando una nueva oportunidad en el amor con la joven peruana Camila Velayos, con quien desfiló en la alfombra de los Premios Platino, hace un par de días, aunque no quiso brindar mayores detalles y aseguró que mantendrá su romance privado, esa fue la primera ocasión que el actor se dejó ver nuevamente enamorado.

El actor dijo que su mamá siempre mantuvo un buen ánimo. / El actor dijo que su mamá siempre mantuvo un buen ánimo.

¿Qué tipo de cáncer tuvo la mamá del actor Danilo Carrera?

Elsa Huerta de Carrera, mamá del actor Danilo Carrera, fue diagnosticada con cáncer de mama a finales del 2022. En una entrevista concedida con el medio ecuatoriano ‘Expreso’, la señora detalló que tuvo dos tipos de cáncer. “A los 60 años llegué cuando estaba en pleno tratamiento. Eran dos tipos de cáncer. Uno agresivo y por este motivo me hicieron mastectomía bilateral”, detalló.

La señora compartió para el mismo medio que tuvo severas complicaciones en el tratamiento de su enfermedad. “No puedo levantar los brazos. Me operaron los ojos, las glándulas suprarrenales se afectaron, un coágulo en la pierna subió al pulmón. Me pasó de todo, pero de la mano de Dios he salido adelante”, dijo en marzo de este año.

En cuanto supo de la enfermedad de su mamá, Danilo volvió a Miami para vivir cerca de ella. / En cuanto supo de la enfermedad de su mamá, Danilo volvió a Miami para vivir cerca de ella.

¿Cómo dio a conocer el actor Danilo Carrera que su mamá superó el cáncer?

Aunque la noticia ya era sabida en su natal Ecuador y por algunos de sus seres queridos que radican en Miami, fue hasta la entrega de los Premios Platino, celebrada en Madrid el pasado fin de semana en donde Danilo habló de la experiencia favorable que ha tenido su mamá.

“Sí, muchas gracias por preguntar. Es algo que pronto vamos a dar la noticia ya oficialmente. Igual la gente, pues no sé cómo se enteran de todo, pero ya lo saben. Pero sí, gracias a Dios, mi mamá ya está muy bien recuperada y en nuevos proyectos. Durante su enfermedad, que sí fue muy fuerte. Tuvo muchas quimios, porque estaba en grado 3”, contó.

Del mismo modo, el actor invitó a la gente a realizarse chequeos médicos para detectar de manera oportuna cualquier enfermedad. “Creo que hay que checarse. Si hay algún chico o chica en la familia que me está viendo, díganle a su mamá, y si hay una señora, pues díganle a su familia entera que la lleve, que la acompañe, que no hay nada malo y que siempre se puede checar”, manifestó.

Respecto al buen ánimo que siempre mantuvo su mamá, Danilo compartió un hecho que lo llena de orgullo, pues reveló que su mamá realizó una maestría durante el tiempo que estuvo en tratamiento de quimioterapia.

“Hizo una maestría. Imagínate lo que es esta mujer admirable, que a pesar de que estaba pasando por un momento muy duro, muy difícil, logró hacer algo tan importante. Y lo que quiero también es motivar a muchas mujeres y ayudar también a las familias para que se unan como nos unimos nosotros”, enfatizó. Los seguidores el actor no dudaron dejar mensajes afectuosos para él y su mamá mismos que pueden leerse en la caja de comentarios del canal de Imagen Televisión, ¡enhorabuena!